(MENAFN
- Swissinfo) تمكّن الحزب من جمع 100 ألف توقيع اللازمة لإطلاق مبادرة منع بلوغ عدد السكان 10 ملايين نسمة." />
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سياسة فدرالية حزب الشعب السويسري يجمع التوقيعات لمبادرة الحدّ من النموّ السكاني تدعو المبادرة إلى إضافة مادة جديدة حول "التنمية السكانية المستدامة" إلى الدستور السويسري، وتطالب بشكل ملموس بألّا يتجاوز عدد السكان من مقيمين.ات دائمين.ات العشرة ملايين نسمة قبل عام 2050. © Keystone / Christian Beutler
قال ممثّل عن حزب الشعب السويسريّ إنّ الحزب تمكّن من جمع المئة ألف توقيع الضروريّة لتقديم مبادرة تقضي بمنع تجاوز عدد السكّان 10 ملايين نسمة.
تم نشر هذا المحتوى على 12 فبراير 2024 - 10:59 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
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وقال توماس ماتّر، العضو في برلمان كانتون زيورخ، لصحيفة“بليك” الناطقة بالألمانيّة يوم السبت 10 فبراير:“المبادرة أصبحت جاهزة”.
ووفقا لماتّر، تمّ جمع حوالي 110 آلاف توقيع منذ يوليو من العام الماضي. وهو يدعو الآن الفروع المحليّة لحزب الشعب السويسريّ،“يمين محافظ”، إلى إعادة نماذج التّواقيع المتبقية بسرعة.
وأضاف ماتّر أن الحزب يعتزم تسليم التّواقيع في نهاية مارس أو بداية أبريل من هذا العام، مع العلم أنّه من الناحية النظرية، لا يزال أمام الحزب حتى 4 يناير 2025 لجمع التوقيعات.
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وتدعو المبادرة المعنية إلى إضافة مادة جديدة حول“التنمية السكانية المستدامة” إلى الدستور السويسري، وتطالب بشكل ملموس بألّا يتجاوز عدد السكان من مقيمين.ات دائمين.ات العشرة ملايين نسمة قبل عام 2050.
وفي حال تجاوز عدد السكان تسعة ملايين ونصف المليون، فسيتعين على الحكومة والبرلمان في البداية اتخاذ إجراءات معيّنة في مجال اللجوء، بحسب نص المبادرة. فعلى سبيل المثال، وبمجرّد تجاوز عتبة 9.5 مليون نسمة، لن يتمكن الأشخاص الذين واللاتي تم قبولهم.ن مؤقتًا من الحصول على تصريح إقامة.
وإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فإن المبادرة تطالب بإلغاء اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي.
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