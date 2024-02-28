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في وادي السيليكون، يكون عدد الشركات الناشئة التي تحقق وضع "أحادية القرن" (قيمتها تزيد عن مليار دولار) كل عام عاليا جدًا بالنسبة للمنطقة التي تكاد تكون تسع مرات أصغر من سويسرا. واحدة من الأسباب وراء ذلك هي الروح المتحدية للمخاطر. Illustration: Helen James / SWI swissinfo

MENAFN - Swissinfo) يبدو أن سويسرا لاتزال بعيدة عن أن تكون إلدورادو للشركات الناشئة في أوروبا. بمزيد من الجرأة، يمكن أن تصبح وادي السيليكون على المستوى الأوروبي." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثعلوم ما الذي يمكن أن تتعلّمه سويسرا من سيليكون فالي؟سلسلة سويسرا ووادي السليكون , حلقة 3:

تشترك سويسرا ووادي السيليكون في العديد من النقاط: البحوث المتقدمة، والجامعات الرائدة عالميا، والابتكار المركّز في إقليم صغير. ومع ذلك، يفتقر بلد جبال الألب إلى ثقافة ريادة الأعمال وإلى الاستثمارات الضرورية لمنافسة النظام البيئي في كاليفورنيا.





تم نشر هذا المحتوى على 12 فبراير 2024 - 09:00 14دقائق

أهتم بالقضايا المتعلقة بتأثير التقنيات الجديدة على مجتمعنا. هل نحن على وعي بالثورة الجارية وبنتائجها؟ الهواية المفضلة: التفكير الحر، أما العادة المتكررة فهي: أسئلة كثيرة جدًا.



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يعلم كريستيان غروسمان أنه يجب تأسيس فرع لشركته في الولايات المتّحدة في يوم من الأيام. هذه الخطوة أساسية لتصبح شركته الناشئة والصغيرة في سويسرا شركة دولية. و يقول:“لا يمكن أن تعتبر شركة ما دولية إذا لم يكن لها حضور في الولايات المتّحدة”. وقد حصل غروسمان على تمويل بالملايين بفضل لقاء عرضي مع مستثمر من وادي السيليكون.

سمح له هذا التمويل بتوسيع أعماله، و هي منصّة تواصل لموظفي.ات الفنادق، و المستشفيات، و غيرها من المنشآت العامة، و الانتقال إلى الخارج. يتذكّر رجل الأعمال أن البدايات في سويسرا لم تكن سهلة، رغم وجود شبكة دعم جيّدة في زيورخ بفضل المعهد التقني الفدرالي العالي هناك (ETHZ).



كريستيان غروسمان هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكبير (Beekeeper)، ومقرها بزيورخ Beekeeper

هل لا تزال سويسرا بعيدة عن أن تكون الإلدورادو الأوروبي للشركات الناشئة؟ على الصعيد الجغرافي، يتمتّع بلد جبال الألب بميزات عديدة تجعله منافساً لوادي السيليكون الذي يُعتَبَر مهداً للشركات الناجحة الجديدة. وعاماً بعد عام، تتصدّر سويسرا ترتيب الابتكار العالميرابط خارجي ، وذلك بفضل جامعاتها العالمية الشهيرة، والعدد الكبير لبراءات الاختراع المودعة. و قد أتى غروسمان من المكسيك لدراسة الهندسة في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ قبل أن يؤسس شركة بيكبير

(Beekeeper) في عام 2011.

وعلى الرغم من صغر مساحتها شهدت سويسرا إنشاء المئات من الشركات الجديدة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقةرابط خارجي ، حيث تجاوزت قيمة بعضها المليار دولار. ومن بينها

شركة كليموركس (Climeworks) التي تعتمد على سحب ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، و منصّة الحجز جيت يور جايد (GetYourGuide) .

ومع ذلك، فإن الشركات التي تهيمن على السوق وتخلق آلاف فرص العمل في هذه الدولة الواقعة في جبال الألب، غالبًا ما يكون عمرها أكثر من مائة عام. ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة التغذية العملاقة نستله (Nestlé) وشركة روش (Roche) الرائدة في قطاع

الصناعة الصيدلانية.



أما في وادي السيليكون، فعمر أكبر شركتين، ألفابت

(Alphabet) وميتا (Meta)، لا يتجاوز 20 عاماً. ويُعتَبَر عدد الشركات الناشئة، التي تتجاوز قيمتها المليار دولار، مرتفعاً جداً بالنسبة لمساحة جغرافية أصغر من سويسرا بتسعة أضعاف. و كان هناك أكثر من

20 شركة تتجاوز قيمتها المليار دولار في عام 2023.

يعتبر وادي السيليكون وسويسرا من أكثر المناطق ابتكارًا على وجه الكرة الأرضية. لماذا ؟ ما الذي يفصلهما أو يجمعهما معًا ؟ ماذا يمكن أن يتعلّما من بعضهما البعض ؟ من خلال هذه السلسلة، نخبرك عن وادي السيليكون وكيف ينظر إليه السويسريات والسويسريون الذين واللواتي يعانون.ين من إغراءاته ووعوده وتناقضاته.

و يصرّح غيرت كريستن:” يبدو أن وادي السيليكون يشهد ولادة عشرات الشركات الّتي تتميّز بقدرات نستله، و روش، و أ.ب.ب (ABB)

كل عام”. يعيش رجل الأعمال السويسري في سان فرانسيسكو ويساعد الشركات الأجنبية، بما فيها الشركات السويسرية، على تحقيق النجاح على صعيد السوق الأمريكية.

وكريستن مقتنع بأن العقلية هي واحدة من المكونات الأساسية لتحقيق التفوّق. حيث يؤكّد أن:“النجاح الريادي ليس فرصة، بل هو أسلوب. ولا يمكن للأسلوب أن ينشأ بدون المخاطرة”.

عند انتقاله للعيش في كاليفورنيا منذ ثمان سنوات، تبيّن لكريستن أن هذه السمة غير متوفّرة في الثقافة الريادية السويسرية، وفي المقابل هي متجذّرة في ثقافة ريادة الأعمال في وادي السيليكون. يضيف أنه من الممكن أن تصبح سويسرا وادي السيليكون الأوروبي بشرط تحليها بالقليل من الشجاعة.

يقدّم غيرت كريستن دورات في ريادة الأعمال المبتكرة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، كما يساعد الشركات الأجنبية في توسيع أعمالها في الولايات المتحدة. Gert Christen

سبل النجاح في وادي السيليكون

لتأسيس شركة ناشئة، يقول كريستن:“يجب العمل سبعة أيام في الأسبوع والاستعداد للفشل ولفقدان المدخرات الشخصية. وهو ما لا يتوفّر لدى السويسريين والسويسريات الذين واللواتي“يفضلوا.ن العمل كموظفين.ات بهدف التمتّع بالراحة، و العطلات، و الدخل المضمون”.

وتؤكد استطلاعات الرأي حقيقة افتقاد السويسريين و السويسريات لروح المبادرة. وكشفت

دراسةرابط خارجي ، تبنّي 40% فقط من سكان سويسرا للمسار الريادي، في وقت تتجاوز

هذه النسبة 60% في الدول الغنية، وتصل إلى 70 % في الولايات المتحدة.

كذلك، تشكّل القدرة على جذب التمويل عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح. ويتميّز السيليكون فالي بوجود رؤوس أموال و شركات استثمار مستعدّة لتمويل كافّة المشاريع، بما فيها الأكثر مخاطرة، من أجل الاستيلاء على ابتكار جديد.

يقول هيرمان جير، مستشار سويسري-أمريكي في مجال الابتكار واستراتيجية الشركات، و مهاجر إلى بالو ألتو منذ أكثر من أربعين عاماً:“لا تحتاج الأفكار إلى أن تكون متطوّرة تماماً ليأخذها المستثمرون والمستثمرات

على محمل الجدّ. هذا هو ما أحبّه في وادي السيليكون”. ويضيف جير أنه رغم ذلك، فإن فرص الحصول على تمويل كبير في المراحل الأولى نادرة، و هي تعتمد عادةً على التجربة الابتكارية السابقة للمؤسِس.ة”.

لماذا تنتقل الشركات السويسرية إلى سيليكون فالي؟

بالإضافة إلى ذلك، يمثّل السليكون فالي المكان الوحيد في العالم حيث التمويل متاح من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من المشروع الابتكاري. وتشير الأبحاث التي قام بها إيليا ستريبولاف (Ilya Strebulaev)، أستاذ اقتصاد و استثمار في كلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة ستانفورد، إلى أن الشركات الناشئة التي تدرج في البورصة تتلقّى سبع جولات من رؤوس الأموال الاستثمارية (رأس المال المخاطر).

ولكن في سويسرا، يتركز التمويل بشكل رئيسي على المرحلة الأولىرابط خارجي . يضيف أستاذ ستانفورد أن:“العديد من الشركات الناشئة السويسرية والأوروبية تهاجر إلى وادي السيليكون لجمع التمويلات المخصّصة للمراحل التالية”.

الشركة الناشئة بيكبير، التي يوجد مقرها في زيورخ، هي إحدى الشركات التي اتبعت هذا المسار.

يتذكر كريستيان غروسمان، الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، تجربته قائلاً:“شعرت بالوحدة عندما قرّرت تأسيس بيكبير منذ اثنيْ عشر عاماً”. لم يكن بوسع الناس من حوله تفهّم قراره بترك وظيفته المستقرّة في إحدى شركات الاستشارات ليصبح رائد أعمال. وفضّل بعض الزملاء والزميلات، ممّن انضموا.ممن

إليه في تحقيق هذا المشروع، تركه واختيار وظائف في البنك أو وظائف بأجر عالٍ

في شركة غوغل.

وأوضح غروسمان:“في البداية، كان علينا أن نقدّم تضحيات كبيرة”. وقد دعم المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ هذا المشروع بمنحها صلاحية الانبثاق (spin-off)، و لكن ليس من الناحية المالية. وبفضل ذلك، كان بإمكان غروسمان والفريق المؤسس الحصول على التمويل من قبل الأهل والأصدقاء والصديقات. ولجأ أعضاء وعضوات الفريق إلى مدّخراتهم.ن، حيث لم يكن هناك راتب في السنتين الأوليتين. وبعد ذلك، تعوّدوا وتعوّدن على العيش براتب شهري قدره 2,000 فرنك، والذي كان يدفع من إيرادات الشركة الأولى. ويصرّح غروسمان قائلاً:“ليست ريادة الأعمال في متناول الجميع”.



ورغم ذلك، تبيّن أن إرادة غروسمان وقدرته على تحمّل المخاطر واستغلال الفرص قد أتت بثمارها: التقى جروسمان بفيليب شتاوفر، مستثمر سويسري يعيش في وادي السيليكون، خلال تظاهرة نُظّمت في عام 2015. و قد ساعد شتاوفر بعد ذلك شركة

بيكبير في العثور على تمويل بالملايين بغية الانطلاق والوصول إلى السوق الأمريكية الهائلة. اليوم، تشغّل شركة بيكبير حوالي 220 موظّف وموظّفة، و لديها عدّة مكاتب في سان فرانسيسكو، و برلين، و كراكوفيا، و زيورخ.

ويزداد عدد الشركات المستعدّة لركوب المخاطرة مع الوقت، ولكن ليس بما فيه الكفاية. وتتميّز زيورخ تحديداً بروح مختلفة عن باقي المناطق في سويسرا. فخلال العشرين سنة الماضية، أصبحت المدينة مركز ريادة الأعمال الأهمّ في البلد، خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد جذب العدد المتزايد من الشركات الناشئة المبتكرة، التي غالباً ما تكون منبثقة من الجامعات، المهندسين والمهندسات والعلماء والعالمات من ذوي وذوات المؤهلات العليا، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا على الصعيد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، والتي فتحت فروعاً و مراكز أبحاث في المدينة.



بإمكان سويسرا تحقيق ما هو أفضل

تجاوزت الاستثمارات في الشركات الناشئة في كانتون زيورخ لأوّل مرّة مبلغ ملياري فرنكرابط خارجي في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن أن جنيف و لوزان و تسوغ بصدد التحوّل إلى مراكز رائدة في مجال الابتكار.



صوفي لامبارتر، مؤسسة دارت (Dart)، شركة تساعد الشركات الناشئة في مجالي التغيّر المناخي والصحة في أوروبا على تسريع نموها في السوق الأمريكية. Sophie Lamparter

رغم ذلك، يتّضح أن سويسرا بعيدة جداً عن الأرقام القياسية في وادي السيليكون، حيث جمعت الشركات الناشئة ما يتجاوز 100 مليار دولاررابط خارجي من الاستثمارات الإجمالية، أي 30 ضعف ما تمّ جمعه في سويسرا. وتقول صوفي لامبارتر:” تقدّم سويسرا الكثير من المواهب و الأبحاث و التطوير والابتكارات الجديدة، و لكن لا يزال من الصعب توسيع الأعمال التجارية الخاصّة بها”.

منذ أكثر من عشر سنوات، تساعد رائدة الأعمال والمستثمرة القاطنة بين زيورخ وسان فرانسيسكو الشركات الناشئة الواعدة في قطاعات المناخ والصحة في سويسرا على مضاعفة تطوّرها على صعيد السوق الأمريكية.

وتعتقد لامبارتر أنه يجب على الحكومة السويسرية أن تبذل المزيد من الجهود لتشجيع الشركات الناشئة على توسيع أعمالها انطلاقاً من مقرّها في سويسرا.

وهي ترى أنه ينبغي أن تستثمر تلك الشركات المزيد من الموارد المالية لضمان وصول التقنيات التي تمّ تطويرها في الجامعات إلى السوق، بدلاً من منح هذه الفرصة لشركات الاستثمار الأجنبية أو العمالقة التكنولوجيين الدوليين. حيث تضيف لامبارتر:“يتميّز وادي السيليكون بخوض التجارب و المخاطرة و الخسارة في بعض الأحيان. ولا يمكن التفوّق أو تحقيق إنجازات

إلّا بهذه الطريقة”.

المزيد المزيد دروس يمكن أن يتعلّمها سيليكون فالي من سويسرا...

تم نشر هذا المحتوى على 08 يناير 2024 كيف تحوّل” حلم الشركات في خدمة الإنسانية” في وادي السيليكون إلى كابوس من التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة؟ ريبورتاج.

طالع المزيددروس يمكن أن يتعلّمها سيليكون فالي من سويسرا...

تحرير: صابرينا فايس وفيرونيكا دي فوري

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدل ي / أم

دروس يمكن أن يتعلّمها سيليكون فالي من سويسرا...



حلقة 1: 1. كلود زيلفيغر .. البشر والطبيعة قبل التكنولوجيا

حلقة 2: 2. باميلا مونستر ... الحياة التي تتجاوز مخاوفنا حلقة 3: 3. ما الذي يمكن أن تتعلّمه سويسرا من سيليكون فالي؟

مقالات مُدرجة في هذا المحتوىسلسلة سويسرا ووادي السليكون

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