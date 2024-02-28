المؤسسة السويسرية للسلام: على سويسرا أن تستمرّ في تمويل الأونروا

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- Swissinfo) حثّ مدير المؤسسة السويسرية للسلام "سويس بيس"، لوران غويتشيل، السلطات السويسرية على مواصلة تمويل الأونروا." />
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شؤون خارجية المؤسسة السويسرية للسلام: على سويسرا أن تستمرّ في تمويل الأونروا عائلة فلسطينية هربت من شمال قطاع غزة تقوم بإعداد الطعام خارج مأواها في دير البلح، في الأوّل من فبراير 2024. Keystone / Mohammed Saber
حثّ مدير المؤسسة السويسرية للسلام، لوران غويتشيل، السلطات السويسرية على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا).
تم نشر هذا المحتوى على 06 فبراير 2024 - 11:03 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Switzerland should continue UNRWA funding, says Swisspeace director الأصلي طالع المزيدSwitzerland should continue UNRWA funding, says Swisspeace director
وقال مدير المؤسّسة غير الحكوميّة، التي تُعرف باسم“سويس بيس”، ومقرّها بازل:“لا أعتقد أنه ينبغي على سويسرا تعليق تمويل الأونروا”، وذلك في تصريح لصحيفة لوتون يوم الاثنين 5 فبراير.
وأضاف بأنّ حقيقة مشاركة موظفي.ات الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الإرهابي ضد إسرائيل أمر مؤسف، وأنه يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص. لكنّه أوضح في إحدى المقابلات أنّ:“ذلك ليس سببًا للتشكيك في المنظّمة بأكملها”.
وقال غويتشيل إنه لا توجد في الوقت الحالي منظمّة بديلة تقدّم خدمات التعليم والصحّة للشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه:“إذا كانت [الدول] قد أرادت إصلاح الأونروا في الماضي، فكلّ ما كان عليها فعله هو المضي قدماً في هذا الإصلاح. ومن المفترض أن تكون الأونروا أكثر منظّمات الأمم المتحدة مراقبة عن كثب على الإطلاق”.
+ تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات
ويدور الجدل حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا) منذ أن اتّهمت إسرائيل 12 من موظفيها وموظفاتها البالغ عددهم.نّ 30 ألف موظف وموظفة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر الذي نفّذته حماس. وردّاً على ذلك، أعلنت عشرات الدول، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسيّة مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، أنها علّقت تمويلها للوكالة الدولية، بينما تنتظر سويسرا بدورها المزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن تمويلها للأونروا.
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