تشمل الخبز والكيمياويات ونفايات الطعام... قوانين غذاء سويسرية جديدة

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Helen James / SWI Swissinfo

MENAFN - Swissinfo) دخل قانون مُعدّل بشأن الموادّ الغذائية حيّزَ التنفيذ اعتبارًا من الأوّل من فبراير الجاري. وهذا ما يحتاج مستهلكو ومستهلكات المنتجات الغذائية السويسرية معرفَته بالخصوص." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشركات سويسرية متعددة الجنسيات تشمل الخبز والكيمياويات ونفايات الطعام... قوانين غذاء سويسرية جديدةسلسلة غذاء المستقبل , حلقة 4:

دخل قانون مُعدّل بشأن الموادّ الغذائية حيّزَ التنفيذ اعتبارًا من الأوّل من فبراير الجاري. وهذا ما يحتاج مستهلكو ومستهلكات المنتجات الغذائية السويسرية معرفَته بالخصوص.





تم نشر هذا المحتوى على 15 فبراير 2024 - 09:00 6دقائق

يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.



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English en New Swiss food regulations for 2024: bread, chemicals and food waste الأصلي طالع المزيدNew Swiss food regulations for 2024: bread, chemicals and food waste

Deutsch de Brot, Chemikalien und Food Waste: Das sind die neuen Schweizer Lebensmittelregeln طالع المزيدBrot, Chemikalien und Food Waste: Das sind die neuen Schweizer Lebensmittelregeln

日本語 ja 「永遠の化学物質」に上限 2024年のスイスの食品法改正で変わるルール طالع المزيد「永遠の化学物質」に上限 2024年のスイスの食品法改正で変わるルール 中文 zh 解读瑞士2024最新食品条例:面包、化学品和食物浪费 طالع المزيد解读瑞士2024最新食品条例:面包、化学品和食物浪费

يفرض القانون المُعدّل قيودًا أكثر صرامة على استخدام بعض المواد الكيميائية، ويعزّز قدرًا أكبر من الشفافية للمستهلكين والمستهلكات، ويراعي بشكل أفضل رفاهية الحيوانات في المزارع . كما تمّ إجراء بعض التغييرات لمواءمة اللوائح السويسرية مع لوائح الاتحاد الأوروبي، والوفاء بالالتزامات السويسرية في الحدّ من هدر الطعام. وفيما يلي أهم التغييرات:

مزيد من الشفافية حول السلع المخبوزة

اعتبارًا من شهر فبراير، سيتعين على المخابز والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة الإعلان عن مصدر المخبوزات التي تبيعها. ويجب أن يكون الإعلان مرئيًا بوضوح للمستهلك والمستهلكة.

وقد ارتفعت واردات السلع المخبوزة بالجملة، مثل الخبز والكرواسون، بنسبة 65% خلال العقد الماضي، بما في ذلك المنتجات المجمّدة.

محتويات خارجية فرض حدود قصوى على“المواد الكيميائية الأبدية”

تمثّل المواد البيروفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية

(PFAS) مجموعةً من

المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة البلاستيك والملابس المقاومة للماء ورغاوي مكافحة الحرائق. وهي لا تتحلل بسهولة،

ونتيجة لذلك تبقى في النهاية في البيئة والسلسلة الغذائية. ولهذا السبب، يُشار إليها باسم“المواد الكيميائية الأبدية”. ويمكن أن تؤثر هذه المركبات الكيميائية على نمو الأجنّة والأطفال،إناثًا وذكورًا،

كما أن لها عواقب سلبية على الجهاز المناعي للبالغين والبالغات.

من أجل ذلك، قررت الحكومة السويسرية تحديد المستويات القصوى لبقايا مركبات

المواد البيروفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية في بعض الأطعمة بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وينطبق ذلك

على البيض، واللحوم، وأنواع معينة من الأسماك، والقشريات، والرخويات ذات الصدفتين. وسيقوم المكتب الفيدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري بأخذ عينات عشوائية وإرسالها إلى المختبرات لتحليلها.

مكافحة هدر الطعام

تهدر سويسرا حوالي 2.8 مليون طن من نفايات الطعام سنويًا، أي ما يعادل 330 كغ

لكل مواطن ومواطنة. والتزمت الحكومة السويسرية بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2017. وتأتي حوالي 8% من إجمالي نفايات الطعام في سويسرا من تجارة الجملة والتجزئة.

وحتى الآن، لم يُسمح للمخابز ومحلاّت السوبر ماركت بإعادة توزيع فائض الطعام على المنظمات الخيرية بسبب معايير سلامة الغذاء. لكن وضع القانون المعدل إطارًا قانونيًا يمكن بموجبه السماح،

اعتبارًا من فبراير الجاري، بإعادة توزيع المواد الغذائية غير المباعة. ويتضمن ذلك منح بعض الحرية بشأن متطلبات سلامة الأغذية مثل نظام مبسّط لوضع العلامات على المواد المسبّبة للحساسية.

جعل الذبح في المزارع أسهل

منذ عام 2020، سُمح للمزارعين والمزارعات في سويسرا بذبح الماشية في المرعى أو المزرعة بدلاً من إرسال الحيوانات وهي حيّة إلى المسالخ. سمح ذلك للحيوانات بالبقاء في بيئة مألوفة حتى نهاية حياتها وتقليل شعورها بالإجهاد.

لكنّ هذا النهج غير ممكن دائماً: فلأسباب تتعلق بالنظافة، يجب نقل الذبيحة إلى المسلخ لمعالجتها خلال 45 دقيقة من ذبح الحيوان. أدّى ذلك إلى تقييد الخيار الأكثر إنسانية في المزارع القريبة من المسالخ. وسيضاعف التشريع الجديد الموعد الأقصى إلى 90 دقيقة، ممّا يمنح المزيد من المزارعين والمزارعات خيار ذبح الحيوانات بأنفسهم.هن.

وقال المكتب الفدرالي سلامة الأغذية والطب البيطري:“بهذه الطريقة، تبقى سلامة الغذاء مضمونة، ويصبح قتل الحيوانات في المراعي والمزارع أسهل، لأنه يتيح المزيد من الوقت للذبح”.

حظر على واردات كبد الإوزالمهروس؟

في سبتمبر 2023، صوّت البرلمان السويسري ضدّ اقتراح يدعو إلى فرض حظر على استيراد كبد الإوز. وكان المبرّر الذي تم تقديمه هو أن الحظر السويسري من شأنه أن يدفع الناس إلى شراء كبد الإوز

في فرنسا المجاورة. وبدلاً من ذلك، قرر البرلمانيون والبرلمانيات ضرورة الإعلان عن الواردات وتصنيفها بوضوح على أنها كبد الإوز.

وبعد ثلاثة أشهر، جمع التحالف السويسري لحماية الحيوانات أكثر من 100 ألف توقيع لاقتراح فرض حظر كامل على استيراد كبد الإوز. وهذا يعني أن الموضوع سيطرح للتصويت العام.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: أمل المكي



حلقة 1: 1. الجبن السويسري المستقبلي سيُصنّع من الكاجو

حلقة 2: 2. أكل الحشرات.. مسيرة صعبة

حلقة 3: 3. اللحوم المستنبتة: فكرة ثورية أم مجرد ذرّ للرماد في العيون؟ حلقة 4: 4. تشمل الخبز والكيمياويات ونفايات الطعام... قوانين غذاء سويسرية جديدة

سلسلة غذاء المستقبل

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