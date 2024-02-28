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تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية كلما تم الاقتراب أكثر إلى المناطق التي تشهد أعمالا عدائية في شرق وجنوب أوكرانيا. والأشخاص الذين يمكثون في بيوتهم.هن هم وهن عادة من كبار السن، وممن ليس بأيديهم.هن حيلة. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) "بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، يظل الوضع الإنساني حرجًا. للمرة الأولى، تخشى الأمم المتحدة نقص التمويل لمساعداتها في البلاد." بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، يظل الوضع الإنساني حرجًا. للمرة الأولى، تخشى الأمم المتحدة نقص التمويل لمساعداتها في البلاد." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثجنيف الدولية مأزق المساعدات الإنسانية في أوكرانيا .. تعب الجهات المانحة واحتمال عودة ترامب إلى الحكم

بعد مرور عامين من الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يزال الوضع الإنساني في هذا البلد حرجاً. وللمرة الأولى، تخشى الأمم المتحدة من نقص تمويل مساعداتها للسكان الأوكرانيين المتضررين من الحرب.





تم نشر هذا المحتوى على 23 فبراير 2024 - 09:00 11دقائق



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اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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English en Donor fatigue looms over humanitarian aid in Ukraine after two years of war طالع المزيدDonor fatigue looms over humanitarian aid in Ukraine after two years of war

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中文 zh 捐助方意兴阑珊,大选风险难测:2024年乌克兰人道主义援助危机四伏 طالع المزيد捐助方意兴阑珊,大选风险难测:2024年乌克兰人道主义援助危机四伏 Русский ru Гуманитарная поддержка Украины может лишиться средств طالع المزيدГуманитарная поддержка Украины может лишиться средств

وفي هذا الصدد تعرب سارة هيلدينغ عن أسفها قائلة: ((من الصادم أن نرى أنَّ أوكرانيا لم تعد تتصدر عناوين الصحف)). ومن كييف، لا تُخفي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا قلقها حيث تقول: ((التمويل هو أحد هواجسنا الرئيسية)).

وبالرغم من أنَّ القضية الأوكرانية كانت واحدة من الأزمات الأفضل تمويلاً في العالم حتى العام الماضي، من خلال تغطية 69% من احتياجاتها، تخشى الأمم المتحدة حالياً من تراجع حجم هذا التمويل، خاصة وأنَّ الوضع الكارثي في غزة قد طغى إلى حد كبير على الوضع في أوكرانيا. مع أنَّه، وبعد مرور 24 شهراً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد هائلة. ووفقاً للأمم المتحدة، حوالي 40% من سكان أوكرانيا، البالغ عددهم 14,6 مليون نسمة، سوف يحتاجون إلى مساعدات هذه السنة.

وتقول سارة هيلدينغ: ((ليست هناك فترة راحة في الحرب، ففي كل يوم يتأثر المدنيون والمدنيات، فيُقتل البعض، وتُدمّر المشافي أو تتضرر، وكذلك المدارس وغيرها من البُنى التحتية المدنية)). ولتستدلّ على صحة قولها، تضيف المسؤولة“قضيت فترة الصباح بأكملها في ملجأ بسبب إنذار من حصول هجوم جوي مرتقب”. وإذا كان خط الجبهة لم يتحرك كثيراً في العام الماضي، تبقى الأراضي الأوكرانية بأكملها مُستهدفة باستمرار بموجات من الصواريخ والطائرات بدون طيار. وقد تكثفت هذه الهجمات منذ ديسمبر 2023.

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بعد عامين، الاحتياجات تتفاقم

تبلغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها في المناطق القريبة من جبهات القتال، في شرق أوكرانيا وجنوبها. في هذه المساحات، التي تشمل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، والتي لا تستطيع وكالات الأمم المتحدة الوصول إليها، أكثر من 3 ملايين نسمة بحاجة إلى المساعدة. وفي وسط البلاد وغربها، هناك ما يقارب 4 ملايين نازح ونازحة يعانون أيضاً من أوضاع صعبة بشكل خاص، بحسب الأمم المتحدة.

>>> للإستماع: عدد خاص من بودكاست“من داخل جنيف”رابط خارجي حول سنتيْن من الحرب في أوكرانيا

وتشير سارة هيلدينغ إلى أنَّ: ((السكان الذين يعيشون بالقرب من خطوط الجبهات منهكون ومنهكات واستنفدت جميع مواردهم.هن)). فمن بقي في هذه المناطق غالباً هم وهن من كبار وكبيرات السن. وبعد عامين من الحرب، لم تعد لديهم.هن أي مدخرات وليس أمامهم.هن سوى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، لا سيما فيما يخص الشراب والطعام والرعاية الصحية. ومع مرور الوقت، يزداد عدد هذه الفئة من الناس شيئاً فشيئاً. وتتابع المسؤولة حديثها بالقول: ((بسبب طبيعة هذه الحرب التي طال أمدها، تفاقمت احتياجات الأشخاص، نساء ورجالاً، الذين واللواتي لم يغادروا.ن)).

ويُضاف إلى هذه الفئة، الأشخاص العائدين والعائدات إلى منازلهم.هن بعد أن هربوا.ن منها في بداية الغزو، ليجدوا.ن أنَّها قد دُمرت أو أن الأراضي الصالحة للزارعة باتت ملغومة.

تُقدر قيمة خطة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لأوكرانيا في عام 2024 بـما يعادل 3,1 مليار دولار لتغطية احتياجات 8,5 مليون إنسان. ويفسر هذا المبلغ، الذي يقل عن مبلغ العام الماضي البالغ 3,9 مليار دولار، الرغبة في توفير الدعم للفئات الأكثر حاجة. وتمَّ خفض هذا المبلغ بسبب القلق بشأن كرم الدول المانحة.

محتويات خارجية توقع مُسبق بنقص التمويل

بالنسبة للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، منظمة دولية غير حكومية، ينشط في أوكرانيا ويتلقى جزءا من تمويله من الأمم المتحدة، ينتظر أيضاً عجزا في التمويل خلال عام 2024.

وحذَّرت أثينا ريبورن، المسؤولة عن مناصرة أوكرانيا في المنظمة غير الحكومية، بقولها: ((يمكن أن يصبح الوضع كارثياً بسرعة كبيرة إذا نقص التمويل بصورة مفاجئة)).

ووفقا لهذه المسؤولة، هناك حاجة لضمان أن تكون استجابة الوكالات الإنسانية طويلة الأجل قدر الإمكان. وإحدى أولويات المجلس النرويجي للاجئين لهذا العام هي التعاون مع الحكومة الأوكرانية والمجتمع المدني الأوكراني لتحديد نوع الخدمات التي يمكن تفويضهما لها في حال افتقرت المنظمات الإنسانية للمال.

إلا أنه في حال نقص التمويل، يجب اتخاذ خيارات صعبة. وسيُحرم بعض الأشخاص من مساعدة ضرورية لبقائهم.هن على قيد الحياة. وتقول سارة هيلدينغ: ((بالنسبة لأشخاص مثلي ومثل زملائي وزميلاتي سيكون الأمر مؤلماً. فنحن نرى أن الناس بحاجة للمساعدة. ويجب أن نكون قادرين.ات على رواية قصص هؤلاء الناس بطريقة مقنعة كي تعرف الجهات المانحة أننا عندما نقول إننا بحاجة للمال، فلأنَّ الوضع يستدعي ذلك فعلاً)).

تجنب أنظمة موازية

بعد مرور عامين، يبدو الصراع متعثّرا. ففي بلد مثل أوكرانيا، حيث تحصل الحكومة على دعم مالي من شركاء دوليين مهمين، هل لا يزال العمل الإنساني على نطاق واسع مبرراً حتى الآن؟

في هذا الخصوص صرّح كارل بلانشيه، مدير مركز الدراسات الإنسانية المشترك بين جامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية (IHEID)، قائلاً: ((في رأيي نعم. فمنذ اللحظة التي توجد فيها حالات طوارئ، ويعاني السكان من أوضاع صعبة ويتعرضون إلى عنف شديد، يبدو لي أن الأمر مبرر تماماً)).

وبحسب رأيه، من المبكر جداً أن تستثمر الجهات الفاعلة في مجال التنمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (FMI)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) في إعادة إعمار أوكرانيا، لأن الشكوك المرتبطة بمصير الحرب لاتزال كبيرة جداً.

ومع ذلك، يحذر الخبير من المخاطر التي قد تنجم عن المساعدة الإنسانية طويلة الأمد، من تبعية وتوليد أنظمة خدمات موازية. فيمكننا على سبيل المثال أن نتخيل من جهة مشفى يعمل على أكمل وجه تديره منظمة دولية غير حكومية، ومن جهة أخرى، مؤسسة طبية تديرها الحكومة الأوكرانية حيث يوجد نقص في الطاقم الطبي والأدوية.

شبح ترامب

قد يكون عام 2024 أكثر صعوبة بالنسبة للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا. فبينما بدأ الدعم الغربي في الانهيار، لا سيما في الولايات المتحدة عقب عرقلة الكونغرس لحزمة جديدة من المساعدات المخصصة لكييف – معظمها عسكرية ـ بقيمة 60 مليار دولار، حيث يُخيم ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية على المساعدات الإنسانية.

فالمرشح الجمهوري دونالد ترامب يعترض بشدة على المساعدة المقدمة لأوكرانيا وفي حال انتخابه رئيسا قد يقرر خفض دعمه لهذا البلد، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الصراع، وبالتالي على عمل الناشطين والناشطات في المجال الإنساني. كما يمكن لترامب، الذي عُرف أثناء ولايته السابقة بنبذه للتعاون متعدد الأطراف، أن يسعى لإيقاف مساهمة الولايات المتحدة ـ التي تعد أكبر دولة مانحة ـ في النظام الإنساني الأممي.

محتويات خارجية

وفي السياق تقول سارة هيلدينغ، التي لا تُعلّق على التوجهات السياسية للدول: ((سواء كانت هناك انتخابات أم لا، نحن قلقون.ات فعلا من حقيقة أننا لن نحصل على أموال كافية. آمل ببساطة، وبغض النظر عمن يتولى السلطة في جميع أنحاء العالم، أن تتجلى الإنسانية من خلال تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية)).

وبينما تتضاعف الأزمات في العالم ـ الحرب في غزة والسودان واليمن ـ وتتفاقم الأوضاع دون هوادة وتتسع الهوة بين الاحتياجات والتمويل، تعاني العديد من حالات الطوارئ من نقص مزمن في التمويل. فهل يمكن لأوكرانيا أن تنضمَّ يوما ما إلى ركب ما يُسمى بالأزمات المنسيّة؟ يجيب الخبير كارل بلانشيه عن هذا السؤال بقوله: ((هذا أمر وارد جداً)). مشيراً مع ذلك إلى الميزة التي يتمتع بها هذا البلد لوجوده في أوروبا، وبالتالي، لقربه من الجهات المانحة الرئيسية. ويتابع الخبير قائلاً: ((أوكرانيا أقل عرضة للسقوط في بحر النسيان. ولكن في يوم ما سيشعر الجميع بالتعب)).

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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تم نشر هذا المحتوى على 05 ديسمبر 2022 حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنها تواجه فجوة تمويل غير مسبوقة هذا العام، والأمر نفسه بالنسبة لوكالات المعونة الأخرى.

الحرب في أوكرانيا تتسبب في تفاقم نقص تمويل الأزمات الأخرى

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