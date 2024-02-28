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طريقة عملنا: جودة المحتوى

2/28/2024 12:57:07 AM
(MENAFN- Swissinfo) كيف نتأكد من دقة محتوانا؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس التحرير مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن." />
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من داخل SWI طريقة عملنا: جودة المحتوى

كيف نضمن أن محتوانا دقيق؟ هل هناك رقابة على سويس إنفو؟ رئيس تحرير موقعنا مارك ليفينغستون يجيب على أسئلتكم.ن.

تم نشر هذا المحتوى على 07 فبراير 2024 - 09:00 1دقيقة

درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo. مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم. الاختصار: ib

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تنشر سويس انفو محتوى بعشر لغات. لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. في هذا الفيديو، يتحدث رئيس التحرير مارك ليفينغستون عن كيفية ضمان جودة محتوانا، ويجيب على الانتقادات.

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المزيد المزيد طريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة

تم نشر هذا المحتوى على 27 أبريل 2023 طرحتم علينا بعض الأسئلة حول طريقة عملنا: هنا تشرح فيرونيكا دي فور، رئيسة قسم الجمهور في مؤسستنا الإعلامية، ما تعنيه علامة“مبادرة الثقة في الصحافة”.

طالع المزيدطريقة عملنا: مبادرة الثقة في الصحافة

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم


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