

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

عملت كيت فوربس ضمن الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لمدة 43 عاما قبل تولّيها رئاسته في ديسمبر الماضي. © The American National Red Cross 2006

MENAFN - Swissinfo) ترى كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن مستقبل المنظمة يتوقّف على تعاونها مع المجتمعات المحلية. بورتريه." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثجنيف الدولية مقرّه جنيف...من هي الأمريكية كيت فوربس رئيسة اتّحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر؟

تُمَثِّـلُ الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، ستةَ عشرَ مليون متطوع ومتطوعة ناشطين.ات في جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. فما هي الأهداف التي تريد فوربس، الحاصلة على تأهيل في مجال المحاسبة القانونية، تحقيقها من خلال تولّيها هذا المنصب؟ بورتريه.



Deutsch de Rotes Kreuz: Kate Forbes will die Bewegung weltweit näher zu den Menschen bringen الأصلي طالع المزيدRotes Kreuz: Kate Forbes will die Bewegung weltweit näher zu den Menschen bringen

Italiano it Croce Rossa: Kate Forbes vuole avvicinare il movimento alla gente طالع المزيدCroce Rossa: Kate Forbes vuole avvicinare il movimento alla gente 日本語 ja 世界を巻き込んだ人道支援を 国際赤十字の新代表ケイト・フォーブス氏 طالع المزيد世界を巻き込んだ人道支援を 国際赤十字の新代表ケイト・フォーブス氏

تم نشر هذا المحتوى على 16 فبراير 2024 - 09:00 11دقائق أنغريت ماثاري

“يجب علينا دائماً التذكير بأهمية احترام الشعارات”، تقول كيت فوربس، مضيفةً أن“هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله تقديم المساعدات الإنسانية”.

وتوفر رموز الحماية المتمثلة

في علامات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلورة الحمراء، للحركة الدولية الحمايةَ في حالات النزاعات المسلحة. لكن هذه الرموز لا يتم احترامها في كثير من الأحيان: ففي نهاية شهر يناير، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تعرّض المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 670 هجوماً منذ السابع من أكتوبر 2023.

لا تواجه هذه المشكلة فقط حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولا تقتصر فقط على الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. حيث ذكَـرَ جيمس إيلدر المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنها تشمل أيضاً الحرب في أوكرانيا والسودان، وذلك خلال استضافته مؤخراً في

بودكاست “من داخل جنيف”، الذي ينتجه موقع سويس إنفو ( SWI swissinfo).

وتعمل كيت فوربس، المواطنة الأمريكية، التي أصبحت رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر(IFRC) في شهر ديسمبر الماضي، على تحقيق اعتراف عالمي بحياد الحركة – وهو مبدأ أساسي لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وهي تعتبر المنصب الذي تتولاه“أكبر شرف نلته في حياتي”.

تمثّل فوربس الآن ستة عشر مليون متطوع ومتطوعة و2500 موظف وموظفة حول العالم. ويقوم كثير منهم.ن بعمل رائع في أوضاع صعبة وحرجة. ولا ترى فوربس أن رئاسة هذه المنظمة شرف فحسب، بل إنها مسؤولية كبيرة أيضاً. ومن الحالات الصعبة التي واجهتها مؤخرا:“فقدان سبعة أشخاص في الأسبوعين الأولين فقط من هذا العام. وهذا أمر محبط”، على حدّ قولها.

شعارا الصليب الأحمر والهلال الأحمر Keystone / Martial Trezzini

جنيف: موطن العمل الإنساني

لقد سبقَت عملية انتخاب فوربس رئيسةً للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف في ديسمبر الماضي بعض الاضطرابات التي شابت عمل هذه المنظمة.

فقد اضطر سَـلَـفُـهَا فرانسيسكو روكو إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح السياسية في إيطاليا.

وتوقفت العملية الانتخابية لاختيار خليفة له تقريباً بسبب اتهام أحد منافسي فوربس بالتحرش الجنسي. ولكن في النهاية تم انتخاب فوربس بنجاح.

تزور فوربس مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف بانتظام منذ ما يقارب العقدين من الزمن. إنها تعتقد أن مدينة جنيف التي تقع على نهر الرون مهمة جداً للعمل الإنساني الدولي ولها مكانة خاصة في قلبها. حيث يجعل إرث هنري دونان (1828-1910) من جنيف مدينة الإنسانية وموطن العمل الإنساني.

كيت فوربس، المواطنة الأمريكية المنتخبة رئيسة للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر Brad Zerivitz



وتؤكد الرئيسة الجديدة لهذا الاتحاد التزامها بحركة الصليب الأحمر من خلال ما ترتديه من ملابس. فخلال محادثة مُصَوّرة مع سويس إنفو، ارتدت ألوان الحركة الممثلة بـسترة بيضاء وحمراء، مع شارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووشاح طُبعت عليه صلبان حمراء.

شبكة منتشرة عبر العالم

تُـؤمَنُ فوربس بِـشِدة بأهمية العمل التطوعي والمشاركة المحلية. وقد بدأت هي نفسها كمتطوعة مع الصليب الأحمر في مسقط رأسها في مدينة فينيكس الأمريكية قبل 43 عاما.

ساعدت فوربس، من بين أمور أخرى، في منع حرائق المنازل في مجتمعات السكان الأصليين.يات في ولاية أريزونا.

ويعدّ تعزيز العمل المحلي جزءاً مهماً من استراتيجية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في خطته لعام 2030.

تؤكد فوربس على أهمية التكيف مع الظروف المحلية. وتقول:“عندما تكون جزءاً من مجتمع ما، فإنك تفهم احتياجاته بشكل أفضل من أي شخص آخر.” ففي الأقسام المحلية، غالباً ما يكون المتطوعون.ات من المجتمعات المحلية وهذا ما يخلق الثقة.

كما تعتقد رئيسة الاتحاد أن الثقة ضرورية للغاية للتصرف بشكل مناسب.“وفي الوقت الحالي، أصبح حتى المتبرعون.ات بالمال يدركون.ن أن العمل المحلي هو الحل.”

الثقة تُنقذ الحياة

الثقة أمر ضروري لإنقاذ حياة الآخرين، كما تقول فوربس. فعلى سبيل المثال، عندما يهدّد إعصار حياة الناس في بنغلاديش، لا يمكن تكليف شخصٍ من جنيف بنقل الرسالة لهم.ن لإنذارهم.ن.

في هذا السياق، يعمل نظام الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية بفضل الهلال الأحمر الوطني في بنغلادش. حيثُ يعرف أعضاء وعضوات الهلال الأحمر هناك كيف ينبغي تحذير الناس، كما توضّح فوربس. وخلال الأعاصير الأخيرة، اعتمد البنغلاديشيون والبنغلاديشيات على تحذيرات الهلال الأحمر للتمكّن من البقاء في أمان.



مقر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمدينة جنيف السويسرية. Keystone / Martial Trezzini

ويتعلق المثال الثاني بعمل الصليب الأحمر خلال وباء إيبولا في غرب أفريقيا. فقد كان من المعتاد في القرى هناك قيام أفراد العائلة بغسل موتاهم.ن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالعدوى، حيث ينتقل المرض عبر الماء المستخدم. و من أجل الحدّ من انتشار الوباء، تمكن فريق الصليب الأحمر من إقناع الأهالي بأنه سيتم دفن الموتى بكرامة بعد القيام بالتغسيل، لكن بعد ارتداء ملابس واقية تمنع انتشار العدوى.

وتُـضيف رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر:“لم يكن هذا الحل ممكناً لو لم تكن الفرق نفسها جزءاً من السكان المحليين.يات، ولَمَا كان الأهالي ليمنحوها الثقة”.

الحلم بعالم أفضل

تقول فوربس إنه من المهم أيضا أن يكون الاتحاد الدولي محلّ ثقة في الأمور المالية. وباعتبارها مدققة حسابات ومديرة مالية سابقة، فإن الاستقرار المالي للمنظمة مهم جداً. فقد عملت فوربس في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمدة 17 عاماً، قبل أن تشغل مؤخراً منصب رئيسة لجنة التدقيق والحد من المخاطر. ووفي الأثناء، قامت بتعزيز الشفافية، وإدخال ضوابط مالية أكثر صرامة، ووضع ضمانات حماية ضد الاعتداءات الجنسية.

في عام 2022، بلغت ميزانية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما يقرب من 1.4 مليار فرنك سويسري.



تخصص 627 مليون فرنك سويسري منها لحالات الطوارئ. وبلغت المساهمات الإلزامية على الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 113 مليون فرنك سويسري فقط. يتلقى الاتحاد الدولي معظم أمواله من خلال المساهمات الطوعية.

شملت الدول العشر الأولى المانحة المفوضية الأوروبية (333 مليون فرنك سويسري)، والولايات المتحدة (165.6 مليون)، وبريطانيا العظمى (100.4 مليون). واحتلت سويسرا المركز الثامن بمبلغ 37.5 مليون فرنك سويسري، وكان 11.4% فقط من الأموال المتاحة عبارة عن مساهمات مفتوحة لم تكن مخصصة أو محددة لمشروعات بعينها. كما أنفق الاتحاد الدولي أكبر قدر من الأموال، أي ما يقرب من 269 مليون فرنك سويسري، على المساعدات في حالة الكوارث والأزمات، يليه 150 مليون فرنك

سويسري على الرعاية الصحية.

نظرا لكون غالبية التبرعات هي مساهمات طوعية، فإن المشكلة التي يواجهها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هي رغبة الجهات المانحة غالباً في تقديم دعمها المالي حصرياً لمشاريع بعينها. وفي هذه الحالة، تقول فوربس:“نحن بحاجة إلى أن نظهر للجهات المانحة أن لدينا وجوداً في مجتمع معيّن، وأنها تستطيع الوثوق بنا لمعرفة أفضل الأساليب لتوظيف الأموال في تلبية الاحتياجات”.

وتؤكد فوربس أنَّه من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، فمن الضروري أيضاً توفير البنية التحتية المناسبة مثل أجهزة الحواسيب أو استبدال سيارات الإسعاف المدمرة.

“إذا قمنا بالعمل بكفاءة واستطعنا تلبية احتياجات المتضررين والمتضررات، فسوف نحصل على الدعم المالي الذي نحتاجه”. هذه قناعتها. وبهذه الطريقة يمكن إثبات أن العالم أصبح أفضل حالاً بالمساعدات المقدّمة. فهذا ما تتمنّاه جهات التمويل. تختم كيت فوربس بالقول:“أعتقد أنه يمكننا أن نظهر للعالم أجمع ما نقوم به لأننا نعمل محلياً.” ومن الآن فصاعداً تتلخص مهمتها في العمل من أجل تحقيق ذلك.

تحرير: إيموجين فولكس وبنجامين فون ويل

ترجمة: راما النحلاوي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .