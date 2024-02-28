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سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة

2/28/2024 12:57:05 AM
(MENAFN- Swissinfo) الحكومة السويسرية تُعِدّ تقريرا حول جدوى ترحيل إجراءات اللجوء المثيرة للجدل إلى بلد ثالث." />
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شؤون خارجية سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة
ترحيل طالبي وطالبات اللجوء هو من المواضيع الساخنة حاليا في سويسرا، وعلى المستوى الأوروبي عموما. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

تعتزم سويسرا إعداد تقرير حول إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة.

تم نشر هذا المحتوى على 16 فبراير 2024 - 12:05 4دقائق Keystone-SDA/ ع.ع
  • English en Switzerland to assess deporting asylum seekers to third countries الأصلي طالع المزيدSwitzerland to assess deporting asylum seekers to third countries

وسيأخذ هذا التقرير في الاعتبار المناقشات الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه، كما سيدرس مدى توافق هذه السياسة مع القانون الوطني والتزامات سويسرا على المستوى الدولي.

وجاء إعلان الحكومة السويسرية عن إعداد هذا التقرير ردًا على التماس تقدّم به أندريا كاروني، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الليبرالي الراديكالي، . وسبق للحكومة الفدرالية أن أكّدت أنّ نقل إجراءات البتّ في ملفات اللجوء إلى الخارج غير قابل للتنفيذ لأسباب قانونية وعملية.

ويأتي قرار الحكومة الفدرالية على خلفية مشروع إصلاح اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي ينصّ على نقل إجراءات اللجوء إلى خارج منطقة شنغن في المستقبل.

وبرّر أندريا كاروني اقتراحه بعمل المزيد من البلدان، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على إجراءات اللجوء، وذلك عبر تقريبها من البلدان الأصلية للاجئين.ات. ومن المتوقّع أن يتضمّن التقرير أيضا قضية ترحيل اللاجئين واللاجئات المرفوضة طلبات لجوئهم.هن إلى دول ثالثة.

كما من المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ السويسري مرّة أخرى قضية ترحيل الإريتريين.ات، الذين واللواتي رُفضت مطالبهم.هن، إلى بلد ثالث خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد تقدّمت البرلمانية بيترا غوسّي بمذكّرة تطلب من الحكومة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عبور مماثل. وسيتعيّن على الحكومة العثور على بلد ثالث مناسب لإبرام اتفاق معه.

ويرى البعض أن اتفاق عبور تم التفاوض عليه مع السينغال قبل حوالي 20 عاما، وإن لم يجد طريقه إلى التنفيذ، يمكن أن يصلح نموذجا للنسج على منواله. لكن الحكومة تعارض هذه الفكرة، وقد أوضحت أن الاتفاق المشار إليه كان يسمح بالعبور لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وتقول الحكومة، في سياق تبرير رفضها، إنه خلال هذا الوقت (القصير)، كان يجب التأكّد من هوية طالب أو طالبة اللجوء، واستخراج وثائق السفر اللازمة من القنصلية الممثلة للبلد الأصلي. وإذا لم تتم عملية الترحيل إلى البلد الأصلي في هذه الفترة، تكون سويسرا ملزمة بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها.

وتشير الحكومة السويسرية إلى تحسّن التعاون مع إريتريا، وإلى أن عدد الأشخاص، من النساء والرجال، الذين واللواتي يتعيّن عليهم.هن مغادرة البلاد قد تراجع قليلا. فبينما كان هناك 309 شخصا في هذا الوضع بحلول نهاية 2022، انخفض العدد إلى 278 بحلول نهاية عام 2023.

يذكر أن الحكومة السويسرية كانت قد أشارت أيضا إلى حدوث انخفاض في عدد طلبات اللجوء من إريتريا، وإلى رغبتها في استمرار التركيز مستقبلا على التعاون مع بلدان المنشأ. وقد سبق لمجلس الشيوخ السويسري إقرار اقتراح مشابه في شهر يونيو الماضي، لكنّ مجلس النواب، رفضه بأغلبية ضئيلة في ديسمبر من نفس العام.

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