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فلسطينيون يحملون جثّة من تحت أنقاض مسجد مدمّر في دير البلح، في قطاع غزة، في 4 فبراير 2024، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية. Keystone / Mohammed Saber

MENAFN - Swissinfo) حذّر مسؤولون ومسؤولات في الولايات المتحدة وأوروبا، بما فيها سويسرا، من أن الحكومات المذكورة تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن"." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية من بينها سويسرا... احتجاج داخل حكومات غربيّة على سياسة إسرائيل في غزّة

وقّع مسؤولون ومسؤولات وموظفون وموظفات في حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، ومن بينها سويسرا، على بيان تحذيري من أنّ سياسات هذه الحكومات بشأن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

English en Western officials protest over Israel Gaza policy الأصلي طالع المزيدWestern officials protest over Israel Gaza policy

تم نشر هذا المحتوى على 05 فبراير 2024 - 13:01 6دقائق RTS/ث.س

وفي الرسالة المفتوحة التي نُشرت في الثاني من فبراير الجاري، يقول المسؤولون والمسؤولات إن إدارات الحكومات المعنية تخاطر بالتواطؤ في“واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن”.

ويعتقد الموقعون والموقّعات، مجهولو ومجهولات الهوية، أنه من الواجب التحدّث علناً عن السياسات التي تنتهجها الحكومات عندما تكون“كاذبة”. وقد وقّع على الرسالة دبلوماسيون وديبلوماسيات، وكبار مسؤولين ومسؤولات، وموظفو وموظفات الخدمة المدنية، من الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أوروبية، بما في ذلك سويسرا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وبعض المؤسسات الأوروبية. وبلغ عدد التوقيعات في المجمل ما يقرب من 800 موقّع وموقّعة، بحسب شبكة بي بي سي البريطانية.

ولا يُعرف العدد الدقيق للسويسريين والسويسريات الموقّعين والموقّعات على النصّ، ولكن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) أكّدت أنّه قد تمّ تداول الرسالة بالفعل داخل الإدارات الفدرالية.

ويشير الموقّعون والموقّعات، على وجه الخصوص، إلى أن إسرائيل لم تظهر التزاماً بأي حدودٍ في عملياتها العسكرية في غزة، مما أدّى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمدنيات، فيما:“تمّ تقديم الدعم لها من قِبل حكوماتنا دون شروط حقيقية أو مساءلة”.

وأضافت الرسالة أن:“هناك خطرًا معقولاً من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.”

ودعا المسؤولون والمسؤولات الحكومات المعنيّة إلى التوقّف عن الادّعاء بأنّ هناك ما يبرّر العمليات الإسرائيلية في غزّة، وإلى إجبار إسرائيل على احترام المعايير الإنسانيّة الدوليّة.

كما دعت الرسالة إلى إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، ووقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والرهينات الإسرائيليين.ات، وكذلك إلى التوصّل إلى“استراتيجية سلام مستدامة تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل”.

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الموقف السويسري

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية التعليق على هذه الرسالة المفتوحة.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب، لوران فيرلي، إنه يتفهّم مشاعر الموقّعين والموقّعات، وخاصّة في ضوء الوضع“الخطير للغاية” في غزة، ولكنّ سويسرا ليست متواطئة فيما يحدث هناك، مضيفاً أن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا بين الدول العربية.

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أمّا كارلو سوماروغا، عضو مجلس الشيوخ السويسري ولجنة السياسة الخارجية، فقد قال للمصدر نفسه، إن الرسالة المفتوحة تثبت أنه لم يتم الاستماع إلى الموقّعين والموقّعات من قبل حكوماتهم.ن. وسلّط الضوء على ازدواجية المعايير بين المواقف الرسمية من الحرب في الشرق الأوسط والصراعات الأخرى حول العالم. وأكّد على أنّ ليس هناك“رغبة” لدى هؤلاء المسؤولين والمسؤولات“بالتواطؤ في موقف سياسي غير مقبول قانونيا وأخلاقيا”.

وانتقد سوماروغا موقف الحكومة الفدرالية من الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وسلبية سويسرا تجاه إسرائيل بالقول إنه:“بعيداً عن الإدانات، لم تفعل سويسرا شيئاً. بل على العكس من ذلك، سحبت دعمها للمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين”.

وقال:“نحن أمام انفصال تامّ عن الواقع... عندما لا نفعل شيئًا للحدّ من استيراد المنتجات التي تأتي من المستعمرات الإسرائيلية إلى سويسرا، بينما نفعل ذلك فيما يتعلّق بمنتجات شبه جزيرة القرم، فإننا نرى أن هناك معايير مزدوجة لا يقبلها السكّان وهؤلاء المسؤولون والمسؤولات (ممّن وقّعوا ووقّعن على الرسالة). يعبّر السكان عن ذلك بالمقاطعة، والمسؤولون والمسؤولات بهذه الرسالة”.

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