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بدء ترتيب صناديق الاقتراع في جاكرتا، إندونيسيا، استعداداً لإجراء الانتخابات في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم في 14 فبراير المقبل. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

MENAFN - Swissinfo) هذا العام، سيقوم حوالي 4.5 مليار شخص في نحو 80 دولة، بتحديد هوية قيادات بعض الدول التي تٌعتَبر من أكبر الديمقراطيات في العالم. نلقي في هذا المقال نظرة على أبرز هذه المحطات الانتخابية، وما قد يترتّب عن نتائجها بالنسبة لسويسرا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثديمقراطية محطّات مهمّة: 2024،“عام الاستحقاقات الديمقراطية”تم نشر هذا المحتوى على 14 فبراير 2024 - 09:00 15دقائق

ولد طوماس في لندن، وكان يعمل كصحفي في صحيفة "الإندبندنت" قبل انتقاله إلى برن في عام 2005. يتحدث جميع اللغات السويسرية الرسمية الثلاث، ويستمتع بالسفر في أنحاء البلاد وممارسة معارفه بها، لا سيما في الحانات والمطاعم ومحلات الآيس كريم.



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Português pt 2024: um ano decisivo para democracias mundo afora طالع المزيد2024: um ano decisivo para democracias mundo afora 日本語 ja 「民主主義イヤー」2024年 重要な選挙日程 طالع المزيد「民主主義イヤー」2024年 重要な選挙日程

هذا العام، سيقوم حوالي 4.5 مليار شخص في نحو 80 دولة، بتحديد هوية قيادات بعض الدول التي تٌعتَبر من أكبر الديمقراطيات في العالم. في هذا المقال، نلقي نظرة على بعض أبرز المحطات الانتخابية التي ستجري في 2024، وما قد يترتّب عن نتائجها بالنسبة لسويسرا.

من المتوقّع أن تتطلّب الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في عام 2024، استدعاء أكثر من ضعف عدد الأشخاص للتصويت، مقارنة بعام 2023. وستُجرى انتخابات في ثمان من أكبر عشر دول في العالم من حيث عدد السكان؛ ومن بين هذه الدول الهند التي تضم وحدها 1.4 مليار شخص. أما في باكستان وإندونيسيا والولايات المتحدة والدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، و(على الأغلب) في بريطانيا، فقد تمكّن أو سيتمكّن مئات الملايين من الأشخاص، نساءً ورجالا، من الإدلاء بأصواتهم.ن خلال هذا العام. وقد وصفت مجلة “ذي إيكونوميست”(The

Economist) رابط خارجي

عام 2024 بأنه“أكبر عام انتخابي في التاريخ”.

ولكن، وكما أشار الكاتب المسرحي البريطاني توم ستوبارد،“فإن عملية التصويت بحد ذاتها لا تمثّل الديمقراطية، بل عملية فرز الأصوات بشفافية”. فالعديد من الانتخابات التي تجري، ليست حرة وعادلة، ومن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على مسار الحكومات القائمة. فلا نحتاج اليوم التخصّص في شؤون الكرملين، لتوقّع إعادة انتخاب فلاديمير بوتين في مارس المقبل لفترة رئاسية جديدة، وهو الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تولّيه أعلى منصب في روسيا.

ثم إنه لا ينبغي أن تغيب عن بالنا قدرات الذكاء الاصطناعي. إذ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأخير في مسار مختلف الانتخابات؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والأحزاب السياسية على هذا الصعيد؟ لقد جرى تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي فعلياً من أجل تلفيق فضائح تتعلّق بسياسيين وسياسيات سويسريين.يات.

لكن، ربما لا يزال من السابق لأوانه التشاؤم بشأن مستقبل الممارسة الديمقراطية.“على الرغم من كل التحديات التي تواجه الديمقراطية في العصر الحالي، فإن الحكم الاستبدادي مع إحساسه بالزخم التاريخيّ، ليس مستعدّاً على الإطلاق لاستعادة الانتكاسات التي تعرض لها في النصف الثاني من القرن العشرين”، كما كتب جنان جانيش في صحيفة

“فينانشال تايمز”( Financial Times) رابط خارجي ، مقدّماً رؤيته في فهم الوضع من منظور مختلف.

ويضيف قائلاً:“لا شك أن الديمقراطية تمر بانتكاسة ومرحلة تراجع، ولكن يمكننا تشبيه هذه المرحلة بوضع الملاكم الذي يخسر جولة بعد الفوز بست جولات”. وبتعبير آخر فإن القوى الديمقراطية قد تكبدت خسائر خلال العقود الأخيرة، ولكنها لا تزال قوية ولديها إمكانية للصمود والتعافي.

وفيما يلي مختارات من أبرز الاستحقاقات الانتخابية في العالم خلال السنة المقبلة:

يناير

13 يناير. في تايوان ، التي يسكنها 24 مليون شخص، ستُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية. يمكن أن تؤثر نتيجة التصويت على رسم معالم كيفية استمرار تحقيق الرئيس الصيني شي جين بينغ هدفه في السيطرة على ما تعتبره بكين“أراضٍ صينية مقدسة”. ومهما كانت نتائج الانتخابات، فمن المتوقّع أن تظل سويسرا، التي لا تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة، تسلك خطاً رفيعاً من التوازن بين تعزيز السلام والديمقراطية من جهة، والتعامل بحذر لعدم إثارة استفزاز الصين في العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية، من جهة أخرى.

فبراير

8 فبراير. من المقرر أن تُجرى في باكستان (التي يبلغ تعداد سكانها 240 مليون نسمة) انتخابات عامة (كان قد تم تأجيل إجرائها بعد أن كانت مقرّرةً في شهر نوفمبر المنصرم).

في 14 فبراير. تُجرى في إندونيسيا انتخابات رئاسية وتشريعية. وهناك ثلاثة مرشحين يتنافسون على خلافة الرئيس الحالي جوكو ويدودو، الذي ينهي الفترة الأخيرة المسموح بها للحكم بموجب الدستور. وتبلغ أعداد الناخبين والناخبات حوالي 205 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 270 مليون نسمة في إندونيسيا، وهناك حوالي الثلث من هؤلاء الناخبين.ات دون سنّ الثلاثين.

مارس

3 مارس. هو يوم أحد، في هذا اليوم سيتوجه الناخبون والناخبات في سويسرا إلى صناديق الاقتراع لافتتاح أول أربع

محطات

انتخابية (وستنظّم الأخرى تباعاً في 9 يونيو، 22 سبتمبر، و24 نوفمبر). يتعلّق الموضوعان الفدراليان المطروحان للتصويت بإصلاحات تطال نظام التقاعد.

المزيد المزيد هذا ما تتوقعه سويسرا: نظرة استشراف سياسية للعام 2024

تم نشر هذا المحتوى على 28 ديسمبر 2023 سيتعين على وزيرة الداخلية الجديدة مواجهة تصويتين متتاليين. أما على الساحة الدولية، فقد بدأت سويسرا في الخروج من قوقعتها.

طالع المزيدهذا ما تتوقعه سويسرا: نظرة استشراف سياسية للعام 2024

15 مارس (وحتى 17 مارس). في روسيا (بتعداد سكاني يصل إلى 140 مليون نسمة)، تبدو مسألة إعادة انتخاب فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة مؤكدة، وذلك بعد سنوات من ممارسة عمليات القمع للمعارضة السياسية. ويعني هذا أنه على الأرجح أن تستمرّ

حرب روسيا على أوكرانيا

أيضاً، وهي حرب ستشكّل اختباراً إضافياً لصبر الحليف الرئيسي لكييف، أي الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستمر سويسرا في تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن حياد سويسرا .

31 مارس. ستُجرى الانتخابات البلدية في تركيا (التي يبلغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة). هل سيتمكن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أُعيد انتخابه بفارق ضئيل في مايو، من تشديد حكمه على البلاد، عن طريق استعادة المدن التي فقدها في عام 2019؟ في وقت سابق، كانت العلاقات بين تركيا وسويسرا في حالة أفضل، قبل أن يؤدّي حرق تمثال لأردوغان في زيورخ العام الماضي إلى استياء هذا الأخير، وقيام أنقرة باستدعاء السفير السويسري لتلقي انتقادات وتحذيرات حادة.

إبريل

ستُجرى انتخابات عامة في الهند ، أكبر دولة من حيث السكان في العالم، في شهريْ أبريل ومايو. ويتجه ناريندرا مودي، الذي يستأثر بصفتيْ القوة والسلطة لنفسه، نحو إعادة انتخابه كرئيس وزراء، بعد أن عزز نمطاً في قيادة البلاد، لا يتساوى فيه أمام العديد من الناخبين.ات والمستثمرين.ات الأجانب، ولكنه يثير استياء منظمات حقوق الإنسان. وإذا فاز حزب مودي القومي الهندوسي في هذه الانتخابات، فمن المٌتوقّع أن يبقى تركيزه الأساسي منصبّاً على الاقتصاد، بدلاً من معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

في المملكة المتحدة ، يتوجّب على رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك، أن يدعو إلى إجراء انتخابات عامة بحلول 28 يناير 2025، ولكن يتوقّع العديد من الخبراء والخبيرات أن تتم الدعوة لإجرائها خلال فصل الربيع أو الخريف القادم. وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات وطنية تنظمها المملكة المتحدة، ويُلزم الناخبات والناخبون فيها ملزمين بالتعرف على هوياتهم.ن رقميا

في مراكز الاقتراع. فهل سيتم اللجوء إلى رفض اقتراع العديد من الأشخاص في هذه المراكز؟

مايو

11 مايو، قد لا تعجب الجميع نوعية الموسيقى التي يتم تقديمها في مسابقة الأغنية الأوروبية“يوروفيجون” (Eurovision)، ولكن سيعترف معظم الناس بالإنجازات التقنية، والديمقراطية ربّما، في بث المسابقة. وقد تمّ جمع الأصوات العام الماضي من 144 دولة، وستقام الحفلة النهائية للمسابقة هذا العام في مالمو، السويد.

31 مايو. في المكسيك (التي يبلغ تعداد سكانها 130 مليون نسمة) ستُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية (حتى 2 يونيو).



هناك أيضاً انتخابات عامة في جنوب أفريقيا ، حيث يسكن أكثر من 60 مليون نسمة، ومن المقرر إجراؤها في الفترة الواقعة بين شهريْ مايو وأغسطس. فبعد ثلاثة عقود من الحكم الملوث بالفساد والتراجع الاقتصادي، يتعرض الحزب الوطني الأفريقي (ANC) لخطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ قيادة نيلسون مانديلا للسلطة في عام 1994 الذي شهد نهاية نظام

الفصل العنصري. ونتيجة ذلك، قد يكون هذا الحزب بحاجة إلى التحالف مع شريك للبقاء في السلطة، وهو على الأرجح إما الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بتأييد الناخبين البيض، أو حزب المحررين الاقتصاديين، وهو حزب ماركسي يحظى بتأييد الناخبين السود الفقراء. وفي كلتا الحالتين، ستمر الديمقراطية في جنوب أفريقية بمحطة مهمة من تاريخها.

يونيو

6 يونيو. انتخابات البرلمان الأوروبي (تستمر حتى 9 يونيو). ستقوم 27 دولة ذات عضوية في الاتحاد الأوروبي بانتخاب البرلمان القادم للاتحاد. ومن المتوقّع هذا العام أن يتلقى الاتحاد الأوروبي أكثر من مليون طلب لجوء. فهل سينتقل القرار في الاتحاد إلى أحزاب اليمين، كما حدث مع البرلمان السويسري في شهر أكتوبر المنصرم؟

يوليو

15 يوليو. في رواندا (التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة) ستُجرى انتخابات رئاسية وتشريعية. سيسعى الرئيس بول كاغامي لتمديد فترة حكمه لهذا البلد، الواقع في شرق أفريقيا، والتي غطت حتى الآن ثلاثة عقود تقريباً. وهو مؤهل للاستمرار في المنصب لعقد آخر، بعد تعديل دستوري أجراه في عام 2015 قام من خلاله بتغيير الحدود الزمنية للفترة الرئاسية.

سبتمبر

15 سبتمبر. يوافق هذا التاريخ اليوم الدولي للديمقراطية في الأمم المتحدة . لم يتم الإعلان بعد عن الموضوع الذي سيجري تناوله هذا العام، ولكن المواضيع السابقة كانت تتضمن تعزيز الديمقراطيات، وأهمية العملية الديمقراطية في خطة تعزيز التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القرارات، وتعزيز الحوار وشموليته، والمساءلة، والتسامح السياسي في تقبل الآراء السياسية المتباينة دون اللجوء إلى العنف أو الصراع. وللدلالة على أهمية الاحتفال بهذا اليوم، قمنا قبل خمس سنوات، بنشر مقال بعنوان“عشر مكونات رئيسية لمجتمع ديمقراطي“.

نوفمبر

5 نوفمبر. هو يوم الحدث الكبير. سيختار الناخبون والناخبات في الولايات المتحدة (التي يبلغ تعداد السكان فيها 330 مليون نسمة) رئيسهم القادم، فضلاً عن انتخابات لشغل جميع مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. ومن المرجح أن يواجه الرئيس جو بايدن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الرئيسي، في سيناريو مكرر لانتخابات عام 2020. حاليّاً، ووفقاً للمراهنين.ات البريطانيينرابط خارجي ، يُعتبر ترامب المرشح المفضل للناخبين.ات، ولكن ما زال مسار هذه الانتخابات طويلاً أمامنا. وفي توقعاتها الأخيرة للعام الحاليرابط خارجي ، أوردت صحيفة“فاينانشال تايمز” أن السباق سيكون محتدماً، لكنّ بايدن سيفوز بصعوبة شديدة وبفارق ضئيل. ولكنها حذرت، من أنه“في حال تم تجاوز العقبات القانونية الأخيرة التي واجهها ترامب في ولايتي كولورادو ومين، فإن حملته الانتخابية ضد جو بايدن ستكون أقسى حملة انتخابية رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة”.

ومن غير المفاجئ أن نعرف أن العديد من الجهات في جنيف الدولية تتمنى الفوز لجو بايدن. فخلال فترة رئاسته من 2016 إلى 2020، أظهر ترامب ازدراءه للسياسة الدولية متعددة الاطراف، ملقياً بظلال سياسته السلبية على العديد من المنظمات الدولية في هذه المدينة السويسرية. وبتحفيز منه، انسحبت الولايات المتحدة من العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

كانت نتيجة هذه السياسة تصاعد نفوذ الصين، حيث كانت مصممة على الاستفادة من الفراغ الذي تركته واشنطن، بغية وضع بصمتها على نظام حقوق الإنسان. وستلقي عودة ترامب إلى انتهاج سياسته في الحماية الاقتصادية لبلاده، دون أدنى شك، بظلالها السيئة أيضاً على منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي شهدت الآلية التحكيمية الخاصة بها، حالة من العجز أو التعطيل، وذلك منذ فترة إدارة ترامب.

وتجدر الإشارة أخيراً، إلى أهمية تاريخ 4 مارس في مذكرات الرصد السياسي في واشنطن، حيث من المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة، بسبب التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بمحاولاته المزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

المزيد المزيد سلام، وأزمات، وترامب مقابل بايدن: هذا ما ينتظر جنيف الدولية في عام 2024

تم نشر هذا المحتوى على 29 ديسمبر 2023 تخيّم شكوك لدى المنظمات الدولية في جنيف بشأن المستقبل. قد يشهد عام 2024 آمالًا في السلام أو الصراع أو عودة ترامب. التحليل.

طالع المزيدسلام، وأزمات، وترامب مقابل بايدن: هذا ما ينتظر جنيف الدولية في عام 2024

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم



هذا ما تتوقعه سويسرا: نظرة استشراف سياسية للعام 2024 سلام، وأزمات، وترامب مقابل بايدن: هذا ما ينتظر جنيف الدولية في عام 2024

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