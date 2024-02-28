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أماتو بيس، 18 عامًا، مصرفي في مرحلة التدريب في مدرسة مهنية في أولتن في شمال سويسرا. swissinfo

MENAFN - Swissinfo) شهد القطاع المصرفي السويسري تحوّلا جذريًّا خلال السنوات القليلة الماضية. فكيف ينظر الجيل الجديد إلى البنوك كمكان للعمل؟" />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثمال هل مازال جيل الشباب في سويسرا يرغب في العمل بالمؤسسات المالية؟

خلال السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع الخدمات المصرفية السويسرية تحوّلاً جذرياً. وأصبح القطاع المالي بحاجة إلى قوى عاملة شابة، تؤمّن استمراريته ونجاحه في المستقبل. ولكن كيف ينظر شباب وشابات الجيل الجديد إلى المصارف كمجال لمهنة المستقبل؟

تم نشر هذا المحتوى على 10 فبراير 2024 - 09:00 13دقائق

عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo في عام 2001.



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أقيم في سويسرا منذ عام 2016 وأعمل في swissinfo منذ عام 2017. مع ثمانية أعوام من الخبرة كصحفية في صحيفة نيكي اليابانية المهتمة بشؤون الاقتصاد، أصبح لدي اهتمام واسع بالشؤون الاقتصادية والمالية، والسياسة النقدية وبورصة الأوراق المالية. الاسم المختصر: tm



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أماتو بيس، هو متدرب من كانتون سولوتورن الواقع في شمال غرب سويسرا، ويتوجّه خلال ثلاثة أيام في الأسبوع إلى مقر“بوست فينانس” (PostFinance) في العاصمة السويسرية برن، مرتدياً بدلة رسمية خلال عمله. يشغل الفريق الذي يعمل معه، في قسم إدارة الشؤون المالية، الطابق الرابع من المبنى، والذي يطلّ على منظر خلاب لجبال الألب. وحالياً، يتركز جهد الشاب البالغ من العمر 18 عاماً على مشروع العملة المشفّرة للشركة.

“منذ بلوغي 12 عاما، أدركت رغبتي في أن أصبح مصرفياً”، يقول بيس، الماهر جداً في مادة الرياضيات، والذي يتطلّع لتوظيف هذه المهارة في مهنته كمصرفي. وبغية اكتساب خبرة ذات كفاءة عالية، وفور انتهاء تعليمه الإلزامي، انتسب إلى أحد المصارف، حيث خضع لبرنامج تدريب مهني. واليوم، هو لا يستبعد فكرة متابعة دراسته، أو أي فرصة مستقبلية، لا سيّما وأنه من السهل في سويسرا، متابعة التعليم العالي في وقت لاحق.

تقدم المصارف برامج تدريب للشباب والشابات، مباشرة بعد انتهاء مرحلة التعليم الإلزامي، أو بعد الحصول على درجة جامعية. وعلى غرار بيس، يخضع معظم موظفي.ات المصارف إلى برنامج تدريب في التجارة. وبالإضافة إلى هذا الخيار الشائع للغاية، تقدم العديد من المصارف مجموعة واسعة من البرامج التدريبية الأخرى. وتحظى هذه البرامج باهتمام كبير ويجري تطبيقها على نطاق واسع في سويسرا. حتى سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي الحالي لمصرف“يو بي إس” (UBS)، بدأ مسيرته المهنية في سن الـ15 عاماً، من خلال تدريب مهني في المجال التجاري.

يعمل والد بيس ميكانيكيّاً، أما والدته فهي ربة منزل؛ ولا أحد في محيطه يعمل كمصرفي.ة. كان بيس يتصوّر أن عالم المصارف السويسرية يشبه فيلم“ذئب وول ستريت” (The Wolf of Wall Street).

بالطبع، أدرك أن صورة المصرفي.ة في هذا الفيلم مبالغٌ فيها. ولكن بالمقابل وجد حياة المصرفي.ة المتدرّب.ة كما توقّعها، فهي ليست مملّة على الإطلاق.

صورة سلبية

يواجه القطاع المصرفي السويسري تحديات كبيرة. فقد انهارت السرية المصرفية التي لطالما اتسمت بها البنوك السويسرية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتعرضت سمعة الخدمات المصرفية السويسرية كملاذ آمن دولي لأصول الأثرياء لمزيد من التحدي من خلال العقوبات المفروضة على روسيا. ونتيجة لذلك، أصبحت سنغافورة وهونغ كونغ تنافس سويسرا بقوة عندما يتعلق الأمر بإدارة الثروات.

في مارس 2023، عصفت أزمة غير مسبوقة بأكبر ثاني مصرف في سويسرا،“كريدي سويس” (Credit Suisse)، أدّت في نهاية المطاف، إلى ادماجه في مصرف” يو بي إس” . وقد تعرض المسؤولون والمسؤولات الذين واللواتي تسببوا.نَ في هذه الأزمة لانتقادات شديدة، ومن المتوقع أن يتم تسريح جزء من القوة العاملة، يقدّر عددهم.هن بالآلاف على نطاق عالمي.

وقد أدى هذا الأمر إلى اهتزاز صورة القطاع المصرفي في البلاد. ومؤخراً، نشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يُعتبر كلية متخصصة في إدارة أعمال ، مقرها بلوزان، تقريراً يحلل صورة القطاع المصرفي السويسري المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. يبيّن هذا التقرير أن صورة القطاع قد انتقلت من الإيجابية إلى السلبية بعد الاستحواذ على مصرف“كريدي سويس” .

في ظل هذه الظروف، يُطرَح السؤال التالي: هل ما تزال مهنة المصرفي مهنة تجذب المحترفين والمحترفات من الشباب والشابات؟ في نقاش تم إجراؤه على موقع“سويس إنفو” SWI swissinfo حول جاذبية المهنة، سادت الآراء السلبية.“تعمل البنوك المركزية على تطوير العملة المركزية الرقمية. ومن البديهي، مع القليل من الذكاء، أن يدرك الأفراد، أن حاجتهم.هن إلى المصارف ستنتفي يوماً ما“، كما يقول، مشارك، ناطق بالألمانية.

وعلّق قارئ ثاني ناطق بالإنجليزية:“لم تعد مهنة المصرفي.ة في سويسرا غير جذابة فحسب، بل تحوّل دور المصرفي.ة السويسري.ة أيضاً إلى جابٍ.جابية للضرائب على المودعين والمودعات بطابع اشتراكي، مقيّد بشكل متزايد بالتزام القوانين، بحيث أصبح للملمّين.ات فقط بمهنة رجال ونساء القانون مزاولة مهنة المصرفي.ة في هذه الأيام.” ووفقاً لهذا.هذه القارئ.ة ، قام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)باتخاذ إجراءات مشددة ضد البنوك السويسرية”.

وكما في العديد من المهن الأخرى، تشكل التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، تهديداً إضافياً للمتطلبات الوظيفية التقليدية للمصرفيين.ات. في عام 2017، توقعت الدراسات في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، أنه في حال لم تستطع سويسرا مواكبة التطورات في مجال الابتكار التكنولوجي، سينخفض عدد الوظائف في القطاع المالي بحلول عام 2030 إلى النصف، بما في ذلك في التكنولوجيا المالية والقطاعات ذات الصلة. وحتى في حال حدوث تقدم في الابتكار التكنولوجي، فمن المتوقع أن يقل الإقبال على القطاع المالي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15%.

الإقبال مستمر على المهن المصرفية

ومع ذلك، يبدو أن الإقبال في صفوف الشباب والشابات على المهن المصرفية في البلاد ما يزال مستمراً. ووفقاً للمسح السنوي الذي أجرته شركة“يونيفرسم” (Universum)، المتخصصة دولياً في تعزيز صورة أرباب وربات العمل والتسويق لمؤسساتهم.هنّ كقطاعات عمل جاذبة للمواهب، جاء مصرف” يو بي إس” في المرتبة الثانية في عام 2023، خلف مؤسسة“غوغل” (Google)، مستقطباً طلاب وطالبات الأعمال والإدارة السويسريين.ات، كما كان الحال في السنوات السابقة.

أما” كريدي سويس”، الذي كان لا يزال في المركز الثالث في عام 2022، فقد انخفض إلى المركز الثالث عشر في الاستطلاع الذي أُجري قبل أن تتم عملية دمجه مع مصرف“يو بي إس”. وفي حين كان المصرف الخاص“جوليوس باير” (Julius Baer) في المركز الثلاثين في منتصف العقد الأوّل من القرن الحالي، لكنه ارتقى مؤخراً إلى المركز الخامس عشر. وتحظى المصارف الأجنبية مثل المصارف الأمريكية“جي بي مورغان” (JP Morgan) (الذي يحتل المركز السادس) و”غولدمان ساش” (Goldman Sachs) (في المركز التاسع) أيضاً بارتفاع في قدرتها على استقطاب المتخصصين والمتخصصات في القطاع المصرفي.

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وإذا نظرنا إلى القطاع المصرفي نظرة شاملة، نلاحظ أن عدد الطلاب والطالبات الذين واللواتي يعتبرون.ن قطاع المصارف قطاع العمل المفضل لديهم.هنّ، قد زاد بين عامي 2021 و2023. ويحظى هذا القطاع بشعبية في سوق العمل في سويسرا، تفوق ما يحظى به في مراكز مالية عالمية أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

وفي رد مكتوب، كشف المعنيّون.ات في شركة” يونيفيرسم” أن“قطاع المصارف يقوم بتعزيز مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية التي تتطلب مهارات وخبرات متقدمة وعالية[...] تشمل مجالات متنوعة، بدءاً من التدريب الفني وصولاً إلى المهام التنفيذية على مستوى عالمي”. ويتابعون.ن القول:“إن تأثير هذا القطاع على المجتمع والاقتصاد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر. لقد أثار مفهوم“أكبر من أن يُسمح بانهياره” خلال العقد الماضي، ثورة في مجال الامتثال للمعايير المحددة، مما زاد من قوة العديد من العاملين والعاملات في القطاع المصرفي، على الرغم من عملية الاستحواذ على” كريدي سويس”. قام مصرفا“يو بي إس” و” جوليوس باير” بتعزيز موقعهما كمصرفيْن رائديْن في إدارة الثروات خلال السنوات الأخيرة، ولفت هذا انتباه المواهب السويسرية الشابة والمهنية، حيث حافظ كلا المصرفيْن على معايير توظيف في سويسرا مستقطبة للمواهب وجذاب جداً، وفقاً لتصنيف أفضل أرباب وربات العمل جاذبيةً، الذي أُجري من قِبل“يونيفرسم”.

محتويات خارجية

إن الاهتمام بقطاع المصارف بين صفوف الطلاب والطالبات لا يزال عالياً”، كما يقول رافائيل جيوبي، رئيس خدمات التعليم في جمعية المصارف السويسرية. الجدير بالذكر أنه قد تم حجز جميع فرَص التدريب في مجال المصارف للعام الحالي.

وتشرح أنيتا سيج، نائبة رئيس معهد إدارة الثروات والأصول في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، السبب في ذلك، فتقول:“على الرغم من أن المكانة الفريدة لقطاع المصارف السويسري كجهة عمل قد تراجعت، إلا أن جاذبيته لم تتأثّر“. في الماضي، كان العمل في المصارف يمثّل المهنة المثلى التي تحظى برواتب عالية، ولكن اليوم، تجذب شركة غوغل وشركات أخرى في قطاع التكنولوجيا أيضاً المتخصصين.ات الموهوبين.ات برواتبها العالية. بالإضافة إلى ذلك، فبعد الاستحواذ على مصرف” كريدي سويس”، لم يعد هناك إلا مصرف دولي رئيسي واحد فقط في سويسرا وهو“يو بي إس”. هذا الأمر ساهم في الحد من فرص عمل الشباب والشابات الراغبين والراغبات في العمل دولياً في القطاع المصرفي.

ومع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستصبح المهارات الإدارية لموظفي وموظفات المصارف أقل أهمية. ولكن، كما تقول سيج:“هناك بعض الشركات والأسر الخاصة التي لا ترغب في إضاعة الوقت في إدارة ثرواتها، واحتياجات عملائها وعميلاتها، لا سيما وأنه في مجال الميراث أو التقاعد على سبيل المثال، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا وتفرّداً، أي بناء على كل حالة على حدة.” وترى أن العمل في القطاع المصرفي وإيجاد حلول مالية للعملاء والعميلات هو أمر مشوّق للغاية، وتشير إلى أن التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تحل محل هذا الجانب التفصيلي والمعقّد في التعامل مع العملاء والعميلات.“الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استبدال ذلك.“تشات جي بي تي” (ChatGPT) لا يمكنه القراءة بين السطور”، على حد تعبيرها.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: طوموكو موت إلى أي حد يُعدّ العمل في البنوك جذّابا؟

كانت الخدمات المصرفية ذات يوم واحدة من أكثر المهن المرغوبة في سويسرا. هل أردت/تِ العمل في البنوك ؟ انضمّ.ي إلى النقاش!

شارك في الحوار 08 فبراير 2024 4 إعجاب 14 تعليق عرض المناقشة

تحرير: ريتو غيزي فون فارتبورغ

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي





إلى أي حد يُعدّ العمل في البنوك جذّابا؟

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