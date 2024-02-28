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زوجان كبيران في السن ينظران إلى عمل فني للفنانة لور بروفوست في متحف الفن في لوتسيرن، 16 نوفمبر 2016. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) على الرغم من تزايد التقارير التي تشير إلى أن السويسريين، رجالاً ونساءً، بالكاد يمكنهم تحمل تكاليف الحياة بمعاشاتهم التقاعدية في وضعها الحالي، إلا أن الدعم لمبادرة "حياة أفضل في الشيخوخة،" انخفض على مدار حملة التصويت." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”

كشف أحدث استطلاع للرأي أن الفريق المؤيد لمعاش التقاعد الإضافي يخسر شعبيته، حيث لا تحظى المبادرة الشعبية سوى بدعم 53 % ممن شملهم.ن استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية قبل الاقتراع الفدرالي المنتظر في 3 مارس المقبل. أما مبادرة رفع سن التقاعد فيبدو أنها لن تحصل على أغلبية الأصوات.





تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 - 09:00 9دقائق

صحفية مقُيمة في برن. أهتم بشكل خاص بالقضايا الإجتماعية، كما يهمني مجال السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. عملت سابقًا لوسائل الإعلام الإقليمية ضمن هيئة تحرير صحيفة "لو جورنال دو جورا" وفي إذاعة "جورا بيرنوا" المحلية.



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على الرغم من تزايد التقارير التي تشير إلى صعوبة تحمّل السويسريين والسويسريات لتكاليف الحياة بالمعاشات التقاعدية في وضعها الحالي، إلا أن الدعم لمبادرة“حياة أفضل في الشيخوخة،” انخفض على مدار حملة التصويت، حيث يبدو أن معسكر“نعم” لا يتمتع بأغلبية كافية لتمرير المبادرة في الثالث من شهر مارس.

تدعو المبادرة الشعبية التي أطلقتها النقابات وتؤيدها أحزاب اليسار إلى اعتماد المعاش التقاعدي الثالث عشر ضمن هيكل تأمين الشيخوخة والباقين.ات على قيد الحياة (AHV)، وهو نوع من المرتب الشهري الثالث عشر، كما هو شائع على نطاق واسع في نظام رواتب العمل في الإدارات السويسرية.

وأظهر الاستطلاع الثاني الذي أجرته مؤسسة البحوث الاجتماعية في برن (gfs) قبل نحو عشرة أيام من التصويت، أن 53% فقط من الأشخاص المؤهلين للتصويت يؤيدون المبادرة. وهذا يعني أن معسكر“نعم” خسر 8 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الأول.

محتويات خارجية

في المقابل، رفض الفريق المعارض المبادرة المقترحة بنسبة 43%، في حين قال 4% من الأشخاص المشاركين والمشاركات في الاستطلاع إنهم.هن لم يقرروا.ن بعدُ.

وما يزال السويسريون في الخارج، رجالاً ونساءً، يؤيدون إلى حد كبير (68٪) الحصول على معاش تقاعدي إضافي (AHV). لكن المبادرة فقدت أيضاً شعبيتها في الشتات، بعد أن كانت قد حظيت بتأييد بنسبة 80% في بداية شهر يناير.

وأوضح لوكاس غولدر، أستاذ العلوم السياسية في مؤسسة البحوث الاجتماعية في برن قائلا:“في سويسرا، يحتدم الجدل الدائر حول هذه المبادرة، خاصة في الجزء الناطق باللغة الألمانية من البلاد. السويسريون والسويسريات في الخارج أقل عرضة لهذا النقاش، وهو ما قد يفسر سبب دعمهم.ن لهذا الاقتراح بشكل أكبر”.

قام معهد gfs

للأبحاث واستطلاعات الرأي في برن

باستطلاع آراء 19105 شخص مؤهل للتصويت في الفترة ما بين 7 و14 فبراير في الاستطلاع الثاني قبل إجراء الاقتراع الفدرالي في 3 مارس 2024.

يتراوح هامش الخطأ الإحصائي بين +/- 2.8 نقطة مئوية.

قضية أجيال

تُسلط الحملة الضوء على ظاهرة صراع الأجيال. وفي حين أن 55% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يعارضون.ن هذه المبادرة، فإن غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم.هن بين 40 و64 عامًا وأولئك الذين وصلوا.ن بالفعل إلى سن التقاعد يدعمون.ن المبادرة.

ووفقا لمؤسسة البحوث الاجتماعية في برن، فإنه من المرجح أن تكون حملة التعبئة يوم الاقتراع حاسمة في تحديد نتيجة التصويت. ويُلاحظ لوكاس غولدر حاليا وجود حملة موجهة للمتقاعدين.ات، من شأنها أن تعزز التوجه المعارض للمبادرة.

“يدرك كبار السن، رجالاً ونساءً، أن تمويل المعاش الثالث عشر سيُثقل كاهل الأجيال الشابة، حتى لو كانوا يدعمونه”. ويضيف:“إنهم بالتالي أكثر ميلا إلى الرغبة في الامتناع عن التصويت”.

ومن اللافت أيضا الاختلافات بين الطبقات الاجتماعية، فغالبية الأشخاص، رجالاً ونساءً، من ذوي وذوات الدخل المرتفع يعارضون.ن المعاش الثالث عشر، في حين أن 50٪ فقط من الأشخاص ذوي وذوات المؤهلات التعليمية العليا يؤيدونه.

هذا وتعارض أحزاب اليمين والوسط دفع معاش إضافي. وتمكنت هذه الاخيرة الآن من إقناع قاعدتها الانتخابية. ومن المقرر أن يصوت أنصار ونصيرات حزب الشعب السويسري وحزب الوسط بفارق ضئيل ضد الاقتراح الذي قبلوه وقبلنه في يناير.

لا تزال الحجج المؤيدة تلقى قبولاً

على الرغم من الزيادة في عدد الأصوات المعارضة، فإن الحجج المؤيدة لاعتماد معاش تقاعدي إضافي لا تزال تقنع أغلبية الناخبين.ات. وعلى وجه الخصوص، يعتقد 79% من المستطلعة آراؤهم.هن أنه من المهم تحسين الوضع المالي للمتقدمين والمتقدمات في السن في مواجهة التضخم.

في المقابل، فإن حجة واحدة فقط من الفريق المعارض نجحت في إقناع الأغلبية، وهي تتأسس على القول إن المعاش التقاعدي الإضافي تثقل كاهل ميزانية مساهمات الضمان الاجتماعي، ووتؤدي إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى المعيشة، وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

وبالاستناد إلى نتائج الإستطلاع، يخلص فريق البحث في مؤسسة البحوث الاجتماعية في برن إلى أن مصير هذه المبادرة الشعبية يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات.“حيث أن الاتجاه نحو الرفض يمكن أن يستمر أو يتوقف. وستتحدد النتيجة بحسب تطور هذا التوجه”.

وحتى يتم قبول المبادرة الشعبية، فيجب أن تحظى أيضاً بأغلبية الكانتونات. وهذا الأمر ليس من المؤكد أيضًا، لأن الاتجاه السائد في خمس كانتونات غير واضح بعد، كما ذكرت مؤسسة البحوث الاجتماعية في برن. ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن نتيجة الاقتراع في الثالث من مارس ستكون متقاربة.

التقاعد في السادسة والستين قد لا يحصل على التأييد

يؤكد استطلاع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الثاني أيضًا أن المبادرة الأخرى التي تقدم بها فرع الشباب في الحزب الليبرالي الراديكالي ليس لديها فرصة للفوز في صناديق الاقتراع.

ويعارض نحو 63% ممن شملهم.ن الاستطلاع هذه الفكرة، التي تقترح رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 66 عاما قبل ربطه تلقائيا بالتغيرات في متوسط ​​العمر المتوقع. وارتفعت نسبة الأصوات الرافضة بمقدار تسع نقاط مئوية منذ شهر يناير. وأيد 35% فقط المقترح، في حين أن 2% لم يقرروا.ن بعد.

محتويات خارجية

وجاءت النسب متشابهة بين السويسريين في الخارج، رجالاً ونساء: 62% يعارضون المبادرة، و34% يؤيدونها، و4% لم يقرروا بعد.

فريق الحزب الليبرالي الراديكالي ضد الجميع

مازال أنصارالحزب الليبرالي الراديكالي اليميني، رجالاً ونساء، فقط يؤيدون.ن رفع سن التقاعد، بينما تعارض جميع المجموعات السكانية الأخرى هذه الفكرة. كما أن القاعدة الشعبية لحزب الشعب السويسري غير راغبة في العمل لفترة أطول، على الرغم من دعم الحزب للمبادرة. ففي وقت إجراء الاستطلاع الأول، كانت غالبية المتقاعدين.ات تؤيد المقترح، لكنهم.هن ينوون.ين الآن رفضه أيضًا.

ورغم أن أياً من الحجج المؤيدة للفكرة لم تنجح في إقناع أغلبية الناخبين، رجالاً ونساء ، فإن حجج معسكر المعارضة تجتذب شريحة كبيرة من السكان. ومن بين المشاركين.ات في الاستطلاع، ت.يعتقد 71% أن الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها العديد من الأشخاص كبار السن في العثور على عمل. بالإضافة إلى ذلك، يشعر 70% أن المبادرة من شأنها أن تزيد من عدم المساواة، حيث سيظل الأغنياء قادرين.ات على التوقف عن العمل قبل الوصول إلى سن التقاعد القانوني.

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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