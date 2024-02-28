

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

مواطن فلسطيني من مدينة رفح يتنقل على دراجة هوائية بحثا عن الماء يوم 9 فبراير 2024، في وقت يستمر فيه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس. AFP/AFP or licensors

MENAFN - Swissinfo) بالنسبة لطبيب الحرب الفرنسي رافاييل بيتي العائد مؤخّرا من قطاع غزة، فإنّ سلب الكرامة الإنسانية أسوأ من القتل." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية طبيب الحرب رافاييل بيتي:“لقد سُلبت الكرامة الإنسانية من سكّان غزّة”

"محكوم على المصابين والمصابات بجروح خطيرة في غزّة بالموت، حيث تضطرّ المستشفيات إلى فرز المرضى والمريضات، ولا تسمح إسرائيل بإجلاء الجرحى والجريحات"، هذا ما أدلى به طبيب الحرب رافاييل بيتي، العائد مؤخّرًا من قطاع غزّة، وذلك بمناسبة حضوره في برنامج "فوروم" الذي يُبثّ يوميا على أمواج الإذاعة السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية.

تم نشر هذا المحتوى على 13 فبراير 2024 - 09:00 7دقائق أجرى الحوار: رينو مالك، الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية ( RTS )

أدان الطبيب أيضا“الحرمان” الذي يعاني منه المدنيون والمدنيات، وهي معاملة يرى أنها“أشنع من الموت”.

وعاد الطبيب رافاييل بيتي من مدينة خان يونس، الواقعة في جنوب قطاع غزة، حيث عمل في المستشفى الأوروبي. وكان قد تمكّن أيضا من زيارة مدينة رفح، التي تقع أكثر إلى الجنوب، عدة مرات، حيث فرّ أكثر من مليون فلسطيني وفلسطينية. ويشرح الطبيب كيف يعيش سكّان هذه المدينة وساكناتها“في ظروف فقر مدقعة”.

ينتظر أهالي غزّة كلّ شيء في طوابير: من أجل الحصول على الخبز، ومن أجل الحصول على الماء. والأهالي، من نساء ورجال، في حالة من العوز يُرثى لها، بين افتراش الأرصفة وتحويل كل مكان فارغ إلى مأوى. فيما باتت المدينة متّسخة. فرفح التي يقطنها في الأصل 250 ألف نسمة، يسكنها الآن 1.4 مليون شخص. ولا يتم رفع النفايات من الشوارع، فيما تنتشر برك الماء في كل مكان بسبب الامطار، وتنسدّ مجاري المياه العادمة. ولا يستطيع السكان الإستحمام. إنه وضع إنساني كارثي.

وبرأي هذا الطبيب الفرنسي، فإن:“هناك شيئًا أسوأ من قتل شخص ما، وهو سلب كرامته الإنسانية، وهذا ما يحدث في رفح الآن.”

لا يترك الطبيب الفرنسي مجالاً للمواربة في قوله إنّ:” هناك من يقوم بتجريد هؤلاء السكان البالغ عددهم.ن 1.4 مليون نسمة من إنسانيتهم.هن. وهناك من بين هؤلاء أشخاص ذوو وذوات مستوى عالٍ جدا، محامون ومحاميات وأطباء وطبيبات، يعيشون.ن في هذه الحالة، وليس لهم.هن أي دراية بكيفية التصرّف في وضع بهذا المستوى الكبير من الهشاشة”.

بتر الأعضاء: تكرّر الحالات

خلال الحوار معه، يفصّل رافاييل بيتي القولَ أيضا بشأن الظروف الصعبة للغاية التي تحيط بعمل المؤسسات الطبية ومنها المستشفى الذي عمل فيه في خان يونس. ويشرح ذلك قائلا:“كنا المؤسسة الطبية الوحيدة التي تعمل. وفي الواقع كان من المستحيل على هذا المستشفى تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، سواء بالنسبة للأمراض الموسمية، مثل البرد، والالتهابات، أو الأمراض المزمنة، وفي نفس الوقت استقبال ضحايا القصف الجوي، والقناصة، والطائرات من دون طيار، إلخ”.

كانت فوضى شاملة تسود المكان، ولم يكن بالامكان تقديم العلاج. وكان الطاقم الطبي في موقف يحتّم عليه استقبال المرضى والمريضات، والسعي لجعل حالاتهم.ن مستقرّة أوّلا، ثم تقديم العلاج في مرحلة ثانية. في حالة كهذه، ونظرا للوسائل القليلة المتاحة، يتم القيام بعملية فرز، وتُمنح الفرصة لمن يمكن إنقاذه أو إنقاذها حقا. وهكذا، فإن كل الإصابات على مستوى الجمجمة، كان محكوما على أصحابها، رجالا ونساءً، بالموت. وكلّما كانت الإصابة بليغة، كان محكوما على الضحية بالموت أيضًا”.

أسوأ من الوضع في سوريا

اعتاد رافاييل بيتي على ممارسة مهنته في ظروف الحرب. فقد عمل في أوكرانيا، حيث يستمرّ نظام المستشفيات في العمل عموما، وأيضا في سوريا. ومن وجهة نظره، فإنه لا نظير للوضع في غزة. ويضيف:“في سوريا، كان بالإمكان إجلاء المصابين والمصابات إلى تركيا، ولم تتردد تركيا في استقبال كل الإصابات الخطيرة، التي لم يكن بإمكاننا معالجتها. وبطريقة ما تم منح المصابين والمصابات المزيد من الفرص”.

أما في حالة غزة، فإن هذه الفرص غير متاحة. حيث يشرح الطبيب الفرنسي بالقول إنه:“لقد كان من المستحيل الإجلاء. لقد عارضت السلطات الإسرائيلية ذلك تمامًا. فقد استقبل المستشفى العائم الفرنسي حوالي مائة ضحية فقط، وحالات ثانوية، فيما لم تسمح إسرائيلي للحالات الخطرة بالمغادرة. لذا، فقد كان هناك عدد هائل من الضحايا. يموت الناس إذن بشكل غير مشروع.”

الموت بسبب نقص العلاجات الأساسية

ينضاف إلى كلّ ما سبق، الآثار الجانبية، أي الأمراض الحادة والمزمنة. إذ يضرب الدكتور بيتي مثالا على ذلك، حالة شابة فلسطينية تبلغ من العمر 24 عاما. كانت الشابّة مصابة بالسكري، وحاملاً في شهرها السابع. ونظرا لاستحالة تنظيم نسبة الأنسولين لديها، دخلت هذه المريضة في غيبوبة، قبل أن تفقد طفلها، وتموت في اليوم التالي.

ويخلص رافاييل بيتي إلى القول:“لم يعد هناك علاج لمرضى ومريضات السكري، كما لا يوجد علاج إشعاعي لحالات السرطان، أو الصرع، أو حالات الإجهاد الشديد. لذلك، فقد كان يموت الكثير من الأشخاص بسبب نقص العلاج واستحالة الحصول على متابعة طبية”.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: أمل المكّي

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .