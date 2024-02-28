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ارتفاع بنسبة 68% في الحوادث المعادية للسامية في سويسرا الناطقة بالفرنسيّة

2/28/2024 12:57:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) ارتفعت الحوادث المعادية للسّاميّة بنسبة 68% في المناطق السويسرية النّاطقة بالفرنسيّة عام 2023." />
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حياة سويسرية ارتفاع بنسبة 68% في الحوادث المعادية للسامية في سويسرا الناطقة بالفرنسيّة
المعبد اليهودي الكبير في بازل، يوم الثلاثاء، 4 ديسمبر، 2018. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

ارتفعت الحوادث المعادية للسّاميّة بنسبة 68% في المناطق النّاطقة بالفرنسيّة من سويسرا في العام الماضي.

تم نشر هذا المحتوى على 15 فبراير 2024 - 12:01 3دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en French-speaking Swiss region sees 68% surge in anti-Semitic incidents الأصلي طالع المزيدFrench-speaking Swiss region sees 68% surge in anti-Semitic incidents
  • Português pt Casos de antissemitismo aumentam 68% na Suíça de língua francesa طالع المزيدCasos de antissemitismo aumentam 68% na Suíça de língua francesa

ووقع ما يقرب من نصف هذه الحوادث بعد 7 أكتوبر، كما أفاد المكتب السويسري الناطق بالفرنسية لمكافحة معاداة الساميّة يوم الخميس 15 فبراير.

في المجمل، تلقّت جمعية“التنسيقية المشتركة ضد معاداة السامية والقذف” (CICAD) 994 بلاغًا عن أعمال معادية للسّاميّة، حسبما أعلنت الجمعيّة أثناء مناسبة عرض تقريرها السنويّ. وبالمقارنة، فقد كان هناك 910 حوادث معادية للسّاميّة في جميع أنحاء سويسرا في عام 2022، وفقا لتقرير عن معاداة السّاميّة.

ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، تم الإبلاغ عن 150 حادثًا شهريًا في سويسرا الناطقة بالفرنسيّة، أما في عام 2022، فقد سجّلت الجمعيّة التنسيقيّة بالإجمال 562 حادثة، كما تمّ تلقيّ العديد من التقارير في العام الجاري.

وفسّرت جمعية“التنسيقية المشتركة ضد معاداة السامية والقذف” هذه الزيادة باستيراد صراع الشرق الأوسط إلى سويسرا، والذي استخدم كذريعة لانتشار معاداة السامية.

هجمات على المعابد والمدارس

وسجّلت المنظّمة 22 هجومًا خطيرًا في العام الماضي، أي سبعة أضعاف ما كان عليه الوضع في العام السابق. فعلى سبيل المثال، حطّم البعض نوافذ كنيسة يهوديّة في لا شو دو فون في كانتون نوشاتيل بكتل من الثلج الجليدي، كما تعرّض تلميذ يهوديّ للهجوم في غرفة خلع الملابس في صالة للألعاب الرياضية.

وفي المجمل، كانت هناك 78 حالة خطيرة العام الماضي، مقارنة بـ 23 حالة في العام السابق له، وشملت هذه الحالات نشرَ الملصقات والخطب ورسائل البريد الإلكتروني المعادية للسامية. ورحّبت الجمعيّة المتخصّصة بفرض حظر على الرموز النازية في الأماكن العامة، ودعت السلطات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات السّياسيّة والقانونيّة ودروس التّوعية.

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