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لوران فارلي (على اليسار) وفابيان مولينا (على اليمين) على منصة مجلس النواب. Keystone / Anthony Anex

MENAFN - Swissinfo) السياسة الخارجية السويسرية تحت المجهر: رؤية عضويْن من مجلس النواب، لوران فيرلي وفابيان مولينا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية السياسة الخارجية لسويسرا: نقاش حول الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، أوكرانيا، ومجلس الأمن...

الحروب والأزمات والحياد: أين تقف سويسرا الآن في العالم؟ مقابلة مع "لوران فيرلي" و"فابيان مولينا"، الصوتين البارزين في ميدان السياسة الخارجية السويسرية.





تم نشر هذا المحتوى على 20 فبراير 2024 - 09:00 15دقائق

لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.



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أظهرت الأعوام الأخيرة بأن الأزمات العالمية تتراكم وتتداخل؛ والنتيجة هي وضع جيوسياسي يزداد تعقيدًا، وتنعدم فيه الرؤية أكثر فأكثر. كيف تنظر سويسرا إلى نفسها في هذا السياق، وكيف تتموضع فيه؟

تحدثنا حول هذا الموضوع مع“لوران فيرلي” من الحزب الليبرالي الراديكالي (FDP)، و”فابيان مولينا” من الحزب الاشتراكي (SP)، وهما من لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب، التي يترأّسها“لوران فيرلي” منذ بداية هذا العام.

سويس إنفو : في السياسة الخارجية السويسرية، ما الذي يسير بشكل جيّد؟ وما الذي لا يسير كذلك؟

لوران فيرلي: من الواضح أن سويسرا كانت بطيئة جدّا في ملف الاتحاد الأوروبي. لم يتيسر لنا أن نمسك بروح التعاون الجيّد مع هذه الكتلة. لكن ذلك لم يكن ذنب السياسة الخارجية، ولا ذنب وزارة الخارجية؛ السياسة الداخلية كانت هي العامل المؤثّر.

على المستوى العالمي، أرى أنه من الخطأ أن لا يوفّر البرلمان الأموال الكافية للتعاون الإنمائي. تستطيع سويسرا بلا شكّ أن تخصّص لهذا الغرض 0،5% منإجمالي الناتج المحلّي.

فابيان مولينا: ما زالت سويسرا عالميَّا تتمتع بسمعة جيدة، وذلك بفضل التزامها الدبلوماسي القوي. نحن معترفٌ بنا كبلد دون جدول أعمالٍ خفي، وذلك قوّة لنا. لكنَّ ما لا يسير بشكلٍ جيد هو مدى تماسك سياستنا الخارجية، وذلك يكمن أيضًا في موقف وزير الخارجية، إينياتسو كاسيس.

لقد صاغ “كاسيس” عبارة“السياسة الخارجية هي سياسة داخلية”، وأنا أقلبها لتكون“السياسة الداخلية هي سياسة خارجية”، فما نقرّره في سويسرا له تأثير على حياة الناس في الجهة الأخرى من الكوكب. وعلى وجه الخصوص في ضوء التآكل الحالي للنظام العالمي القائم على القواعد، يجب على سويسرا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن الحياة في هذا الكوكب.

هل تصنع سويسرا سياسة خارجية بالفعل، أم إنها تمارس سياسة اقتصادية خارجية؟

مولينا: تواصل سويسرا القيام بسياسة اقتصادية خارجية في المقام الأول، أما السياسة الخارجية فتؤديها منذ التسعينيات فقط، لكن بشكلٍ يقتصر على مناطق معينة. في حالة الشكّ، تتقدم المصالح الاقتصادية إلى المركز، وتوضع السياسة الخارجية في خدمتها.

سيد فيرلي، هل أنت موافق؟

فيرلي: نعم ولا. من الطبيعي أننا نقوم بسياسة اقتصادية خارجية، فهي سياسة مهمة ولها تأثير. ولكن في الأزمات الحالية نقوم بسياسة خارجية وليس بسياسة اقتصادية خارجية. على سبيل المثال كانت الدبلوماسية السويسرية هي من جلب السلام إلى شمال موزمبيق، ولم تجرِ إدارة ذلك برؤية اقتصادية.

جندي موزمبيقي يرفع علم سويسرا في عام 2023، بمناسبة زيارة رئيس الكنفدرالية ألان بيرسيه لهذا البلد. © Keystone / Peter Klaunzer

مولينا: موزامبيق مثالٌ جيد. قامت سويسرا بمساهمة مهمة في عملية السلام، ولكن فقط بعد أن قام مصرف“كريدي سويس” بتحطيم البلاد بصفقة فساد وقادها إلى أزمة الديون؛ وكانت هذه مساهمة أيضًا في تصاعد العنف. لقد أزلنا بالسياسة الخارجية كومة الحطام التي كنا قبل ذلك قد تسبّبنا باحداثها.

فيرلي: ومع ذلك؛ فإن“كريدي سويس” لم يأمر الحكومة أو ويطلب منها“البقاء خارج موزامبيق، فذلك أفضل لنا لأننا نستفيد من الفساد”. الاقتصاد لا يجرّ السياسة الخارجية بحبل. إن الأفعال الملموسة لسويسرا، كمخيمات اللاجئين واللاجئات في بنغلادش أو في لبنان، بكل تأكيد ليست مرتبطة بسياسة اقتصادية.

تؤثّر الحرب في الشرق الأوسط بقوة في المشهد السياسي في أوروبا أيضًا. كيف تؤثر على دور سويسرا؟

مولينا: ستصعّب الحرب مرةً أخرى إنجاح عملية سلامٍ دائمٍ وعادل وقائمٍ على حلّ الدولتين. ما زلت أعتقد بأن هذا هو الضمان الوحيد للسلام في المنطقة. يجب أن يُناقَش اليوم التالي للحرب على المستوى الدولي بقوة أكبر، وهنا يمكن لسويسرا أن تقومَ بدورٍ ما.

هنالك أسبابٌ وجيهة تفسّر لماذا تضع أوروبا نفسها بوضوح في جانب إسرائيل، إذ إنها، أي أوروبا، تتحمل مسؤولية إزاء أسوأ جريمة إنسانية في التاريخ. لكن في الوقت ذاته لا يُفهم في جنوب العالم، لماذا يكيل الغرب بمكياليْن. جميع الهجمات والإجراءات ضد المدنيين والمدنيات من السكان لا يمكن قبولها؛ وهي سواء، أيّ كانت الجهة التي تقف وراءها. ذلك ما يُفترض أن تعيه، على وجه الخصوص، بلادٌ مثل سويسرا. بالمقارنة مع ألمانيا وفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت صورتنا أفضل في جنوب العالم.

في أكتوبر 2023، كان فابيان مولينا (على اليمين) يستقبل في القصر الفدرالي أقارب للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. twitter

فيرلي:

يوجد قبل وما بعد الهجمات الإرهابية لحماس في السابع من أكتوبر، هذا واضح. إن الوضع أعقد من القول:“الغرب مع اسرائيل والعرب مع الشعب الفلسطيني”.

نحن حاضرون أيضًا في الصراع بين العربية السعودية وإيران. وليس عبثًا أن تؤجج جماعة الحوثي اليمنية، المرتبطة بإيران، جملة من الصراعات.

ما يقلقني أيضًا هو ضعف السلطة الفلسطينية، هذا الضعف الذي لا يعترف به؛ لا الفلسطينيون

والفلسطينيات، ولا الدول العربية.

ناقش البرلمان مؤخرًا شطب الأموال المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين . ات الفلسطينيين.ات (UNRWA) التابعة للأمم المتحدة، أين تتموضع سويسرا بالنسبة لذلك؟

فيرلي: جرى الحديث عن 20 مليون فرنك فقط، هي ما يدفع للوكالة المذكورة. في الوقت نفسه وافقت الحكومة أيضًا على 86 مليونًا لدعم السلطة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية. وهذا ناتج من إرادة سويسرا بالتحرّك.

لفترةٍ طويلة كان لسويسرا اتصال مباشر مع حماس. الآن يجري النقاش حول حظر حماس. ما الذي يقوله ذلك عن موقف سويسرا؟

مولينا: كانت سويسرا دائمًا تتحدث مع الجميع، وينبغي عليها أن تواصل هذه السياسة، التي لقيت تقديرًا من الحكومة الإسرائيلية أيضًا.

هل كان الحوار مع حماس نجاحًا؟

مولينا: لا يوجد حوار، لكن سياسة إتصال. عندما تعلقَ الأمر بتحرير رهائن ورهينات، فإن سويسرا هي التي جعلت ذلك ممكنًا. نعم عندما نستطيع إنقاذ حياة، فإن ذلك نجاح.

المثير الأكبر للاضطرابات في المنطقة هو إيران. سويسرا لديها علاقة خاصة مع إيران. هل ما زالت هذه العلاقة مبررة؟

فيرلي: لا. عندما نقول“الوقوف مع اسرائيل”، فإن ذلك يجب أن يعني أيضًا التصدّي لإيران في المنطقة كعاملٍ لزعزعة الاستقرار، وذلك ما لم تفهمه سويسرا بعد. عقيدة الحياد والمساعي الحميدة مهيمنة.

حلّت الصين محلّ سويسرا في دعم السلام مع إيران لمدة نصف عام فقط؛ وحققت بذلك نجاحات أكبر مما حققته السياسة الخارجية السويسرية على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة. يجب أن تغيّر سويسرا موقفها من إيران، وذلك كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي.

سيد فيرلي، هل انتهت المساعي الحميدة؟

فيرلي: لا. لأن مجرّد قبولنا بالتفويض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني بأننا ندعم السياسة الداخلية الإيرانية. لا شكّ إن الصين استطاعت أن تأخذ مكانًا بين إيران والعربية السعودية، لكن من جهة أخرى لا تستطيع الصين في هذه الأيام أن تحقق شيئًا على الإطلاق في غزّة، وهذا يعيدنا مرّة أخرى إلى موضوع السياسة الخارجية والاقتصاد الخارجي، فالصين لديها موارد اقتصادية أقوى بكثير مما لدى سويسرا لتدفع حكومةً ما إلى التحرك، ولكن ذلك له حدوده أيضًا.

وزيرة الدفاع السويسرية تريد التقارب مع حلف شمال الأطلسي، هل ينسجم ذلك مع الحياد؟

مولينا: يطرح الغزو الروسي لأوكرانيا التساؤل فيما إذا كانت أوروبا قادرة على الاهتمام بنفسها أم لا؟ لذلك فإنه لا يجوز أن تربح روسيا هذه الحرب. علينا أن ندعم أوكرانيا في المجالات المدنية بشكلٍ أقوى، وأن نساهم أيضًا في العمل على تعزيز السلم والأمن في أوروبا، لذلك على سويسرا أن تتحرك سياسيًّا للاقتراب من أوروبا وأن تقوم بمساهمتها السياسية السلمية، لأنه من المحتمل أن تفقد الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ مفاجئ للغاية اهتمامها بأوروبا بعد الانتخابات الأمريكية القادمة.

بينما يقوم البعض بارسال الأسلحة، تسعى سويسرا لأن تكون وسيطًا: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس في يناير 2024 في برن. © Keystone / Alessandro Della Valle

لكن التقارب العسكري مع أوروبا سيكون خروجًا عن الحياد!

مولينا: الحياد في المقام الأول هو مفهوم عسكري. نحن لا ندخل في تحالفات ولا نشترك في حروب. أجد أن ذلك صحيحًا بالنسبة لنا، لأنه يفتح أمامنا الكثير جدًّا من مجالات التحرك السياسي الخارجي. لكن يجب علينا استخدام هذه المجالات في سبيل سياسة ملتزمة بالسلام والتنمية.

فيرلي: إذا تقاربت سويسرا كثيرًا مع الناتو، فإنها في نقطةٍ معينة لا تعود محايدة. لكن علينا أن نقوم بتحليل المخاطر، وذلك مع وضع التكليف الدستوري في الاعتبار، والذي ينصّ على الدفاع عن سويسرا وسكانها رجالًا ونساءً. يجب أن نضع المحادثات الاستكشافية مع حلف شمال الأطلسي في سياقها الصحيح. نحن لم نقل بأننا سننضمّ إلى الحلف قط. لكن إجراء التعاون تحت شرط الحفاظ على الحياد هو أمرٌ صحيح.

الصراع في أوكرانيا أقرب بالنسبة لنا بكثير من أي صراعٍ آخر في العالم. واضحٌ أنه يجب علينا القيام بتحليل الوضع الدفاعي للبلاد، وإن هذا التحليل سيطرح أسئلة في ما يتعلق بالحياد. الحياد وسيلة خدمت سويسرا. في السويد يُنظر إلى أن الحياد هناك لم يعد يخدم كأداة للدفاع؛ ولذلك انضمت السويد إلى الناتو.

سويسرا في مجلس الأمن الدولي منذ عام. لا نسمع كثيرًا عن...

مولينا: ذلك يكمن في الصحافة...

...أو في كون المجلس يعاني من خلل وظيفي؟

مولينا: كان مجلس الأمن، على الدوام تقريبًا، يجد حلًّا. في الأوقات الطبيعية، يعمل بشكلٍ جيد جدًّا ويقوم بدوره كحارس للسلام العالمي، لكننا لا نعيش في أوقاتٍ طبيعية. ممّا لا جدال فيه أن الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح، وإن سويسرا تريد أن تساهم في ذلك. إن المشكلة هي أن لدينا نظامًا متعدد الأطراف يحافظ على عدم توازن في السلطات من الزمن الاستعماري. دولٌ عديدة تريد الآن أيضًا مكانها على الطاولة. هذا أمرٌ مفهوم. والآن يُطرح السؤال: أي المطالب مشروعة؟ واضح بأن تعددية الأطراف كما نحياها الآن لا يمكن أن تمضي على هذا النحو.

هل الأمم المتحدة معترفٌ بها كمنظمة شرعية في كل أنحاء العالم؟

فيرلي: نحن نرى ظواهر الأزمات المتلاحقة. أزمات، لا تلاحق بعضها فحسب، بل تتراكم أيضًا. وفوق ذلك نسمع عن أزمات تتعلق بالقوى التي تتمتع بحق الاعتراض (VETO) في مجلس الأمن. مثل هذه المشكلة لم يلحظها ميثاق الأمم المتحدة قط. إما أن تنجح الأمم المتحدة في إصلاح نفسها أو تخسر التأثير والموارد.

وزير الخارجية السويسري إنياتزسيو كاسيس يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

ما الذي سيحصل للمقرات الدولية في جنيف؟ لقد جرى إغلاق مقر الأمم المتحدة في جنيف لمدة أسابيع توفيرًا لتكاليف التدفئة. لا أريد أن أكون سلبيًّا. لكن إذا لم نتحرك الآن سنجد أمامنا مشاكل أكبر. يجب أن نضع في دائرة اهتمامنا بأن تطبق الدول الغربية قيمها أيضًا. لكن في الوقت ذاته يجب أن نصون الحوار ونبحث عن حلول، وإلا فإن سويسرا كذلك سيكون لديها مشكلة.

مولينا: إن سياسة خارجية قائمة على القيَم لا تعني أن الغرب يفرض قيَمه على الآخرين والأخريات، بل الاسترشاد بهذه القيم. لكن الغرب يعمل منذ مئة عام بالنهج الأبوي نفسه. عندما توجهَت الأمم المتحدة بأكثرية كبيرة نحو الاتفاقية الضريبية أجابتني الحكومة السويسرية بشكلٍ أبوي لا يُصدّق: نقوم بذلك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي، حيث دول عالم الجنوب غير موجودة. تقول الحكومة بأن رأيها هو أن الجنوب العالمي لا يستطيع ذلك مطلقًا وإنه أمرٌ سيُرهق كاهل دوله.

وهذه هي بالتحديد الكيفية التي تُدفع بها هذه الدول بعيدًا عن التعاون المتعدد الأطراف. يجب أن نكون قدوةً في قيمنا.

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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