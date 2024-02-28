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لا يزال البرلمان السويسري لم يقرر بعدُ طبيعة الحظر الذي سيفرضه على حركة حماس. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس الفلسطينيّة والجماعات التّابعة لها بعد الهجمات الإرهابيّة على إسرائيل." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية سويسرا تدرس فرض حظر لمدة خمس سنوات على حماس، كمجموعة إرهابية

اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس الفلسطينيّة والجماعات التّابعة لها عقب هجومها الإرهابي على إسرائيل.



English en Switzerland mulls five-year ban on Hamas as terror group الأصلي طالع المزيدSwitzerland mulls five-year ban on Hamas as terror group Русский ru Швейцария запретит ХАМАС на пять лет طالع المزيدШвейцария запретит ХАМАС на пять лет

تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 - 11:22 3دقائق Keystone-SDA/ث.س

وطرحت الحكومة الفدراليّة مشروع قانون بهذا الصّدد للتّشاور يوم الأربعاء 21 فبراير.

تأمل الحكومة السّويسرية أن يكون لحظر المنظّمة“أثر وقائيّ ورادع”، كما جاء في بيانها الصحفي. والهدف هو الحدّ من مخاطر استخدام حماس والمنظّمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن. كما يُنتظر من هذا الحظر أيضاً أن يقلّل من التّهديد الإرهابيّ في سويسرا.

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تسمح مسودة القانون المقترحة كذلك للسلطات بإنفاذ القانون بسهولة كإصدار حظر يتعلّق بدخول البلاد أو الطّرد منها. كما أن من شأن الحظرالسماح للسّلطات باتّخاذ إجراءات أكثر استهدافا ضد أنصار حماس، وكذلك الأمر بالنسبة للوسطاء والوسيطات في المجال المالي، حيث سيؤدي الحظر إلى تعزيز الترسانة القانونية في مكافحة تمويل الإرهاب.

في 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وكان من بين الضحايا مواطنان سويسريان.

ورداً على هذا الهجوم، صنّفت الحكومة الفدراليّة حماس كمنظّمة إرهابيّة، ما يعني أن أعمال دعم المنظّمة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب أصحاب“النفوذ الكبير” في المنظّمة بالسّجن إلى ما يصل إلى 20 عاما.

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وسبق لمجلسيْ الشيوخ والنواب أن دعيا إلى فرض حظر على حماس في الدورة الشتويّة من خلال تبنّي اقتراحات لجنتيْ السياسات الأمنيّة التّابعتيْن لهما.

وقالت اللّجنتان المعنيتان إنّ حماس فقدت مصداقيتها تماماً كشريك في الحوار عبر هجومها اللاإنساني على إسرائيل في بداية أكتوبر. وأنه لا يمكن وصفها بعد ذلك إلا بأنها منظّمة إرهابيّة وحشيّة، ولذلك كان من المهم بالنسبة لسويسرا أن تتخذ موقفاً واضحاً.

وأشارت الحكومة في البيان الصادر عنها إلى أنه نظراً للعواقب بعيدة المدى للحظرعلى المنظمات والمجموعات والأفراد المعنيين والمعنيات، فإن القانون يقتصر على خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمديد هذه الفترة. وتستمر فترة التشاور في هذا المقترح حتى 28 مايو.

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