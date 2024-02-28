بشير صالح... قصّة إدانة القضاء السويسري لـذراع القذّافي المالية

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كان بشير صالح بشير، الذي يظهر هنا خلال القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ بمصر في 1 مارس 2003، مساعدًا مؤثرًا للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي قُتِل خلال انتفاضة عام 2011. Marwan Naamani/AFP

MENAFN - Swissinfo) بعد أكثر من عقد من التحقيقات، أدان الادّعاء العامّ السويسري بشير صالح بشير، الذراع المالية للقذّافي، بتهمة غسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية. كواليس القضية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسوق العمل السويسرية بشير صالح... قصّة إدانة القضاء السويسري لـ”ذراع” القذّافي المالية

كان بشير صالح بشير، الّذي شغل منصب مدير محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أحدَ المقرّبين من الدكتاتور الليبي معمّر القذّافي. وامتدّت أنشطة بشير إلى سويسرا، أين أدار فرعاً للصندوق، وفتح حسابات مصرفية. وبعد أكثر من عقد من التحقيقات، أدان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري الرجلَ، الهارب، بتهمة غسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية. كواليس القضيّة.



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تم نشر هذا المحتوى على 24 فبراير 2024 - 09:00 10دقائق فريديريكو فرانتشيني, غوثام سيتي*

في أبريل 2011، اقتحمت موظفات وموظفو الشرطة الفدرالية السويسرية (Fedpol) مكاتب الشركة الائتمانية“فيركس للاستشارات والتدقيق المالي” (Firex Audit & Consulting SA) التي يوجد مقرها في

14، شارع مون بلون، في جنيف، وجرى بتفتيشها. وتمّ على الإثر، حجز العديد من الملفات، التي تتضمن معلومات بشأن بنكي“بي إن بي” (BNP)،

والقرض الفلاحي (Crédit Agricole)،

وحسابات محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، فرع

سويسرا، (LAP (Suisse) SA)، ومقرها في مدينة ميران (Meyrin).

تمثل هذه الشركة، الفرع السويسري لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. ويدير هذا الصندوق الاستثماري الليبي الهام، الّذي شكّل أداة نفوذ لمعمر القذافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رئيسُ ديوانه، والمسؤول عن أمواله: بشير صالح بشير، وذلك منذ عام 1998.

قامت الشرطة بعملية التفتيش، لتتبع الأنشطة السويسرية لبشير صالح بشير، وعائلته. وأمرت الحكومة الفدرالية، في أعقاب ثورة الشعب الليبي ضد نظام طرابلس في بداية عام 2011، بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأتباعه، نساء ورجالا. وفي أبريل من العام نفسه، وبعد إعلان إحدى المؤسسات المصرفية عن شبهات لديها، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي، تحقيقاً بشأن حسين صالح بشير، نجل بشير.

ولئن لم يظهر اسم الشاب في مرسوم العقوبات الذي أصدرته الحكومة السويسرية ضدّ ليبيا، إلا أن المحققين والمحققات الفيدراليين، أرادوا مع ذلك، معرفة المزيد عن بعض المعاملات المشبوهة. وعلى وجه الخصوص، فقد لفت انتباههم. ن مبلغ يناهز 2.8 مليون فرنك، قام والده بتحويله له. وقام مكتب المدعي العام الفدرالي، بعد مرور عام، أي في مايو 2012، بتوسيع نطاق التحقيق الجنائي ليشمل الأخير، المشتبه في قيامه بغسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية.

حجز 2.3 مليون فرنك

قرّر مكتب المدعي العام الفيدرالي، بعد استجواب عدد من الأشخاص، من بينهم.ن حسين صالح بشير، وقف التحقيق مع الإبن. ولا يزال أمر الحفظ الجزئي الخاص به، ينص على مصادرة الأموال المودعة في حساب سويسري باسم إحدى شركاته، مخصوما منها مبلغ 480 ألف دولار، يمثل الرصيد الموجود في هذا الحساب قبل أن يحول له والده مبلغ 2.8 مليون فرنك، الذي أثار الشبهات. وبحسب مكتب المدعي العام اليفدرالي، فإن هذه الأموال مرتبطة بمنظمة إجرامية تدعى“رجال الخيمة”، وهي دائرة السلطة التابعة لمعمر القذافي، وكان والد حسين، صالح بشير، عضوا فيها.

المزيد المزيد تسلسل زمني-كيف وصلت ليبيا إلى وضعها السياسي المتأزم؟

تم نشر هذا المحتوى على 15 أغسطس 2023 طرابلس (رويترز) – فيما يلي جدول زمني بأهم المحطات خلال سنوات الفوضى والانقسام في ليبيا: 2011 – ثورة وحرب أهلية انتشرت بسرعة شرارة انتفاضة ضد حكم معمر القذافي الذي استمر لأربعة عقود، لتشعل ثورة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي بضربات جوية. وأُطيح بالقذافي في أغسطس آب وقُتل في أكتوبر تشرين الأول. 2012 – الجماعات المسلحة...

طالع المزيدتسلسل زمني-كيف وصلت ليبيا إلى وضعها السياسي المتأزم؟

طعن بشير الابن، بنجاح في هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية (TPF). لأن التحقيق السويسري في ذلك الوقت لم يثبت أن والده ينتمي إلى منظمة إجرامية. ولذلك، اعتبر قضاة بيلينزونا أنه، لا يمكن، بموجب قرينة البراءة، إثبات أن الأموال المتنازع عليها كانت ضمن نطاق نفوذ هذه المنظمة.

لكن واصلت المحققات والمحققون الفيدراليون، في موازاة ذلك، تحقيقاتهم. ن. وبدأت الشرطة الفدرالية السويسرية في تعقب بشير صالح بشير، الذي اختفى بعد سقوط النظام الليبي في عام 2011. وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى جنوب إفريقيا، البلد الذي يبدو أن الرجل قد لجأ إليه. ولم ترد بريتوريا على الرغم من الطلبات المتكررة، التي قدمتها سويسرا. وهو ما دفع المدعية الفيدرالية صوفي شوفلون بوينت إلى الاعتقاد بأن كل العناصر موجودة لإدانة صالح بشير، غيابياً.

وقد أصبحت الدعوى الجنائية المتعلقة ببشير صالح بشير جاهزة، وتمكنت مجلة غوثام سيتي*

(Gotham City) من الاطلاع عليها

مؤخرًا. وأُدين المسؤول عن أموال العقيد، بتهمتي“المشاركة في منظمة إجرامية” و”الغسيل الخطير للأموال”. وحكم على الرجل بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، ومصادرة 2.3 مليون فرنك. وهذه هي إلى حد كبير الأموال المعروفة، الموجودة في حساب إبنه.

تأسّست“غوثام سيتي” على يد الصحفيين الاستقصائيين ماري موريس وفرانسوا بيليه، وهي رسالة إخبارية للمراقبة القضائية متخصصة في الجرائم الاقتصادية.

كل أسبوع، تعلم الرسالة مشتركيها بحالات الاحتيال والفساد وغسيل الأموال المتعلقة بالساحة المالية السويسرية، بناءً على وثائق المؤسسات القضائية المُتاحة للجمهور.

في كل شهر، تختار غوثام سيتي إحدى مقالاتها وتثريها وتوفّر إلى قراء وقارئات سويس إنفو وصولاً مجانيًا لها.

“قلم القائد”

نشر مكتب الشرطة الفيدرالية، في مارس 2012، تقريرا عن شبكة“رجال الخيمة” الإجرامية، وهي دائرة من أتباع معمر القذافي الذين سيطروا على ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة، لأكثر من أربعة عقود. وتتضمن هذه البنية، حسب المحققات والمحققين، السويسريات والسويسريين، جميع خصائص المنظمة الإجرامية على غرار المافيا، التي يمكن تصنيف جرائمها بموجب القانون السويسري، على أنها جرائم رشوة سلبية، أو إساءة استخدام للسلطة، أو الإدارة غير العادلة.

تأسست شبكة“رجال الخيمة” على أساس تحالف بين قبيلة القذاذفة، وقبيلتي ورفلة والمقارحة المتحالفتين، وشكّلت نوعاً من العشيرة داخل النظام. ويمكن أن نقرأ في الأمر الجنائي المتعلق ببشير صالح“مجموعة من الأشخاص المرتبطين بمرشد الثورة، برابطة الدم، أو الحلف، أو الصداقة، وعملوا لعقود خلف الواجهة الرسمية لنظام سياسي رسمي”.

وهكذا كان لدى“رجال الخيمة” إمكانية الوصول غير المحدود إلى الموارد، والبنية التحتية للدولة الليبية. وقد أتاح لهم ذلك بلوغ“أكبر قدر من الاحترافية، وأكبر قدر من القوة في استخدام العنف”.

لقد كان بشير صالح بشير، رئيسًا لديوان القذافي لمدة ثلاثة عشر عامًا. وكان يلقّب بـ“قلم القائد”. وكان هو الذي يمسك بزمام الأمور، لا سيما بصفته المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP). ولهذا السبب، تم تعريفه على أنه“عضو رئيسي” في شبكة“رجال الخيمة”، وخاصة بسبب دوره“كمدير مالي”. وبهذه الصفة، قام بفتح حسابات مصرفية في سويسرا لإيداع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية للمنظمة.

هِبة من أجل“العمل في قطاع المطاعم”

وقد أثبت التحقيق، فتحَ بشير صالح بشير، حسابين في سويسرا، في مارس 2007: أحدهما باسم ابنه، والآخر باسمه. وقد تلقّى حساب الابن 3.8 مليون فرنك، بين أبريل 2007 ويناير 2008. وجرى تحويل الأموال من حسابات أجنبية تسيطر عليها شركتا طيران ماليتان، غير نشطتين حاليًا. وفي الوقت نفسه، استثمرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) في العديد من مشاريع الطيران.

وجرى بعد ذلك، تحويل معظم هذه الأموال إلى الحساب الشخصي لبشير صالح بشير، الذي قام بعد ذلك بإعادة تحويل 2.8 مليون إلى حساب ابنه. وادعى هذا الأخير، أن هذه الأموال عبارة عن هبة من والده لتمكينه من الشروع في العمل في مجال المطاعم. كما تم تحويل مبلغ آخر قدره 406 آلاف أورو إلى زوجته كافا كاشور بشير.

ونظرا لجميع هذه الحيثيات، أدين بشير صالح بشير أيضاً، بتهمة غسيل الأموال.

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

تسلسل زمني-كيف وصلت ليبيا إلى وضعها السياسي المتأزم؟

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