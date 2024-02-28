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سويسرا: ارتفاع أعداد عودة طالبي وطالبات اللجوء إلى بلدان المنشأ بمقدار الخمس عام 2023

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) قالت سلطات الهجرة في سويسرا إنّ أعداد طالبي وطالبات اللجوء ممّن رفضت طلباتهم.نّ فغادروا.ن سويسرا العام الماضي ارتفعت بشكل ملحوظ، ولا يعود ذلك فقط للارتفاع الإجمالي في طلبات اللجوء." />
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سياسة فدرالية سويسرا: ارتفاع أعداد عودة طالبي وطالبات اللجوء إلى بلدان المنشأ بمقدار الخمس عام 2023
مركز لجوء مخصص لطالبي وطالبات اللجوء القُصَّر والقاصرات غير المصحوبين.ات بذويهم.ن في جنيف. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

أعلنت سلطات الهجرة في سويسرا ارتفاع أعداد طالبي وطالبات اللجوء المرفوضة طلباتهم.نّ ممّن غادروا وغادرن سويسرا العام الماضي، مبيّنة أن ذلك لا يعود فقط للارتفاع الإجمالي في طلبات اللجوء.

تم نشر هذا المحتوى على 13 فبراير 2024 - 15:00 4دقائق SRF/ث.س
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يتوجّب في سويسرا، مغادرة البلاد طوعًا في حالة عدم الحصول على قرار إيجابي أو الحصول على قبول مؤقّت، وإلاّ فإنه يتمّ إجبار الحالات المعنية على ذلك بمجرد نهاية إجراءات اللجوء الخاصة بها.

يقول ريتو كورمان من أمانة الدولة السويسرية للهجرة، إنّ سياسة“الإعادة” هذه تؤثر بشكل رئيسي على القادمين والقادمات من البلدان التي تأتي منها العديد من طلبات اللجوء والتي يكون احتمال حصولها على قرار إيجابي منخفضًا للغاية.

ويضيف كورمان في حديثه مع قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطقة بالألمانية يوم الثلاثاء 13 فبراير:“هذا يشمل الجزائر، على سبيل المثال، حيث تمكنّا [في العام الماضي] من إعادة ما يقرب من 500 شخص تمّ رفض طلبات لجوئهم.ن”، مبيّنًا بأنّ تركيا وجورجيا تأتيان أيضًا في المقدمة في هذا الصّدد.

الاتفاق بعد سنوات من التواصل

ويتأثر طالبو وطالبات اللجوء من بلدان المغرب العربي بشكل خاص بعمليات العودة، حيث يفرّ معظمهم.ن من بلادهم.نّ لأسباب اقتصادية. وتعدّ فرص حصول هذه الفئة على اللجوء في سويسرا هامشية، ولهذا السبب تفتخر أمانة الدولة للهجرة بشكل خاص بتعاونها مع الجزائر، حيث كانت الجهود التي بذلت على مدى سنوات للتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة هي من جعلت هذا التعاون ممكناً.

وقال كورمان:“الثقة عملية تُبنى، ولا يتضمّن ذلك الحفاظ على حوار مستمرّ مع هذه البلدان فحسب، بل يشمل أيضًا التوقيع على اتفاقيات وشراكات في مجال الهجرة والعودة”. كما يتمّ إضفاء الطابع المؤسسيّ على التعاون في مجال العودة ومن ثم تطويره بمرور الوقت، مما يعني سنوات من الثّقة المستمرّة وتطوير آليّات العمل، وبفضل ذلك، أصبحت رحلات الترحيل الخاصة إلى الجزائر ممكنة لأول مرة.

زيادة في طلبات اللجوء

وبالإضافة إلى التعاون الأفضل مع بلدان المنشأ، فإن زيادة العائدين والعائدات كانت أيضاً نتيجة لعدد أكبر بكثير من طلبات اللجوء (التي ارتفعت بنحو 30%)، والتي تمّ البتّ في بعضها بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من عودة المزيد من الأشخاص، فإنه لم يتم الانتهاء من إنجاز الأعمال المتراكمة: فهناك تقريبًا نفس العدد من الأشخاص الذين واللّاتي بصدد انتظار إجراءات العودة كما كان الحال قبل عام.

وتُظهر إحصائيات الإعادة إلى بلد المنشأ التي أعدّتها أمانة الدولة للهجرة أيضًا شيئًا آخر: لا تزال سويسرا تستفيد بشكل كبير من نظام دبلن الذي يحكم اللجوء في أوروبا. وفي عام 2023، نقلت ثلاثة أضعاف عدد طالبي وطالبات اللجوء إلى دول دبلن الأخرى مقارنة بما كان عليها أن تستقبله. وهذا على الرغم من حقيقة أن إيطاليا، وهي دولة مجاورة مهمة في شؤون الهجرة، لم تعد تقبل حاليا عمليات الإعادة بموجب اتفاقية دبلن.

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