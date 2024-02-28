

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

فتحت رواياتها، المترجمة إلى حوالي ثلاثين لغة، لإليزا شوا دوسابان أبوابا واسعة على العالم الثقافي KEYSTONE/KEYSTONE / ANTHONY ANEX

MENAFN - Swissinfo) في ربيعها الحادي والثلاثين، حققت الروائية إليسا شوا دوسابان، المنحدرة من كانتون جورا، نجاحًا كبيرًا داخل سويسرا وخارجها. بورتريه." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثثقافة إليزا شُوا دوسابان:“صدى التعدّدية اللغوية في سويسرا يتردّد في منزلي”

في ربيعها الحادي والثلاثين، حققت الروائية إليزا شُوا دوسابان، القاطنة في كانتون جورا، نجاحاً كبيراً في سويسرا وخارجها. وعلى الرغم من أنَّ أعمالها تُرجمت إلى نحو ثلاثين لغة، وحازت على جوائز كثيرة، بما في ذلك "جائزة الكتاب الوطني"، إلا أنها تحافظ على تواضعها. بورتريه.



English en Author Elisa Shua Dusapin: 'Swiss linguistic diversity resonates with me' طالع المزيدAuthor Elisa Shua Dusapin: 'Swiss linguistic diversity resonates with me'

Deutsch de Elisa Shua Dusapin:“Ich fühle mich sehr schweizerisch in diesem viersprachigen Helvetien” طالع المزيدElisa Shua Dusapin:“Ich fühle mich sehr schweizerisch in diesem viersprachigen Helvetien”

Français fr Elisa Shua Dusapin: ((La diversité linguistique suisse trouve une résonance chez moi)) الأصلي طالع المزيدElisa Shua Dusapin: ((La diversité linguistique suisse trouve une résonance chez moi))

Italiano it Elisa Shua Dusapin:“Mi sento in sintonia con la diversità linguistica svizzera” طالع المزيدElisa Shua Dusapin:“Mi sento in sintonia con la diversità linguistica svizzera”

Português pt Elisa Shua Dusapin:“A diversidade linguística suíça ressoa em mim” طالع المزيدElisa Shua Dusapin:“A diversidade linguística suíça ressoa em mim” Русский ru ((Во мне отражается всё языковое разнообразие Швейцарии)) طالع المزيد((Во мне отражается всё языковое разнообразие Швейцарии))

تم نشر هذا المحتوى على 17 فبراير 2024 - 09:00 9دقائق غانيا أدامو

إنها واحدة من أفضل سفيرات سويسرا في الخارج. ودورها حسّاس على الرغم من محدوديته. حيث تقتصر أعمالها حتى الآن على أربع روايات تتّسم جميعها بالبساطة والبراعة. وقد فتحت لها هذه الروايات، المترجمة إلى حوالي ثلاثين لغة، أبوابا واسعة على العالم الثقافي.

وتستقبل دوسابان دعوات متواترة من الأكاديميات، ومتاجر الكتب، والمكتبات، والمعارض، والمهرجانات الأدبية الدولية. ومع أنَّ جدول مواعيدها ممتلئ، إلا أنها لا تفقد السيطرة على أجندتها رغم النجاحات. فهي تتجنب بعناية جاذبية الأضواء. فما تفتقر إليه هو الوقت، وليس التواضع.

ففي سن الحادية والثلاثين، كان يمكنها أن تكون في قمة السعادة بسبب مسيرتها اللامعة، لكن هذا العقل الرصين لا يغريه البريق. وتقول:“لا أنا لست بنجمة”. وفضلاً عن ذلك، يمكن القول بأنها ليست الروائية الشابة التي تبحث عن الربح، أوالتي تعتبر الكتب كمنتجات تجارية، مؤلفة بكتابة نمطية يسهل تسويقها.

أعمال ساحرة

تتميز روايات إليزا شُوا دوسابان بأسلوب ساحر فريد من نوعه. فهي تنبع من المحيط الخاص بشخصياتها، المتجذرة مثلها في ثقافات متنوعة. هذا الثراء الذي كشفت عنه الروائية الأوروبية الآسيوية، المولودة لأب فرنسي وأم كورية، والتي وصلت إلى مدينة بورونتروي في كانتون جورا مع والديها في سن الخامسة، منذ روايتها الأولى“الشتاء في سوكشو” (Hiver à Sokcho، دار النشر زوي).

وسرعان ما لقي العمل الأدبي، الذي نُشر في عام 2016، ترحيبا حاراً من قبل الجمهور والناقدين والناقدات، أكّدته العديد من الجوائز، لا سيما جائزة الكتاب الوطني المرموقة للأدب المترجم، التي مُنحت لها في عام 2021 عن النسخة الإنجليزية من الرواية.

إليزا شُوا دوسابان، واحدة من أفضل سفيرات سويسرا في الخارج Editions Zoé

إنها أول كاتبة سويسرية تحصل على هذه الجائزة الأمريكية المرموقة جداً، والتي أُنشأت في عام 1950. وبذلك ترسّخت الشهرة وارتفعت المبيعات، إذ بيعت حوالي 50 ألف نسخة، وهو أمر نادر بالنسبة لرواية لا تتحدث عن الاغتصاب، أو زنا المحارم أو المال أو الجريمة.

توسيع الحدود

توسّع أعمال إليزا شُوا دوسابان نطاق التفكير والحدود، بطريقة ناعمة ومتوترة في آن واحد. وتدور أحداث روايتها الأولى في الجهة الأخرى من العالم، في سوكشو، وهي بلدة صغيرة في كوريا الجنوبية، حيث تلتقي فتاة صغيرة تعيش في تلك الأصقاع النائية برسّام فرنسي خلال زيارته إلى كوريا.

يجد المرء في هذه الرواية كما في الروايات الأخرى للكاتبة، تجاذباً متبادلاً، ولكن صعوبةً في التواصل. ففي رواية“كرات باتشينكو”(Les billes du Pachinko)، تعيش الشخصيات في طوكيو، أمّا في رواية“سيرك فلاديفوستوك” (Vladivostok Circus)، فهي تعيش في فلاديفوستوك، كما يشير العنوان. كلّ ذلك، مع وجود احتكاك دائم بين المنطقة المُحيطة بالشخصية والمنطقة الجغرافية لبلد ما.

وتقول إليزا شُوا دوسابان:“أشعر بأنني سويسرية للغاية في هذه الدولة التي توجد بها أربع لغات وطنية. إذ يتردد صدى التعددية اللغوية في منزلي وفي عملي. فأنا أتكلم اللغة الكورية منذ طفولتي، لكنني أبقى معجونة بثقافة جورا، وأستوحي من العديد من الأماكن الأخرى في العالم التي اكتشفتها خلال إقاماتي بهدف الكتابة ورحلاتي التي قمت بها للترويج لكتبي.” وتضيف شارحة” فعندما بدأت الكتابة في السابعة عشر من عمري، كنت في أوج تساؤلاتي عن هويتي. أما اليوم، فأنا قادرة على إدماج هذه التباينات الكبيرة الموجودة داخلي”.

الشعور والحسّ المرهف

يعتقد أولفييه بابل، الأمين العام لجمعية“كتاب سويسري” (Livresuisse)، أن روايات إليزا شُوا دوسابان تتطابق تماما مع شخصيتها. وعبّر عن ذلك بقوله:“الأمر واضح وضوح الشمس لدى رؤيتها. وأعتقد أن هذا التوازن قد ساهم في نجاحها الرائع. فقد نجد أحياناً فجوة هائلة بين الصورة التي لدينا عن المؤلف.ة وصورة شخصياته.ا الأدبية. أما بالنسبة لإليزا، فهناك تطابق كامل بين الصورتين. حيث يظهر شعورها وإحساسها المرهف في كتبها بلمسات مذهلة”.

تقوم إليزا شُوا دوسابان بتوقيع رواياتها بمناسبة الدورة الرابعة عشر لـتظاهرة“كتاب على الرصيف” (Livre sur les Quais)، في مدينة مورج ، بتاريخ 3 سبتمبر 2023. © Keystone / Laurent Gillieron

وتدور أحداث روايتها الأخيرة التي نُشرت هذا الخريف،“الحريق القديم” (Le vieil incendie)، في أوروبا، وعلى وجه التحديد في بيريغورد، في فرنسا، حيث وُلدت الكاتبة. وتتحدث حبكة القصة عن شقيقتين انقطع التواصل بينهما منذ خمسة عشر عاماً، وتلتقيان من جديد لتفريغ منزل والديهما، الذي ترعرعتا فيه.

فهل ستسمح العودة إلى أماكن الطفولة باستعادة أواصر التواصل المقطوعة منذ فترة طويلة بين الشقيقتيْن؟ إن العلاقات التي تربط بين الأشخاص حتى المقربين.ات جداً ليست دائماً سهلة. وكانت إليسا شوا دوسابان ستصبح عالمة أخلاقيات إذا لم تتفرّغ الكتابة الأدبية.

وتوضّح الكاتبة قائلة:“تدهشني العلاقات الإنسانية. ولأنني أنحدر من عدة ثقافات، لا أعرف أبدا ما إذا كنت أستخدم الشفرة الصحيحة للتواصل مع الشخص الآخر”.

أسرار طيّ الكتمان

لتطمئن إليزا، فقراؤها وقارئاتها يفهمونها ويفهمنها جيداً. إلى درجة أنَّ رواية“الحريق القديم” حصلت على جائزتين فرنسيتين في الشهر الماضي: جائزة ويبلر (Wepler) المشهورة جدا التي تكافؤالكاتبات والكتّاب الناشئين، وجائزة“فينيون” (Fénéon)، التي تمنحها مستشارية جامعات باريس.

كل جائزة تجلب سيلاً من المشاعر. تقول إليزا:“لقد غيّرت جائزة الكتاب الوطني حياتي”. الحصول على الاعتراف من قبل زملاء وزميلات المهنة يسمح للمؤلف أو المؤلفة بالشعور بـ”الشرعية”، وبالتالي بالبعد كلّ البعد عن“الانتحال”. كما يدفع الكاتب والكاتبة إلى تصدّر الساحة الفنية.

وبعد أن تمَّ تحويل رواية“الشتاء في سوكشو” إلى مسرحية، في سويسرا الناطقة بالفرنسية، من قبل فرانك سيميليت الذي تعود أصوله إلى كانتون جورا، قام المخرج الفرنسي الياباني كويا كامورا بتحويل هذه القصة إلى فيلم سينمائي، وتمَّ تصويره في كوريا الجنوبية. ويلعب النجم الفرنسي رشدي زيم دور الرسّام. لم يُعرض الفيلم بعد في قاعات السينما، لكن إليزا شُوا دوسابان حضرت العرض الأول. وقالت تعليقاً على ذلك:“لقد كنت منفعلة”، قبل أن تهمس:“يأمل طاقم الإنتاج أن يكون مرشحاً لمهرجان كان السينمائي المقبل”.

كنا نودّ معرفة المزيد. لكنّ لمهرجان كان السينمائي أسراره الخاصّة. وكذلك الأمر بالنسبة للروائية أيضاً، التي تنغمس حالياً في العمل على كتابها القادم، ولن تنبس عنه ببنت شفة...

للكاتبة، بالتأكيد، أسرارها الخاصّة.

تحرير: ساموئيل جابيرغ

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .