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مفوّض الأونروا يستنكر الدعوات قصيرة النظر لإغلاق الوكالة الدّوليّة

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) قال مفوّض الأونروا إنّ الدّعوات لتفكيك الوكالة "قصيرة النظر"، وإنّ إنهاء ولايتها من شأنه أن يضعف قدرة العالم على الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزّة." />
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جنيف الدولية مفوّض الأونروا يستنكر الدعوات“قصيرة النظر” لإغلاق الوكالة الدّوليّة
فيليب لازاريني في جنيف يوم الثلاثاء 13 فبراير. KEYSTONE

قال المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا) إنّ الدّعوات لتفكيك الوكالة "قصيرة النظر"، وإنّ إنهاء ولايتها من شأنه أن يضعف قدرة العالم على الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزّة.

تم نشر هذا المحتوى على 14 فبراير 2024 - 14:00 3دقائق Reuters/ث.س
  • English en Head of Palestinian relief agency deplores 'short-sighted' calls for closure الأصلي طالع المزيدHead of Palestinian relief agency deplores 'short-sighted' calls for closure
  • Português pt Chefe da agência da ONU lamenta pedidos de fechamento طالع المزيدChefe da agência da ONU lamenta pedidos de fechamento

وصرّح فيليب لازاريني يوم الثلاثاء 13 فبراير:“لقد تحدّثت مع الدّول الأعضاء حول كل هذه الدّعوات لتفكيك الأونروا وإنهاء مهّمتها”. وقال عقب اجتماعه مع الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف:“لقد حذّرت من عواقب ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر”.

وقد قامت الجهات المانحة بالفعل بتعليق تمويلها للأونروا بعد مزاعم بتورّط 12 شخصًا، من بين عشرات الآلاف من الموظفين والموظفات الفلسطينيين.ات في الأونروا، في هجمات 7 أكتوبر التي نفّذتها حماس في إسرائيل.

وحتى قبل هذه الاتّهامات، دعت السلطات الإسرائيليّة مراراً وتكراراً إلى تفكيك الوكالة الدّوليّة، بحجة أنّها تعزّز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وموظفاتها. وترفض الأونروا من جانبها تلك المزاعم بشدّة.

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وقال لازاريني:“لا توجد على الإطلاق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكوميّة دوليّة تمّ تكليفها على مدى العقدين الماضيين بتقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكوميّة مثل التّعليم لمئات الآلاف من الأطفال والطفلات”.

وأضاف أن إغلاق الأونروا لن يؤثر فقط على الأزمة الإنسانيّة الحاليّة، شارحًا أنه:“إذا أردنا أن نعطي فرصة لأي عملية انتقاليّة مستقبليّة (ما بعد الحرب) للنجاح، فإننا بحاجة أيضاً إلى التّأكّد من أن المجتمع الدوليّ لديه الأدوات الضّروريّة، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا”.

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هجوم إسرائيليّ محتمل

تأسست الأونروا في عام 1949 في أعقاب الحرب التي أدّت إلى قيام إسرائيل، عندما فرّ أو طُرِدَ 700 ألف فلسطيني وفلسطينيّة من منازلهم.نّ.

ويعتمد جميع سكان غزة تقريباً الآن على الأونروا للحصول على الأساسيات بما في ذلك الغذاء والمياه ولوازم النظافة.

وأعرب فيليب لازاريني عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيليّ المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزّة على الحدود مع مصر. حيث تساءل:” أين سيذهب المدنيون والمدنيات؟ لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق في رفح. والخوف هو أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع مرة أخرى بشكل كبير”.

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