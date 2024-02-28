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ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا، من النساء والرجال، إنهاء حياتهم.ن باستخدام منظمة "إكزيت" في سويسرا الناطقة بالألمانية." />
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حياة سويسرية ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%
اختار حوالي 1252 شخصًا إنهاء حياتهم.ن بمساعدة منظمة القتل الرحيم في سويسرا الناطقة بالألمانية. Keystone / Martin Ruetschi

في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا إنهاء حياتهم.ن في سويسرا الناطقة بالألمانية بمساعدة منظمة القتل الرحيم.

تم نشر هذا المحتوى على 09 فبراير 2024 - 11:39 1دقيقة Keystone-SDA
  • English en Swiss assisted suicides rose 11% in 2023 الأصلي طالع المزيدSwiss assisted suicides rose 11% in 2023
  • 中文 zh 2023年瑞士安乐死人数增加11% طالع المزيد2023年瑞士安乐死人数增加11%
  • Русский ru В Швейцарии увеличилось число случаев эвтаназии طالع المزيدВ Швейцарии увеличилось число случаев эвтаназии

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 11% في حالات الانتحار بمساعدة طبية مقارنة بعام 2022. وتضم منظمة القتل الرحيم (Exit) الآن ما يقرب من 20 ألف عضو وعضوة جديد.ة.

المزيد لماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً“طبيعياً” في سويسرا؟

في سويسرا، يُعتبر الانتحار بمساعدة الغير خيارًا قانونيًا للمرء، وهو متاح أيضًا للأجانب. إنّ“سياحة الموت” مزدهرة في البلاد.

طالع المزيدلماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً“طبيعياً” في سويسرا؟

وأعلنت منظمة“إكزيت” يوم الخميس أن عدد أعضائها وعضواتها بلغ 167631 نسمة بنهاية العام الماضي. وهذا يشكل زيادة بمقدار 19679 شخصًا عن العام السابق.

كما استفاد.ت 92 ألف عضو.ة من فرصة إيداع وصيتهم.ن.

ويٌعزى السبب في زيادة حالات الانتحار إلى تزايد شيخوخة المجتمع، وما يترتب على ذلك من أمراض أو إعاقات منهكة بشدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبلغ متوسّط ​​عمر الأشخاص الذين انتحروا بمساعدة طبية 80.7 سنة للنساء و79 سنة للرجال.

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