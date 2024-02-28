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روجيه فيدرر يرتدي أحذية من العلامة التجارية "أون" في بطولة رولان غاروس في يونيو 2021. Keystone / Ian Langsdon

MENAFN - Swissinfo) تواجه شركة "أون"، السويسرية المصنّعة للأحذية الرياضية، اتّهامات بكونها تجني أرباحاً مفرطة على حساب المستهلكين.ات والعمال والعاملات." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشركات سويسرية متعددة الجنسيات هل ستصبح شركة الأحذية الرياضية السويسرية“أون” جشعةً للغاية؟

تُتّهم شركة "أون" المصنّعة للأحذية الرياضية بالمبالغة في جني الأرباح على حساب المستهلكين.ات السويسريين.ات والعمال والعاملات الفيتناميين.ات. توجد الشركة في زيورخ، وتفتخر باستثمار روجيه فيدرر، لاعب كرة المضرب الشهير، فيها.





تم نشر هذا المحتوى على 18 فبراير 2024 - 09:00 8دقائق

يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.



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وقد قطعت“أون” (On) شوطاً طويلا

منذ بدايتها المتواضعة في عام 2010، عند نشأتها نتيجة لشراكة بين ثلاثة أصدقاء

لتسويق تكنولوجيا التوسيد*، والتي طوّرها المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ. وأصبحت الشركة حاليًا لاعبا رئيسيا في مجال صناعة الأحذية، ومنافسا قويا في سوق عمالقة هذا المجال مثل شركة نايك، وأديداس. حيث تُعدّ“أون” حاليًا خامس أكبر شركة تصنيع أحذية في العالم من حيث رأس المال السوقي.

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وبيّن دافيد ألمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“أون” في البيان المالي السنوي للشركة:رابط خارج“لقد تحدّثنا مرارا عن التزامنا بتحقيق النموّ، وجني أرباح في نفس الوقت. وإن إنهاء عامنا الأوّل كشركة عامّة بصافي مبيعات تجاوز 1.2 مليار فرنك، وبدخل صافٍ قدره 57.7 مليون فرنك هو دليل واضح على العمل الرائع الذي يقوم به فريقنا كلّ يوم”.

نشاط تجاري مربح

لقد نجحت الشركة فعلا في تحقيق النمو والربحية. فخلال عامها الأوّل كشركة مدرجة في بورصة نيويورك، تمكنت“أون” من زيادة صافي المبيعات بنسبة 68.7%، لتتخطّى عتبة المليار فرنك سويسري في المبيعات لأوّل مرة في تاريخها. وما يجعل حصيلتها أكثر إثارة هو هامش ربحها الإجمالي، والذي يُعدّ من بين أعلى النسب في هذه الصناعة.



محتويات خارجية

إذن، كيف نمت هذه الشركة بهذه السرعة لتحقّق هذه الربحية؟ وفقا لـمجلّة “كتيب”رابط خارجي ، فإنّ“أون” تعتمد نسب ربح عالية للغاية بالمقارنة مع تكلفة إنتاج أحذيتها.



وجاء في مقال نشرته المجلّة المتخصّصة في حقوق المستهلك.ة:“تعتبر معدلات الربحية العالية شائعة لدى الشركات المنتجة للأحذية الرياضية، ولكن شركة“أون” تفرض على السويسريين.يات أثمانًا أعلى حتى من الشركات الأخرى بشكل عام”.

وأجرى موقع المجلّة الإلكتروني تحليلاً لبيانات الجمارك بين يوليو وأكتوبر 2023، بالنسبة لثلاثين نموذجًا من منتجات شركة“أون” وعشرين منتجًا آخر لشركات منافسة. وعلى سبيل المثال، يتم حاليا بيع حذاء“روجر أدفانتيج” (Roger Advantage)، الذي طوّرته شركة“أون” بالتعاون مع أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، بسعر قدره 190 فرنكا سويسريا، بينما يتم توفيره من فيتنام بسعر قدره 17.86 فرنكا سويسريا فقط. وإذا تأكدت صحة ما نقله الموقع، فهذا معناه دفع المستهلكين.ات السويسريين.ات أكثر من عشر مرّات لقيمة التكلفة الفعلية.

ويدفع هؤلاء العملاء والعميلات

أسعارا أغلى من ذلك بكثير بنسبة للأحذية من طراز

“Cloudtilt Loewe”. حيث يقدّر موقع المجلة أن شركة“أون” تدفع 20.80 فرنكا لكل زوج تحصل عليه من شركة“فريفيو أندستريال”

(Freeview Industrial) الفيتنامية، لتبيعها في سويسرا مقابل 445 فرنكا، وهو ما يوافق أكثر من 20 ضعف لسعر المصنع.

المزيد المزيد كيف تُصنَع شركة أحذية سويسرية مُتعددة الجنسيات؟

تم نشر هذا المحتوى على 19 أغسطس 2019 لكي تكون قادراً على اللحاق بـكاسبار كوبّيتّي، فإن أفضل خيار هو الجَري على طول نهر“ليمات” في زيورخ، أو مُمارسة رياضة المشي في شرق سويسرا...

طالع المزيدكيف تُصنَع شركة أحذية سويسرية مُتعددة الجنسيات؟ أجر المعيشة

ترفض الشركة السويسرية الاتهامات الموجّهة لها، والتي تتلخّص في استغلال العمال والعاملات في فيتنام، لتحقيق ربحية عالية في سويسرا.

وتقول“أون” في ردّ مكتوب عن أسئلة سويس إنفو (SWI swissinfo):“إن الأرقام التي نشرت في بداية الأسبوع احتوت على معلومات كاذبة. ونحن نلتزم بالتأكّد من دفع شركائنا وشريكاتنا في التصنيع أجورا عادلة، ونجري عمليات تدقيق مستقلة وتدريبا منتظما لضمان امتثال شركائنا وشريكاتنا لجميع إرشادات مدوّنة قواعد السلوك، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالأجور”.



وفي فيتنام، حيث يوجد معظم مزوّدي“أون”، يتراوح الحد الأدنى للأجور بين 133 و192 دولارا شهريا بحسب المناطق. وتستخدم معظم الشركات المحلية تلك المبالغ كمرجع لدفع رواتب عمالها وعاملاتها الذين واللواتي أضربوا.ن أحيانا للمطالبة بترفيع الأجور. فعلى سبيل المثال، أضرب 6000 عامل وعاملة في مصنع أحذية“فيات غلوري” (Viet Glory shoe)، [وهو ليس من مزوّدي شركة“أون”]، شمال وسط فيتنام، في أكتوبر 2023، للمطالبة بزيادة الأجور. ووفقا لوسائل إعلام فيتناميةرابط خارجي ، كان العمال والعاملات يتقاضون.ين راتبا شهريا أساسيا قدره 169.5 دولارا في الشهر، وهو أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور على المستوى الإقليمي البالغ 149.4 دولارا.

المُؤسّسون المشاركون لشركة صناعة الأحذية 'أون'، وهم من اليسار إلى اليمين: كاسبر كوبّيتّي، وديفيد ألَّمانّ، وأوليفييه بيرنهارد. Courtesy of On AG

من ناحية أخرى، راجت أخبار بتخصيص المسؤولين والمسؤولات التنفيذيين.ات لأنفسهم.ن رواتب مرتفعةرابط خارجي بشكل غير عادي. ووفقا لصحيفة“المال والاقتصاد” (Finanz und Wirtschaft)

السويسرية، حصل المؤسسون الثلاث وإثنان من الرؤساء التنفيذيين على ما مجموعه 83 مليون فرنك في عام 2021. وحصل الرئيس التنفيذي المشارك مارك ماورر على أكبر أجر، بما مقداره 16.9 مليون فرنك، ممّا بوّأه المركز الثالث بين كبار المديرين.ات التنفيذيين والتنفيذيات في مجال صناعة الأحذية بعد جون دوناهو، من شركة“نايك”

(31 مليون دولار)، ورئيس شركة“سكيشرز”

(Skechers) روبرت غرينبيرغ” (19 مليون دولار). وبعد انتشار انتقادات، وتنبيه جهات خبيرة إلى وجود مؤشرات على خطر يهدّد سمعة الشركة، كانت الرواتب المبلغ عنها أقلّ في العام التالي.

وتقول كريستينا هاجاغوس كلوسن، مديرة اتحاد الملابس والأحذية والمنسوجات في“إنداستري آل” (IndustriALL)، الاتحاد العالمي الذي يمثل 50 مليون عامل وعاملة في 140 دولة، ومقرّه في

جنيف، إنّ:“الطريقة الأساسية لمشاركة“أون” نجاحها مع العمال والعاملات صَنَعة الأحذية التي تتداولها هو التأكد من أن خطتها التجارية الخاصة تدعم دفع أجور أعلى”.

وتريد

هاجاغوس كلوسن من شركة“أون” المبادرة بالانضمام إلى

تحالف دوليرابط خارجي يعمل من أجل أجر يضمن حياة كريمة للموظفين والموظفات. وقد انضمت إلى هذا التحالف بالفعل

حوالي 20 علامة تجارية عالمية في صناعة المنسوجات، ولكن لم يتم تسجيل انضمام أي شركة أحذية حتى الآن.

وتقول

مديرة اتحاد الملابس والأحذية والمنسوجات في“إنداستري آل” :”الشركات، مثل أون، التي لم تلتزم بالعمل على تحسين أجور العمال والعاملات، تسمح بإدامة الأجور التعسفية”.

*تكنولوجيا تمكّن من امتصاص قوة تأثير الصدمة عندما تلامس القدم أديم الأرض في حالة الركض مثلا.

تحرير: بالتس ريغندينغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي/أم

كيف تُصنَع شركة أحذية سويسرية مُتعددة الجنسيات؟

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