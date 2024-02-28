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صناديق العملات الرقمية المشفَّرة تحتل عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم. © Keystone / Christian Beutler

MENAFN - Swissinfo) ما هي انعكاسات الموافقة الأمريكية على إنشاء صندوق بيتكوين متداول في البورصة على قطاع العملات الرقمية المشفَّرة السويسري؟" />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثمال صناديق البيتكوين في البورصة... كيف تنعكس على قطاع العملات المشفّرة السويسرية؟

بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء أوّل صندوق بيتكوين متداول في البورصة، ما هي الانعكاسات المتوقّعة على قطاع العملات الرقمية المشفَّرة السويسري الآخذ بالنموّ؟





تم نشر هذا المحتوى على 21 فبراير 2024 - 09:00 11دقائق

عندما لا يقوم بتغطية المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل والمصارف والتجارة، يمكن العثور على المراسل التجاري لـ swissinfo وهو يمارس لعبة الكريكيت في مناطق مختلفة من سويسرا - بما في ذلك بحيرة سانت موريتس المجمدة.



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منحت الهيئة المنظمة للقطاع المالي الأمريكي، وهي هيئة

الأوراق

المالية

والتداولات

الأمريكية، الضوء الأخضر، في شهر يناير الماضي، للمؤسسات المالية الرئيسية القائمة، مثل بلاكروك، لطرح الخدمات الاستثمارية المدعومة بالعملات الرقمية المشفَّرة إلى الأفراد، نساءً ورجالا.

وكان من غير المستغرب أن يؤدّي الخبر إلى زيادة الإقبال على العملات الرقمية المشفَّرة ورفع أسعارها. وفي هذه المقالة، يمعن موقع سويس إنفو (SWI Swissinfo) النظر في النقاط الرئيسية الناجمة عن هذه التطوَّرات على الساحة المالية.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين؟

ظهرت صناديق الاستثمار المتداولة في بدايات تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهي تلاقي رواجًا كبيرًا، حتى أضحت واحدة من أوسع منتجات الاستثمارات انتشارًا، وبات لها سوق تعادل قيمته بمليارات الدولارات.

وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة للأفراد الاستثمار في طيف متنوع من الأصول، مثل أسهم الشركات والمعادن الثمينة، دون تكبُّد عناء شراء هذه الأصول وتخزينها.

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تقوم الشركة التي تُدير الصندوق بهذه المهمة الصعبة (لقاء أجر مُحدَّد) بينما يقتصر دور المستثمرين والمستثمرات على شراء حصّة قد تُثمر عن ربح أو خسارة. ويمكن بيع هذه الحصة أو شراؤها بكلُّ يُسر في أسواق التداول (البورصات).

أمَّا العملات الرقمية المشفَّرة، فتتطلَّب دراية تقنية ووسائل مأمونة للحصول على كلمات مرور مشفَّرة، تعادل مفتاح الخزنة للأصول المادية، وحمايتها من السرقة أو الضياع. واليوم، باتت صناديق الاستثمار المتداولة، تملك الحلَّ لهذه المشكلة وتتيح للمستثمرات والمستثمرين فرصة التعامل بالبيتكوين بكل يُسر.

لماذا شهدت أسعار البيتكوين ارتفاعًا حادًّا؟

جاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهي أكبر سوق مالية في العالم، لتفتح الأبواب أمام أفواج جديدة من المستثمرات والمستثمرين، وتعزّز موثوقية العملات الرقمية المشفَّرة.

محتويات خارجية

وفي حديث أجرته سويس إنفو مع ديرك كلي، الرئيس التنفيذي لشركة سويس بيتكوين، وهي شركة سويسرية تتعامل بالعملات الرقمية المشفَّرة، أعرب ديرك عن رأيه بهذه التطورات. حيث قال إنّ“وجود منتج مالي يحظى بالشفافية ويخضع للتنظيم هو إنجاز هائل في قطاع العملات الرقمية المشفَّرة. فقد باتت البيتكوين الآن متاحة في الأسواق الضخمة، وأصبحت تُدار في شركات إدارة الأصول الممتازة مثل بلاكروك وفيدلتي. ويبرهن اعتماد هذه الشركات المؤثرة للبيتكوين على أن العملات الرقيمة المشفَّرة باتت منتجًا رئيسيًّا ولا يمكن التغافل عنه”.

وترى سينا ماير، رئيسة شركة“توينتي ون شيرز” (21Shares) في سويسرا، أنَّ قرار هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية أدّى إلى تهدئة المخاوف من البيتكوين التي كانت سائدة في عالم الأصول المالية التقليدية. فقد اعتمدت الهيئة صندوقًا استثماريًّا يتداول بالبيتكون أنشأته شركة“توينتي ون شيرز”، بالتعاون مع شركة آرك إنفست

(ARK Inves)، وهي شركة أمريكية تستثمر في التكنولوجيا.

وأوضحت ماير في حديث مع سويس إنفو أنه“من الطبيعي أن يترقّب الجميع تقديم الولايات المتحدة الأمريكية توضيحات. وستشعر الجهات التي تقدّم الاستشارات المالية بأمان أكبر عند التعامل مع صناديق الاستثمار التي تتداول في البيتكوين ضمن إطار تنظيمي واضح تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تعرف الآن أنها لن تواجه مشاكل إذا أشارت على العميلات والعملاء بشراء هذه المنتجات”.

هل أصبح البيتكوين الآن رهانًا مضمونًا؟

على غرار سائر الأصول الأخرى، من المُحتمل أن يفضي الاستثمار في البيتكوين إلى الخسارة. كما أنَّ سمعة العملات الرقمية المشفَّرة تشوبها كثرة تقلّب أسعارها؛ فلا تكاد أن ترتفع حتى تعاود الهبوط في وقت قصير.

ولم تأت موافقة هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية دون ترّدد. فقد سبق لها أن رفضت طلبات مشابهة على مدى السنوات القليلة الماضية. ولم تمنح الهيئة موافقتها إلَّا بعد أن أصدرت محكمة أمريكية حكمًا في أكتوبر الماضي قضت فيه أنَّ الهيئة تصرّفت على نحو غير عادل عندما رفضت أحد هذه الطلبات، مجبرة الهيئة على إظهار بعض المرونة في موقفها.

وحتَّى عندما أصدرت الهيئة موافقتها في 10 يناير، جاء في بيان الموافقة الصادر عن رئيسها غاري

جينسلررابط خارجي أنّ” البيتكوين هو في المقام الأول أصل من أصول المضاربة ومتقلب، ويُستخدم أيضًا في الأنشطة غير المشروعة مثل الفيروسات الإلكترونية للمُطالبة بفدية، وغسيل الأموال، والتهرب

من

الجزاءات، وتمويل الجماعات الإرهابية”.

وبعد أن اشترطت الهيئة على شركات إدارة صناديق الاستثمار المتداول أن تُحسِن التصرُّف وأن تلتزم بالقواعد التي وضعتها الهيئة التنظيمية، أصبحت الآن مستعدة للسماح للأفراد، من الجنسين، باختبار الحظ والاستثمار في أصل لا تزال تعتقد بأن ضرره أكثر من نفعه.

كيف ستؤثّر الموافقة على سويسرا؟



تُتاح خدمات التداول في البيتكوين التي أقرَّتها هيئة الأسواق المالية والتداولات فقط في السوق الأمريكية. وترى سينا ماير أن الإطار التنظيمي المختلف في الاتحاد الأوروبي يجعل طرح نفس المنتج الاستثماري في أوروبا أمرًا صعبًا.

إلَّا أنَّ منتجات مالية أخرى للعملات الرقمية المشفَّرة، مثل سندات الاستثمار المتداولة (ETNs)، مطروحة في سويسرا وأوروبا منذ عدة سنوات. وتتيح هذه المنتجات للأفراد الاستثمار في العملات الرقمية المشفَّرة دون الحاجة إلى امتلاكها.

وعلى المدى الطويل، يُحتمل أن يُحدث قرار هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية تأثيرًا غير مباشر على قطاع العملات الرقمية المشفَّرة في سويسرا بفضل زيادة الإقبال على هذه العملات واعتمادها. وفي تلك الأثناء، تعمل سويسرا على تطوير قطاع العملات الرقمية والبلوكشين المحلي، ويُسوِّق هذا القطاع خدماته تحت شعار“الأمة الرقمية”، ويضم أكثر من 1000 شركة، ويوفّر نحو 6000 وظيفة.

في سويسرا أيضًا يتزايد عدد البنوك التقليدية التي تقدّم للعملاء والعميلات

خدمات التداول والاستثمار في العملات الرقمية، ومنها البنوك المحلية في تسوغ ولوتسيرن وسانت- غالن، بالإضافة إلى الذراع المالي للبريد السويسري.

مَن يستثمر في البيتكوين في سويسرا؟

شهد تطبيق“ريلاي” (Relai) للتداول بالبيتكوين نمواً في أعماله خلال الأشهر الأربعة الماضية، فقد ظلَّت أسعار العملات المشفرة تتعافى دون انقطاع خلال هذه الفترة.

+ ثورة البيتكوين تدفع الفرنك السويسري نحو العملة الرقمية

ويبلغ حجم التداول في هذا التطبيق نحو 30 مليون فرنك سويسري شهريًّا، فيما يبلغ عدد المشتركات والمشتركين نحو 300

ألف نسمة. ووفقًا للرئيس التنفيذي جوليان لينيغر، فإن مبلغ الاستثمار الفردي يتراوح بين 200 و250 فرنكًا سويسريًا، بينما يستثمر البعض مبلغًا أكبر بكثير يفوق في بعض الحالات 10 آلاف فرنك سويسري.

وصرَّح السيد لينيغر، في مقابلة أجرتها معه سويس إنفو، بأنَّ غالبية العملاء هم من الذكور من الفئة العمرية بين 25 و35 عامًا، وأنّ هدفهم هو الاستثمار لمدّة عام واحد على الأقل.

وتبعث العملات الرقمية المشفَّرة على الإعجاب والقلق على حد سواء. وكان هذا الشكل الرقمي المتمرّد من النقود قد انبثق كتحدٍ صارخ للنظام المالي التقليدي، وغالبًا ما ترتبط هذه العملة الجديدة بغسل الأموال وأعمال الاحتيال. وتعتقد سينا ماير، رئيسة شركة“تونتي ون شيرز” في سويسرا، أنَّ موافقة هيئة الأوراق المالية، والتداولات الأمريكية التي تسمح لصناديق الاستثمار بالتداول في البيتكوين من شأنها أن تعزِّز مصداقية القطاع.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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