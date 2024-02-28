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سويسرا تأسف لفشل مجلس الأمن في التّوصّل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة

2/28/2024 12:57:04 AM
(MENAFN- Swissinfo) أعربت سويسرا عن أسفها لفشل مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة." />
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شؤون خارجية سويسرا تأسف لفشل مجلس الأمن في التّوصّل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة
KEYSTONE

أعربت سويسرا عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي من جديد في التصويت لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

تم نشر هذا المحتوى على 21 فبراير 2024 - 11:03 3دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en Switzerland regrets failed UN vote for Gaza ceasefire الأصلي طالع المزيدSwitzerland regrets failed UN vote for Gaza ceasefire

وكانت سويسرا قد أيّدت القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 20 فبراير.

من جانبه، شدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنّ الدّعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النّار لأسباب إنسانيّة في غزّة تتماشى مع التزامه الجماعي، حيث لا يمكن ترك مئات الآلاف من المدنيّين والمدنيّات محاصرين.ات ليتضوروا.نّ جوعاً ويعانوا.ين من الأوبئة دون ضمانات أمنية كافية – سواء كان ذلك لتوفير المساعدات الإنسانيّة أو للحماية.

وكتبت وزارة الخارجية السويسرية على موقع التواصل الاجتماعي إكس يوم الثلاثاء:“هناك حاجة ملحّة لحماية المدنيين والمدنيّات في غزّة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

وخلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، لعبت سويسرا دورا رئيسيّاً في ضمان تكريس المطالبة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الرهائن والرهينات، والامتثال للقانون الدوليّ، وحماية المدنيّين والمدنيّات في نصّ القرار.

كما دعت الحكومة السويسرية على موقعها الإلكترونيّ، أطراف النّزاع إلى التّنفيذ الفوريّ لقرارات مجلس الأمن الدوليّ المعتمدة في ديسمبر ونوفمبر 2023 بشأن الوضع على الأرض.

وكتبت الحكومة بأنّ الإفراج الفوريّ عن الرّهائن من رجال ونساء، ووقف إطلاق النّار لأسباب إنسانيّة، ووصول المساعدات الإنسانيّة إلى غزّة دون عوائق، والامتثال الكامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف أمر مطلوب بشكل عاجل. وعلى هذا الأساس، ينبغي العمل على حوار سياسيّ بهدف الوصول إلى حلّ الدولتين.

وبالإضافة إلى الوقف الفوريّ لإطلاق النّار، كان القرار الذي قدّمته الجزائر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الرهائن، والامتثال الكامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ من قبل جميع الأطراف، ووصول المساعدات الإنسانيّة بسرعة وبشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين والمدنيّات من السكّان المحتاجين والمحتاجات لها.

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