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عائلة فلسطينية هربت من شمال قطاع غزة تقوم بإعداد الطعام خارج مأواها في دير البلح، في الأوّل من فبراير 2024. Keystone / Mohammed Saber

MENAFN - Swissinfo) حثّ مدير المؤسسة السويسرية للسلام "سويس بيس"، لوران غويتشيل، السلطات السويسرية على مواصلة تمويل الأونروا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية المؤسسة السويسرية للسلام: على سويسرا أن تستمرّ في تمويل الأونروا

حثّ مدير المؤسسة السويسرية للسلام، لوران غويتشيل، السلطات السويسرية على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا).

English en Switzerland should continue UNRWA funding, says Swisspeace director الأصلي طالع المزيدSwitzerland should continue UNRWA funding, says Swisspeace director

تم نشر هذا المحتوى على 06 فبراير 2024 - 11:03 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقال مدير المؤسّسة غير الحكوميّة، التي تُعرف باسم“سويس بيس”، ومقرّها بازل:“لا أعتقد أنه ينبغي على سويسرا تعليق تمويل الأونروا”، وذلك في تصريح لصحيفة لوتون يوم الاثنين 5 فبراير.

وأضاف بأنّ حقيقة مشاركة موظفي.ات الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الإرهابي ضد إسرائيل أمر مؤسف، وأنه يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص. لكنّه أوضح في إحدى المقابلات أنّ:“ذلك ليس سببًا للتشكيك في المنظّمة بأكملها”.

وقال غويتشيل إنه لا توجد في الوقت الحالي منظمّة بديلة تقدّم خدمات التعليم والصحّة للشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه:“إذا كانت [الدول] قد أرادت إصلاح الأونروا في الماضي، فكلّ ما كان عليها فعله هو المضي قدماً في هذا الإصلاح. ومن المفترض أن تكون الأونروا أكثر منظّمات الأمم المتحدة مراقبة عن كثب على الإطلاق”.

+ تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات

ويدور الجدل حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا) منذ أن اتّهمت إسرائيل 12 من موظفيها وموظفاتها البالغ عددهم.نّ 30 ألف موظف وموظفة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر الذي نفّذته حماس. وردّاً على ذلك، أعلنت عشرات الدول، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسيّة مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، أنها علّقت تمويلها للوكالة الدولية، بينما تنتظر سويسرا بدورها المزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن تمويلها للأونروا.

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