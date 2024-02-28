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© Keystone / Salvatore Di Nolfi

MENAFN - Swissinfo) أُتيحت الفرصة للزوّار والزائرات للدخول والتفرّج على الحاوية التي تحاكي الظروف التي تحتجز فيها حماس الرهائن والرهينات الإسرائيليين.ات." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثجنيف الدولية حاوية تحاكي أحد أنفاق حماس أمام مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف

وُضعت حاوية، تحاكي الظروف التي تحتجز فيها حركة حماس الرهائن والرهينات الإسرائيليين.ات، في ساحة الأمم في جنيف، وتمّ جعل زيارتها متاحة للعموم.



English en Hamas tunnel replica installed in front of the UN in Geneva الأصلي طالع المزيدHamas tunnel replica installed in front of the UN in Geneva

Português pt Réplica de túnel do Hamas é instalada em frente à ONU em Genebra طالع المزيدRéplica de túnel do Hamas é instalada em frente à ONU em Genebra Русский ru Модель туннеля ХАМАС установлена перед зданием ООН в Женеве طالع المزيدМодель туннеля ХАМАС установлена перед зданием ООН в Женеве

تم نشر هذا المحتوى على 07 فبراير 2024 - 12:05 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقد تمكّن دبلوماسيون وديبلوماسيات ومتفرّجون ومتفرّجات آخرون يحدوهم.ن الفضول، من وضع أنفسهم.ن لبضع دقائق مكان الرهائن والرهينات، في الحاوية التي تحاكي أنفاق حماس، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

ولم تستغرق التجربة سوى ثلاث دقائق فقط، لكنّها تسبّبت بالصّدمة لعدد من السفراء والسفيرات وعمّال وعاملات الإغاثة، عند دخول الموقع الذي تبلغ مساحته ستة في مترين ونصف. وأجرت مجموعة من مواطني ومواطنات جنيف، وهي التي نظّمت هذا الحدث، محادثات مع أقارب الرهائن والرهينات في إسرائيل لجعل التجربة تحاكي“الواقع بقدر الإمكان”. كما تمّ الحصول على معلومات من الجيش الإسرائيلي أيضاً.

فبعد دخول مرحاض ضيّق تعلوه لافتة حماس، يتمّ الدخول إلى غرفة صغيرة تتلو ممرًّا مغلقًا بقضبان، بينما يتمّ الاستماع إلى الأصوات الأصليّة لمجزرة 7 أكتوبر، وصراخ الضحايا وإطلاق النار وتأثير القصف الذي يهزّ هيكل الحاوية.

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طالع المزيدتمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

وعلى الأرض، تتناثر ملابس أطفالٍ وطفلات ملطخة بالدماء على الفراش الموجود على أرضية الحاوية، ومن ثمّ يعكس الضوء صور الرهائن والرهينات الذين واللاتي ما زالوا ومازلن قيد الاحتجاز. كما حضرت يوم الاثنين أيضًا عائلات حوالي عشر نساء مازلن محتجزات.

وفي خارج الحاوية، أدرجت جهة منظّمة أخرى، يوم الثلاثاء، أسماء الـ 136 شخصًا ممن لا يزالون ويزلن قيد الاحتجاز كرهائن ورهينات، منددًة بجرائم الحرب ضدهم.ن.

ومن الممكن أن يمتدّ هذا المشروع التجريبي إلى مدن أخرى في سويسرا أو في بلدان أخرى، حيث يقول أحد المنظمين.ات:“ما زال الوقت مبكراً للبتّ في هذا الأمر، ولكنّ هناك ما يكفي من الاهتمام للاستمرار”.

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تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟ تايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط

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