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- Swissinfo) كيف نتأكد من دقة محتوانا؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس التحرير مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن." />
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من داخل SWI طريقة عملنا: جودة المحتوى
كيف نضمن أن محتوانا دقيق؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس تحرير موقعنا مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن.
تم نشر هذا المحتوى على 07 فبراير 2024 - 09:00 1دقيقة
درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo.
مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم.
الاختصار: ib
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تنشر سويس انفو محتوى بعشر لغات. لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. في هذا الفيديو، يتحدث رئيس التحرير مارك ليفينغستون عن كيفية ضمان جودة محتوانا، ويجيب على الانتقادات.
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المزيد المزيد طريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة
تم نشر هذا المحتوى على 27 أبريل 2023 طرحتم علينا بعض الأسئلة حول طريقة عملنا: هنا تشرح فيرونيكا دي فور، رئيسة قسم الجمهور في مؤسستنا الإعلامية، ما تعنيه علامة“مبادرة الثقة في الصحافة”.
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ترجمة: مي المهدي
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم
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