

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) أعربت سويسرا عن أسفها لفشل مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية سويسرا تأسف لفشل مجلس الأمن في التّوصّل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أعربت سويسرا عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي من جديد في التصويت لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

English en Switzerland regrets failed UN vote for Gaza ceasefire الأصلي طالع المزيدSwitzerland regrets failed UN vote for Gaza ceasefire

تم نشر هذا المحتوى على 21 فبراير 2024 - 11:03 3دقائق Keystone-SDA/ث.س

وكانت سويسرا قد أيّدت القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 20 فبراير.

من جانبه، شدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنّ الدّعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النّار لأسباب إنسانيّة في غزّة تتماشى مع التزامه الجماعي، حيث لا يمكن ترك مئات الآلاف من المدنيّين والمدنيّات محاصرين.ات ليتضوروا.نّ جوعاً ويعانوا.ين من الأوبئة دون ضمانات أمنية كافية – سواء كان ذلك لتوفير المساعدات الإنسانيّة أو للحماية.

وكتبت وزارة الخارجية السويسرية على موقع التواصل الاجتماعي إكس يوم الثلاثاء:“هناك حاجة ملحّة لحماية المدنيين والمدنيّات في غزّة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

وخلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، لعبت سويسرا دورا رئيسيّاً في ضمان تكريس المطالبة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الرهائن والرهينات، والامتثال للقانون الدوليّ، وحماية المدنيّين والمدنيّات في نصّ القرار.

كما دعت الحكومة السويسرية على موقعها الإلكترونيّ، أطراف النّزاع إلى التّنفيذ الفوريّ لقرارات مجلس الأمن الدوليّ المعتمدة في ديسمبر ونوفمبر 2023 بشأن الوضع على الأرض.

وكتبت الحكومة بأنّ الإفراج الفوريّ عن الرّهائن من رجال ونساء، ووقف إطلاق النّار لأسباب إنسانيّة، ووصول المساعدات الإنسانيّة إلى غزّة دون عوائق، والامتثال الكامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف أمر مطلوب بشكل عاجل. وعلى هذا الأساس، ينبغي العمل على حوار سياسيّ بهدف الوصول إلى حلّ الدولتين.

وبالإضافة إلى الوقف الفوريّ لإطلاق النّار، كان القرار الذي قدّمته الجزائر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الرهائن، والامتثال الكامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ من قبل جميع الأطراف، ووصول المساعدات الإنسانيّة بسرعة وبشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين والمدنيّات من السكّان المحتاجين والمحتاجات لها.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .