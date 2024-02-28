سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة

(MENAFN
- Swissinfo) الحكومة السويسرية تُعِدّ تقريرا حول جدوى ترحيل إجراءات اللجوء المثيرة للجدل إلى بلد ثالث." />
اذهب إلى الصفحة الرئيسي اذهب إلى قائمة التصف اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح
مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحث
أخبار ورؤى من سويسرا قضايا تحت المجهر وجهات نظر نقاشات فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية
الدليل السويسري من نحن يبحث
en English de Deutsch fr Français it Italiano es Español pt Português ja 日本語 ar العربية zh 中文 ru Русский
شؤون خارجية سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة ترحيل طالبي وطالبات اللجوء هو من المواضيع الساخنة حاليا في سويسرا، وعلى المستوى الأوروبي عموما. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
تعتزم سويسرا إعداد تقرير حول إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة.
تم نشر هذا المحتوى على 16 فبراير 2024 - 12:05 4دقائق Keystone-SDA/ ع.ع
English en Switzerland to assess deporting asylum seekers to third countries الأصلي طالع المزيدSwitzerland to assess deporting asylum seekers to third countries
وسيأخذ هذا التقرير في الاعتبار المناقشات الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه، كما سيدرس مدى توافق هذه السياسة مع القانون الوطني والتزامات سويسرا على المستوى الدولي.
وجاء إعلان الحكومة السويسرية عن إعداد هذا التقرير ردًا على التماس تقدّم به أندريا كاروني، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الليبرالي الراديكالي، . وسبق للحكومة الفدرالية أن أكّدت أنّ نقل إجراءات البتّ في ملفات اللجوء إلى الخارج غير قابل للتنفيذ لأسباب قانونية وعملية.
ويأتي قرار الحكومة الفدرالية على خلفية مشروع إصلاح اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي ينصّ على نقل إجراءات اللجوء إلى خارج منطقة شنغن في المستقبل.
وبرّر أندريا كاروني اقتراحه بعمل المزيد من البلدان، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على إجراءات اللجوء، وذلك عبر تقريبها من البلدان الأصلية للاجئين.ات. ومن المتوقّع أن يتضمّن التقرير أيضا قضية ترحيل اللاجئين واللاجئات المرفوضة طلبات لجوئهم.هن إلى دول ثالثة.
كما من المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ السويسري مرّة أخرى قضية ترحيل الإريتريين.ات، الذين واللواتي رُفضت مطالبهم.هن، إلى بلد ثالث خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد تقدّمت البرلمانية بيترا غوسّي بمذكّرة تطلب من الحكومة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عبور مماثل. وسيتعيّن على الحكومة العثور على بلد ثالث مناسب لإبرام اتفاق معه.
ويرى البعض أن اتفاق عبور تم التفاوض عليه مع السينغال قبل حوالي 20 عاما، وإن لم يجد طريقه إلى التنفيذ، يمكن أن يصلح نموذجا للنسج على منواله. لكن الحكومة تعارض هذه الفكرة، وقد أوضحت أن الاتفاق المشار إليه كان يسمح بالعبور لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وتقول الحكومة، في سياق تبرير رفضها، إنه خلال هذا الوقت (القصير)، كان يجب التأكّد من هوية طالب أو طالبة اللجوء، واستخراج وثائق السفر اللازمة من القنصلية الممثلة للبلد الأصلي. وإذا لم تتم عملية الترحيل إلى البلد الأصلي في هذه الفترة، تكون سويسرا ملزمة بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها.
وتشير الحكومة السويسرية إلى تحسّن التعاون مع إريتريا، وإلى أن عدد الأشخاص، من النساء والرجال، الذين واللواتي يتعيّن عليهم.هن مغادرة البلاد قد تراجع قليلا. فبينما كان هناك 309 شخصا في هذا الوضع بحلول نهاية 2022، انخفض العدد إلى 278 بحلول نهاية عام 2023.
يذكر أن الحكومة السويسرية كانت قد أشارت أيضا إلى حدوث انخفاض في عدد طلبات اللجوء من إريتريا، وإلى رغبتها في استمرار التركيز مستقبلا على التعاون مع بلدان المنشأ. وقد سبق لمجلس الشيوخ السويسري إقرار اقتراح مشابه في شهر يونيو الماضي، لكنّ مجلس النواب، رفضه بأغلبية ضئيلة في ديسمبر من نفس العام.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .
MENAFN28022024000210011054ID1107909291