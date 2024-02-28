

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

MENAFN - Swissinfo) كيف نتأكد من دقة محتوانا؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس التحرير مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثمن داخل SWI طريقة عملنا: جودة المحتوى

كيف نضمن أن محتوانا دقيق؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس تحرير موقعنا مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن.

تم نشر هذا المحتوى على 07 فبراير 2024 - 09:00 1دقيقة

درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo. مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم. الاختصار: ib



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الإنجليزي



English en How we work: quality طالع المزيدHow we work: quality

Deutsch de Wie wir arbeiten: Qualität الأصلي طالع المزيدWie wir arbeiten: Qualität

Français fr Comment nous travaillons: la qualité طالع المزيدComment nous travaillons: la qualité

Italiano it Come lavoriamo: qualità طالع المزيدCome lavoriamo: qualità

Español es Cómo trabajamos: calidad طالع المزيدCómo trabajamos: calidad

Português pt Como trabalhamos: qualidade طالع المزيدComo trabalhamos: qualidade

日本語 ja swissinfoを知る~コンテンツの質 طالع المزيدswissinfoを知る~コンテンツの質

中文 zh 我们如何工作:保证质量 طالع المزيد我们如何工作:保证质量 Русский ru Как работает портал SWI: контроль качества طالع المزيدКак работает портал SWI: контроль качества

تنشر سويس انفو محتوى بعشر لغات. لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. في هذا الفيديو، يتحدث رئيس التحرير مارك ليفينغستون عن كيفية ضمان جودة محتوانا، ويجيب على الانتقادات.

هل لديكم.ن سؤال حول عملنا؟ يمكنكم.ن طرحه هنا:

المزيد المزيد طريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة

تم نشر هذا المحتوى على 27 أبريل 2023 طرحتم علينا بعض الأسئلة حول طريقة عملنا: هنا تشرح فيرونيكا دي فور، رئيسة قسم الجمهور في مؤسستنا الإعلامية، ما تعنيه علامة“مبادرة الثقة في الصحافة”.

طالع المزيدطريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم





طريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .