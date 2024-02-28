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كورنيليو سوماروغا مع الأميرة مارغريت أميرة هولندا في جنيف عام 1999. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) خلال 12 عامًا من تولّيه منصبه، شهد سوماروغا واللجنة الدولية اضطرابات تاريخية كبرى مثل سقوط جدار برلين، وما صاحبه من انهيار للاتحاد السوفياتي." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثجنيف الدولية جنيف: وفاة كورنيليو سوماروغا الرئيس الأسبق للصليب الأحمر

توفّي كورنيليو سوماروغا، الرئيس الأسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر، في جنيف، عن عمر يناهز 91 عاما، وفق ما أعلنته المنظمة يوم الإثنين.

English en Former Red Cross president Cornelio Sommaruga dies الأصلي طالع المزيدFormer Red Cross president Cornelio Sommaruga dies

تم نشر هذا المحتوى على 20 فبراير 2024 - 15:59 5دقائق Keystone-SDA

وقاد المحامي والدبلوماسي السويسري المولود في روما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتخذ من جنيف مقرّا لها، في الفترة من عام 1987 حتى نهاية عام 1999.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد توفّي سوماروغا يوم الأحد. وأشادت المنظمة يوم الاثنين برئيسها السابق باعتباره مُصلحًا، حيث قام، من بين أمور أخرى، بإلغاء شرط أن يحمل مندوبو ومندوبات المنظمة الجنسية السويسرية.

سوماروغا، هو نجل دبلوماسي من لوغانو في كانتون تيتشينو الجنوبي. وقد زاول تعليمه الابتدائي والثانوي في روما ولوغانو، وحصل على شهادة البكالوريا في العاصمة الإيطالية. ثم درس في روما وباريس وزيورخ، وتخرّج عام 1957 بدرجة الدكتوراه في القانون من جامعة زيورخ. كما يعمل في البداية في أحد البنوك. وحتى نهاية عام 1968، شغل عدّة مناصب دبلوماسية في لاهاي وبون وروما.

عمل سوماروغا نائبًا للأمين العام لرابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) في جنيف، وكان عضوًا في المكتب الفدرالي للشؤون الاقتصادية الخارجية، وهو سلف أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) اليوم. ثم عمل هناك كوزير دولة من عام 1984 إلى عام 1986، قبل أن يستقيل في عام 1987 ليصبح رئيسًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

العالم في حالة اضطراب

خلال 12 عامًا من توليه منصبه، شهد سوماروغا واللجنة الدولية اضطرابات تاريخية كبرى مثل سقوط جدار برلين وما صاحبه من انهيار للاتحاد السوفياتي، والذي أدّى بدوره إلى تفكك الكتلة الشرقية. وبعد سنوات قليلة، وقعت الإبادة الجماعية في رواندا. وقد زاد عدد بعثات اللجنة الدولية بشكل ملحوظ.

مثّل مقتل ستّة من موظفي الصليب الأحمر في الشيشان في ديسمبر/كانون الأول 1996، أصعب اختبار لسوماروغا كرئيس للجنة الدولية. ومن أجل توفير حماية أفضل لموظفي المنظمات الإنسانية، أصبح أكثر التزامًا بالحوار مع أطراف النزاع.

كما كان احترام استقلال اللجنة الدولية أمراً ذا أهمية خاصة بالنسبة لسوماروغا. وحثّ خليفته جاكوب كيلينبرغر على أن يحذو حذوه: فلابد من منع تسييس العمل الإنساني بأي ثمن.

الحوار مع الجالية اليهودية

واعتبر سوماروغا استئناف الحوار مع الجالية اليهودية أحد النجاحات التي حققها خلال فترة وجوده في منصبه. وفي حفل تذكاري أقيم في معسكر الإبادة النازي السابق أوشفيتز في عام 1995، أعرب سوماروغا عن أسفه“لأخطاء وإغفالات” اللجنة الدولية أثناء مقتل ملايين اليهود في المحرقة.



وقد حلّ“كيلينبرغر” محلّ“كورنيليو سوماروغا” كرئيس للجنة الدولية للصليب الأحمر في الأول من يناير 2000. وقام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بعد ذلك بتعيين“سوماروغا” في فريق من الخبراء والخبيرات أين قام بإعداد تقرير نقدي حول بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة. ومنذ مايو 2000، شغل سوماروغا أيضًا منصب رئيس المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (CIDHG) في جنيف.

وظل سوماروغا نشطًا حتى سن الشيخوخة، كرئيس لمؤسسة كارل بوبر في مدينة تسوغ وكعضو في مجلس أمناء معهد المجتمع المفتوح في بودابست. وفي عام 2002، أصبح رئيسًا للجمعية الدولية لمبادرات التغيير في كوكس بالقرب من مونترو. وكان أيضًا عضوًا في لجنة مبادرة الأعمال المسؤولة.

كورنيليو سوماروغا، الذي تم تكريمه بعدد من الجوائز لعمله الدبلوماسي والإنساني، بما في ذلك العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية، عاش في جنيف وكان أبًا لستة أطفال، أحدهم، كارلو سوماروغا، برلماني عن الحزب الاشتراكي. كما كان كورنيليو سوماروغا أيضًا على صلة قرابة بوزيرة الحكومة السابقة سيمونيتا سوماروغا.

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