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لا تزال المملكة العربية السعودية مغلقة أمام صناعة الأسلحة السويسرية

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) لم تعد شركات الأسلحة السويسرية تتطلّع إلى دخول السوق السّعوديّة، حيث إنّ الأمر أصبح معقداً للغاية، وفقا لإحدى جماعات الضغط." />
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شؤون خارجية لا تزال المملكة العربية السعودية مغلقة أمام صناعة الأسلحة السويسرية
ميكانيكي يقوم بصيانة دبابة ليوبارد 2 في ورشة شركة رواغ، يوم الاثنين 20 مارس 2023، في مدينة تون السويسرية. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

لم تعد شركات الأسلحة السويسرية تتطلّع إلى دخول السوق السّعوديّة، حيث إنّ الأمر أصبح معقداً للغاية، وفقا لإحدى جماعات الضغط.

تم نشر هذا المحتوى على 12 فبراير 2024 - 15:30 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en Saudi Arabia remains closed to the Swiss weapons industry الأصلي طالع المزيدSaudi Arabia remains closed to the Swiss weapons industry

تعدّ السوق السعوديّة“مغلقة أمام صناعة الأسلحة السويسرية”، وفقا لماتياس تسولّير، الأمين العام لشركة“اي اس دي” (ASD) السويسريّة، التي تمثّل القطاع الصناعي في اتحاد صناعة الآلات والإلكترونيات والمعادن والمعدات الدقيقة في سويسرا“سويسميم” (Swissmem)، وذلك أثناء حديثه في ختام معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث لوحِظ غياب التمثيل العسكريّ السويسريّ.

ولم تعد شركات الأسلحة السويسرية ترغب في دخول هذه السوق لتعقيدها.

ومن وجهة نظر تسولّير، فإن الحظر المفروض على إمداد الدول التي تعاني من صراعات داخلية أو خارجية بالأسلحة، والذي أقرّه البرلمان في أكتوبر 2021، يشكل أيضًا عائقًا في هذا المجال، حيث يُعتبر تسليم وبيع أنظمة الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية محظوراً بموجب القانون السويسريّ.

يقول عضو جماعة الضغط مستنكراً:“في الدرجة الأولى، يمنعنا هذا القانون من القدرة على إمداد دول الناتو”، وهو يأمل أن يفتح اقتراح مجلس الشيوخ بشأن عدم التقيّد بالقانون الفدرالي بشأن المواد الحربية الطريق لذلك.

ويوضّح تسوليّر أن“هذا قد يكون متوافقاً مع اللوائح المعمول بها قبل أكتوبر 2021”. ومن وجهة نظره، فستكون هذه إشارة واضحة من البرلمان إلى أنه يدرك أن الزمن قد تغيّر، حتى وإن“لم يكن ذلك كافياً لاستعادة الثّقة المفقودة في سويسرا”.

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