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تدعو المبادرة إلى إضافة مادة جديدة حول "التنمية السكانية المستدامة" إلى الدستور السويسري، وتطالب بشكل ملموس بألّا يتجاوز عدد السكان من مقيمين.ات دائمين.ات العشرة ملايين نسمة قبل عام 2050. © Keystone / Christian Beutler

MENAFN - Swissinfo) تمكّن الحزب من جمع 100 ألف توقيع اللازمة لإطلاق مبادرة منع بلوغ عدد السكان 10 ملايين نسمة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية حزب الشعب السويسري يجمع التوقيعات لمبادرة الحدّ من النموّ السكاني

قال ممثّل عن حزب الشعب السويسريّ إنّ الحزب تمكّن من جمع المئة ألف توقيع الضروريّة لتقديم مبادرة تقضي بمنع تجاوز عدد السكّان 10 ملايين نسمة.



English en Swiss right-wing party gathers signatures to limit population growth الأصلي طالع المزيدSwiss right-wing party gathers signatures to limit population growth

中文 zh 瑞士右翼党派收集签名,意欲限制人口增长 طالع المزيد瑞士右翼党派收集签名,意欲限制人口增长 Русский ru В Швейцарии готовят референдум по ограничению иммиграции طالع المزيدВ Швейцарии готовят референдум по ограничению иммиграции

تم نشر هذا المحتوى على 12 فبراير 2024 - 10:59 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقال توماس ماتّر، العضو في برلمان كانتون زيورخ، لصحيفة“بليك” الناطقة بالألمانيّة يوم السبت 10 فبراير:“المبادرة أصبحت جاهزة”.

ووفقا لماتّر، تمّ جمع حوالي 110 آلاف توقيع منذ يوليو من العام الماضي. وهو يدعو الآن الفروع المحليّة لحزب الشعب السويسريّ،“يمين محافظ”، إلى إعادة نماذج التّواقيع المتبقية بسرعة.

وأضاف ماتّر أن الحزب يعتزم تسليم التّواقيع في نهاية مارس أو بداية أبريل من هذا العام، مع العلم أنّه من الناحية النظرية، لا يزال أمام الحزب حتى 4 يناير 2025 لجمع التوقيعات.

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وتدعو المبادرة المعنية إلى إضافة مادة جديدة حول“التنمية السكانية المستدامة” إلى الدستور السويسري، وتطالب بشكل ملموس بألّا يتجاوز عدد السكان من مقيمين.ات دائمين.ات العشرة ملايين نسمة قبل عام 2050.

وفي حال تجاوز عدد السكان تسعة ملايين ونصف المليون، فسيتعين على الحكومة والبرلمان في البداية اتخاذ إجراءات معيّنة في مجال اللجوء، بحسب نص المبادرة. فعلى سبيل المثال، وبمجرّد تجاوز عتبة 9.5 مليون نسمة، لن يتمكن الأشخاص الذين واللاتي تم قبولهم.ن مؤقتًا من الحصول على تصريح إقامة.

وإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فإن المبادرة تطالب بإلغاء اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي.

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