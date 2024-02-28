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جنود إسرائيليون عند دخولهم مقر الأونروا. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

MENAFN - Swissinfo) زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض، وتفاصيل جديدة عن الاتّهامات الإسرائيليّة المتواصلة للأونروا، وقلق مصريّ من التّطوّرات في غزّة. بعض ممّا تناولته أهمّ الصّحف السّويسريّة هذا الأسبوع." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثآفاق سويسرية ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

زيارة العاهل الأردني للرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتفاصيل جديدة عن أزمة الاتّهامات الإسرائيليّة المتواصلة للأونروا، وقلق مصريّ من التّطوّرات في غزّة. فيما يلي بعض ممّا تناولته أهمّ الصّحف السّويسريّة هذا الأسبوع.









تم نشر هذا المحتوى على 16 فبراير 2024 - 11:00 9دقائق

بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



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زيارة الملك عبد الله الثاني لجو بايدن

نشرت صحيفة تاغيس أنتسايغير مقالاً تحليليّاً يتناول زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وتطرّقت إلى دعوة الملك عبد الله الثاني خلال الزيارة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وذكّر المقال بأنّ الأردن يعتبر حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة الأمريكية، إلّا أنّ هناك توتّرات بين البلدين تعود إلى الاختلاف في وجهات النظر عندما يتعلق الأمر بالصراع في الشرق الأوسط. حيث يدعم بايدن إسرائيل علناً، بينما تتسرب خلف الكواليس انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما كتب مراسل الصحيفة في واشنطن، فابيان فيلمان.

ويرى فيلمان بأنّه لدى الولايات المتحدة والأردن أفكار مختلفة حول طريقة الوصول إلى حلّ للصراع القائم في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية هناك. فبينما يتحدث بايدن عن جهود للتوصّل إلى“صفقة رهائن” مع حماس، يدعو الملك عبد الله الثاني إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، بالإضافة إلى التأكيد على المساعدات الإنسانية ودور الأونروا والحاجة إلى خطّة سياسية لتحقيق سلام عادل، كما جاء في الصحيفة.

ويختتم صاحب المقال تحليله بالقول إنه في حين أن بايدن وعبد الله الثاني يشتركان في الهدف طويل المدى المتمثّل في حلّ الدولتين والسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، إلا أنّ لديهما وجهات نظر مختلفة حول شروط هذا السلام.

ويشير المقال إلى أن تصريحات بايدن العلنية قد تهدف أيضًا إلى التأثير على الناخبين والناخبات المسلمين.ات في الولايات المتحدة، وسط انتقادات لدعمه الكامل لإسرائيل.

(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 13

فبراير

2024، بالألمانية)

فيليب لازاريني والاتّهامات الإسرائيليّة المتواصلة للأونروا

من جانبها، نشرت صحيفة لوتون مقابلة مع فيليب لازاريني، المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا)، خلال زيارته إلى جنيف، ركّزت فيها على الاتّهامات الإسرائيليّة لعشرة من موظفي وموظفات الوكالة بتورطهم.نّ المزعوم في الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وكتبت الصحيفة على لسان لازاريني أنّ إسرائيل تزعم مشاركة الموظفين والموظفات المعنيّين.ات في ذلك الهجوم، ولكنها لم تقدّم حتى تاريخ كتابة المقال أيّ دليل ملموس يدعم تلك الاتهامات.

ويعترف لازاريني في في المقابلة، التي نشرتها الصحيفة الصادرة بالفرنسية يوم الثلاثاء 13 فبراير، بخطورة تلك الاتّهامات، مشيراً إلى أنّه اتّخذ، رداً عليها، القرار الاستثنائي بفصل الموظفين والموظفات المتهمين.ات. كما أكّد فتح تحقيق سيتم رفع نتائجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشدّدًا أيضًا على أهميّة التّعاون الكامل من جانب السّلطات الإسرائيليّة في عمليّة التّحقيق.

وطرح الصحفيّ المحاور لوي لوما سؤالاً يتعلّق بالادعاء الرسميّ الإسرائيليّ بأنه لدى 10% من موظفي وموظفات الأونروا علاقات مع حماس أو أنهم.نّ أعضاء أو عضوات فيها. ليردّ لازاريني بالقول إن الوكالة تقدّم سنويّاً قائمة بجميع موظفيها وموظفاتها إلى السّلطات الإسرائيليّة والفلسطينيّة، وإنه على حدّ علمه، لم تكن هناك مخاوف سابقة أثارتها السّلطات الإسرائيليّة فيما يتعلّق بموظفي وموظفات الأونروا.

ومن خلال أجوبة رئيس الوكالة الدوليّة السويسريّ لازاريني تتطرّق المقابلة إلى قضايا أوسع تشمل محاولة إسرائيل الطّعن في أهميّة الأونروا من خلال الاتّهامات وعمليّات التّدقيق وغيرها من الإجراءات. حيث يشير لازاريني إلى أن هناك نيّة واضحة لتفكيك المنظّمة لأسباب سياسيّة، ويستشهد بحالات استهدفت فيها إسرائيل الأونروا، مثل وقف الضرائب، وتجميد الأصول، وإصدار تعليمات بطرد الأونروا من المباني المستأجرة في القدس الشرقية.

كما تناولت المقابلة المخاوف بشأن التّأثير المحتمل لهذا الوضع على دعم الجهات المانحة للوكالة الدولية، وخاصّة من سويسرا، وهي مساهمة كبير في الأونروا. وجاء لازاريني على ذكر دراسة سويسرا لخيار تعليق المساعدات الإنسانية في نوفمبر الماضي، وكيف أنّه عبّر آنذاك عن قلقه إزاء ذلك. وأوضح أنه يحذّر اليوم من التّصوّرات السلبيّة التي قد يخلقها مثل هذا القرار في العالم العربي، مؤكّدًا أن دعم الحقوق الإنسانيّة يجب أن يكون ثابتاً وغير خاضع للتّفسيرات أحادية الجانب.

(المصدر: لوتونرابط خارجي ، 13

فبراير

2024، بالفرنسية)

“القلق” المِصريّ من التّقدّم الإسرائيليّ في رفح

أمّا نويه تسورخير تسايتونغ، وهي من أهمّ الصّحف السّويسريّة الصّادرة بالألمانيّة، فقد ناقشت موقف مِصر“القلق” من التّقدّم الإسرائيليّ في رفح. حيث تخشى البلاد، بحسب مراسل الصّحيفة في بيروت دانيل بوم، من احتمال حدوث نزوح جماعيّ من غزّة إلى حدودها، مع التّشديد على الحفاظ على معاهدة السّلام مع إسرائيل، بينما تقوم مِصر من ناحية أخرى بتأمين معبر رفح الحدوديّ، وتواصل تجهيز نفسها لمنع حدوث نزوح جماعيّ هناك.

كما تحدّث المقال التّحليليّ عن احتمال هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح، وعمّا يثيره ذلك من مخاوف متزايدة على الجانب المصريّ. وسلّط الضوء على أهميّة معاهدة السّلام بين مصر وإسرائيل باعتبارها“حجر الزاوية في النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.

وجاء ذانييل بوم في مقاله التّحليليّ أيضاً على ذكر الدّور الذي تلعبه مصر كوسيط في الصّراع الحاليّ والذي يهدف ويحاول التّوصّل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في المنطقة. غير أنه أكّد على أنّ النشاط الدبلوماسيّ المصريّ لا يتعارض مع المصالح الذاتيّة للبلاد التي تواجه تحدّيات اقتصاديّة كبيرة، بما في ذلك تأثير الحرب في غزّة على قناة السّويس، وأنّ إنهاءها سيكون مفيدًا أيضًا لصناعة البناء والتّشييد المصريّة. وفي الوقت نفسه، بيّن أن التّركيز على الصّراع في الشّرق الأوسط يسمح لمِصر بإقامة علاقات جديدة، بما في ذلك التّقارب مع تركيا.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 13 فبراير

2024، بالألمانية)

فيما يلي مختارات من مقالاتنا لهذا الأسبوع: .

+ تشمل الخبز والكيمياويات ونفايات الطعام... قوانين غذاء سويسرية جديدة

+ محطّات مهمّة: 2024،“عام الاستحقاقات الديمقراطية”

+ طبيب الحرب رافاييل بيتي:“لقد سُلبت الكرامة الإنسانية من سكّان غزّة”

+ ما الذي يمكن أن تتعلّمه سويسرا من سيليكون فالي؟

+ هل مازال جيل الشباب في سويسرا يرغب في العمل بالمؤسسات المالية؟

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تحرير: أمل المكي

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