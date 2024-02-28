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المديرة العامّة للأمم المتّحدة في جنيف تحذّر من عام مقبل صعب

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) من المتوقّع أن يكون هذا العام "أكثر صعوبة من عام 2023"، بحسب تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف." />
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جنيف الدولية المديرة العامّة للأمم المتّحدة في جنيف تحذّر من عام مقبل صعب
وقالت تاتيانا فالوفايا: "نحن ندرس خيار إغلاق المباني التي لا تستضيف المؤتمرات". Keystone / Martial Trezzini

من المتوقّع أن يكون هذا العام "أكثر صعوبة من عام 2023"، بحسب تاتيانا فالوفايا، المديرة العامّة للأمم المتّحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على 08 فبراير 2024 - 15:00 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en UN Geneva's Director-General warns of difficult year ahead الأصلي طالع المزيدUN Geneva's Director-General warns of difficult year ahead

وقالت فالوفايا يوم الاثنين 5 فبراير إنّ الإغلاق الأخير لمقرّ الأمم المتحدة في جنيف لمدة ثلاثة أسابيع ساعد في توفير حوالي 200 ألف فرنك سويسري (229.543 دولارًا أمريكيًا).

وفي محادثاتها مع موظفي وموظفات الأمم المتحدة في جنيف، شدّدت فالوفايا على التحدّيات الماليّة التي واجهتها الأمانة العامة للأمم المتحدة خلال الأشهر الستّة الأخيرة من عام 2023. لقد واجه مكتب الأمم المتّحدة في جنيف (UNOG) صعوبات في تطويره واختار إغلاق قصر الأمم للتوفير في تكاليف الكهرباء.

ومن المتوقّع أن يكون هذا العام مليئا بالتّحديات أيضاً، تقول فالوفايا إن مكتب الأمم المتّحدة في جنيف يستعد لإجراءات خفض التّكاليف منذ بداية هذا العام، ولكنّ الرواتب ليست في خطر،“بشرط تقديم بعض التنازلات”، وسوف تحتاج النفقات الأخرى إلى تخفيض بنسبة 35 إلى 45٪”.

واختتمت المديرة العامّة للأمم المتّحدة بالقول:“نحن ندرس خيار إغلاق المباني التي لا تستضيف المؤتمرات”.

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