(MENAFN
- Swissinfo) في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا، من النساء والرجال، إنهاء حياتهم.ن باستخدام منظمة "إكزيت" في سويسرا الناطقة بالألمانية." />
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حياة سويسرية ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11% اختار حوالي 1252 شخصًا إنهاء حياتهم.ن بمساعدة منظمة القتل الرحيم في سويسرا الناطقة بالألمانية. Keystone / Martin Ruetschi
في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا إنهاء حياتهم.ن في سويسرا الناطقة بالألمانية بمساعدة منظمة القتل الرحيم.
تم نشر هذا المحتوى على 09 فبراير 2024 - 11:39 1دقيقة Keystone-SDA
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ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 11% في حالات الانتحار بمساعدة طبية مقارنة بعام 2022. وتضم منظمة القتل الرحيم (Exit) الآن ما يقرب من 20 ألف عضو وعضوة جديد.ة.
المزيد لماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً“طبيعياً” في سويسرا؟
في سويسرا، يُعتبر الانتحار بمساعدة الغير خيارًا قانونيًا للمرء، وهو متاح أيضًا للأجانب. إنّ“سياحة الموت” مزدهرة في البلاد.
طالع المزيدلماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً“طبيعياً” في سويسرا؟
وأعلنت منظمة“إكزيت” يوم الخميس أن عدد أعضائها وعضواتها بلغ 167631 نسمة بنهاية العام الماضي. وهذا يشكل زيادة بمقدار 19679 شخصًا عن العام السابق.
كما استفاد.ت 92 ألف عضو.ة من فرصة إيداع وصيتهم.ن.
ويٌعزى السبب في زيادة حالات الانتحار إلى تزايد شيخوخة المجتمع، وما يترتب على ذلك من أمراض أو إعاقات منهكة بشدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبلغ متوسّط عمر الأشخاص الذين انتحروا بمساعدة طبية 80.7 سنة للنساء و79 سنة للرجال.
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لماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً“طبيعياً” في سويسرا؟
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