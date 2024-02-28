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طالبو لجوء في المركز الفدرالي للجوء بكياسو، جنوب سويسرا. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) الحكومة السويسرية ترغب في تمديد العمل بالتدابير السريعة للحسم في مطالب لجوء رعايا بلدان المغرب العربي إلى جميع مراكز اللجوء الفدرالية في البلاد." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية سويسرا: توسيع إجراءات الحسم السريع في مطالب اللجوء لرعايا المغرب العربي في كل المراكز الفدرالية

ترغب الحكومة السويسرية في توسيع العمل بالتدابير السريعة للحسم، أي في غضون 24 ساعة، في مطالب اللجوء التي يتقدم بها مواطنو ومواطنات بلدان شمال أفريقيا لتشمل جميع مراكز اللجوء الفدرالية.

English en Fast-track asylum procedure to be extended for North Africans الأصلي طالع المزيدFast-track asylum procedure to be extended for North Africans

تم نشر هذا المحتوى على 19 فبراير 2024 - 10:11 3دقائق ع.ع /Keystone-SDA

ولا يحظى رعايا هذه البلدان، من طالبي وطالبات اللجوء، إلا بمعدّل قبول ضعيف. وقد تم بالفعل تنفيذ مشروع تجريبي مماثل في زيورخ منذ خريف عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، تراجع عدد طالبي.ات اللجوء من دول المغرب العربي بنسبة تناهز 34%. وقد أكّدت وزارة العدل السويسرية لوكالة الأنباء كيستون أس دي أي (Keystone-SDA) هذه النسبة التي سبق أن وردت في مقال نشرته صحف مجموعة تاميديا الخاصة يوم السبت الماضي. لكنّ العدد ارتفع في مراكز اللجوء الفدرالية الأخرى بمعدّل يقارب 8%، في الفترة نفسها.

المزيد المزيد اختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

تم نشر هذا المحتوى على 27 نوفمبر 2023 يجري اختبار تدابير سريعة للحسم في طلبات اللجوء للأشخاص القادمين من المغرب وتونس والجزائر وليبيا. فماذا وراء ذلك؟

طالع المزيداختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

ووفقا للمقال المذكور، فإن السلطات في زيورخ قد لاحظت قضاء طالبي.ات اللجوء فترات قصيرة خلال عطلات نهاية الاسبوع. وغادر البعض منهم.هن قبل تسجيل طلب اللجوء الخاص بهم.هن رسميا، حيث يبدو أن البعض لا يرغب في تتبع تدابير اللجوء من الأصل. ويوضّح نفس المصدر أنه لأسباب تتعلّق بالموارد، لا يتم تسجيل الأشخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ووفقا لأمانة الدولة للهجرة (SEM)، نقلا عن صحف تاميديا، فإنه“في كثير من الأحيان، يتعلّق الأمر بتأمين الإقامة خلال نهاية الاسبوع”، وقد لوحظ قيام ثلاثة إلى أربعة أشخاص من دول المغرب العربي بتقديم طلبات لجوء في المركز الفدرالي للجوء بزيورخ نهايات الاسبوع خلال الأشهر الأخيرة.

ظاهرة نهاية الأسبوع

من الملاحظ أيضا أنه يتم تسجيل عدد من الأشخاص فوق المعتاد في المركز الفدرالي للجوء بزيورخ خلال نهايات الأسبوع التي تقترن على سبيل المثال بمهرجان“ستريت بارايد” (Street Parade) الصيفي، أو بيوم أحد يشهد تخفيضات في أسعار المبيعات، أو بموسم الكرنفال.

ونُقل عن أمانة الدولة للهجرة قولها:“للأسف يبرز بعضهم.هن بسبب انحرافاتهم.هن السلوكية”. ولهذا السبب يرغب وزير العدل بيات يانس الآن في تمديد العمل بالتدابير السريعة (الحسم في التماسات اللجوء خلال 24 ساعة) بالنسبة لرعايا دول المغرب العربي لتشمل جميع مراكز اللجوء الفدرالية.

وتوجد هذه المراكز الفدرالية البالغ عددها ستة مراكز في زيورخ وبرن وبودري وألتشتاتن وكياسو وبازل. ووفقا لأمانة الدولة للهجرة، لا يُعرف مكان إقامة هؤلاء الأشخاص قبل عطلة نهاية الأسبوع وبعدها.

اختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

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