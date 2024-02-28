في سويسرا... عالم بيئة يشمّ النباتات للكشف عن أمراضها

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في عام 2023، فاز تيد تورلينغز من جامعة نوشاتيل بجائزة مارسيل بنواست السويسرية للعلوم. Daniel Rihs / 13 Photo





MENAFN - Swissinfo) حصل تيد تورلينغز على ((جائزة نوبل)) السويسرية لأبحاثه حول الزراعة باستخدام عدد أقل من المبيدات الحشرية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثعلوم في سويسرا... عالم بيئة يشمّ النباتات للكشف عن أمراضهاتم نشر هذا المحتوى على 25 فبراير 2024 - 09:00 13دقائق

صحفي من كانتون تيتشينو أقيم في برن. أتعامل مع القضايا العلمية والاجتماعية من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحليلات. أهتم بقضايا المناخ والطاقة والبيئة، وكذلك كل ما يتعلق بالهجرة والمساعدة الإنمائية وحقوق الإنسان بشكل عام.



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كان الاكتشاف الذي توصّل إليه تيد تورلينغز، والمتعلق بآلية دفاع نباتات الذرة الصفراء عن نفسها ضد الآفات الحشرية، موضع شكّ في البداية، من قبل المجتمع العلمي. والآن، وبعد مرور أكثر من 30 عاماً، حصل تورلينغز على جائزة علمية سويسرية مرموقة على اكتشافه. يفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة أمام قطاع الزراعة من خلال الحد من استخدام المبيدات الحشرية. كان لنا لقاء معه في مختبره.

يقترب تيد تورلينغز بأنفه من فتحة جرة زجاجية صغيرة. في داخلها، توجد شتلة ذرة صفراء بأوراق تالفة ويرقة ذات لون داكن.“هذه الرائحة نمطية” كما يقول؛ وهي تشبه رائحة العشب الطازج والقش التي تطلقها نباتات الذرة الصفراء عندما تتعرض لهجوم من قِبَل الآفات.

على مر السنين، لم يقتصر دور تورلينغز كعالم بيئة على التعرف بواسطة شم الرائحة، على المركّبات المتطايرة التي يطلقها النبات؛ بل أصبح أحد أبرز الخبراء في العالم في الإلمام بتفاعلات النباتات مع الحشرات، والتحكم البيولوجي في الكائنات الحية الضارة، عبر استخدام العوامل الحيوية المنافسة بدلاً من استخدام المواد الكيميائية الضارة. عندما التقينا به في مختبره في جامعة نوشاتيل في غرب سويسرا، كان تيد تورلينغز يقوم بفحص بعض الأجهزة العلمية المستخدمة في مجموعة أبحاثه.

كان هناك ست شتلات من الذرة الصفراء، موضوعة داخل نواقيس زجاجية متصلة فيما بينها بأنابيب بيضاء من مادة التفلون. وكان هناك جهاز يجمع جزيئات هوائية من الروائح التي تطلقها هذه النباتات.“هذه المواد تجذب العدو الطبيعي لليرقة. بالنسبة للنبات، هذا شكل من أشكال الدفاع ضد هذا العدو” كما تشرح كاثرين ألترمات، التي تقوم بمراقبة التجارب في المختبر بالتعاون مع طالبات أخريات وطلاب آخرين يقومون.ن بأبحاث الدكتوراه والماجستير، تحت إشراف أستاذهم تيد تورلينغز، الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، ويقترب من سن التقاعد الرسمي.

رغم تقدمه في العمر، لا تراود تيد تورلينغز فكرة التوقف عن العمل. إنه على العكس من ذلك، يستعد لمرحلة جديدة في حياته المهنية؛ حيث تحدوه الرغبة في أن يضع أخيراً بحثه، حول آلية دفاع نباتات الذرة الصفراء، قيد التطبيق، وأن يطوّر حلّاً فعّالاً وغير مكلف ضد الآفات الحشرية، التي ما تزال تُدمّر ما يصل إلى أربعين في المئة من المحاصيل الزراعية، في جميع أنحاء العالم.رابط خارجي

ولد في هولندا وبدأ مسيرته البحثية في الولايات المتحدة وجامعة فلوريدا ووزارة الزراعة الأمريكية. منذ عام 1993، عمل تيد تورلينغز في سويسرا، أولاً في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ، ومنذ عام 1996، في جامعة نوشاتيل. ابتداءً من عام 2014، ترأس مركز الكفاءة في علم البيئة الكيميائية بجامعة نوشاتيل. في عام 2023، تم تعيينه رئيسًا للجمعية الدولية للبيئة الكيميائية.

وأوضح قائلا:“منذ فترة طويلة اقتنعت بأنه لا يكفي أن تنتج عن البحث منشورات علمية، بل يجب أن يساهم في إيجاد حلول لمشكلات معقّدة”.

تطلق شتلات الذرة الصفراء التي تعرضت لهجوم اليرقة مواد متطايرة يتم جمعها وتحليلها swissinfo

عندما يأتي عدو العدو للمساعدة

يعمل تيد تورلينغز حالياً على جهاز استشعار للرائحة، يمكنه اكتشاف الجزيئات المتطايرة التي تنتجها نباتات الذرة الصفراء المصابة باليرقة، في الوقت الفوري لهذه الإصابة. تلك الجزيئات تجذب الدبابير الطفيلية التي تضع بيضها داخل جسم اليرقة. عندما تنمو، تأكل يرقات الدبابير اليرقة من الداخل، مما يؤدي إلى قتلها.“يدافع النبات عن نفسه عن طريق استدعاء عدو لعدوه من أجل إنقاذه”، بهذه الكلمات يشرح تورلينغز ما توصّل إليه من بحوث.

ويتابع شرحه مشيرا إلى أن فكرته تقوم على تثبيت الجهاز على معدات زراعية أو روبوت يتحرك في حقول المحاصيل – لتنبيه القيّمين والقيمات على المزارع إلى ما يحدث في محاصيلهم.هن، قبل أن تصبح نتائج الضرر الناجم عن الآفات مرئية.

ولكن حجم جهاز الاستشعار النموذجي الذي طوره ما زال كبيراً، وتكلفته عالية – تصل إلى 300 ألف فرنك سويسري على الأقل – مما يعيق إمكانية استخدامه على نطاق واسع في البلدان النامية. لذلك، هناك شركة في تسوغ، الواقعة وسط سويسرا تعمل فعليّاً على صناعة نموذج أصغر وأرخص.

دودة الصقيع ضد اليرقة

النيماتود هي ديدان صغيرة جداً تعيش عادة في التربة. ويمكن أن تكون هذه الديدان جزءاً من ترسانة الدفاع لدى نباتات الذرة الصفراء، حيث تُجذب إليها بواسطة المواد التي تفرزها الجذور. وعلى غرار الدبابير، يمكن للنيماتود مهاجمة وقتل اليرقات التي تتغذى على الأوراق. وقد قام فريق تيد تورلينغز بتطوير هلام يحتوي على النيماتود، يمكن استخدامه ووضعه على المنطقة التي تبدأ فيها اليرقة بالهجوم على نباتات الذرة الصفراء.

في أوروبا، كما في الولايات المتحدة، أو آسيا، يمكن نظرياً استخدام الهلام مباشرة بواسطة الروبوت الذي“رصد رائحة” وجود آفة ما. أما في أفريقيا، حيث من غير المرجح أن تكون التعاونيات الزراعية قادرة على تحمل تكلفة الروبوتات، فيمكن وضع الهلام يدوياً باستخدام“حقن كبيرة”. وقد أظهرت التجارب في رواندارابط خارجي أن هذه الطريقة لمكافحة الآفات يمكن أن تكون فعالة، على غرار فعالية استخدام المبيدات، وفقاً لتورلينغز.

كما يمكن أن يساعد هذا الهلام في مكافحة ديدان الجيش الساقطة، وهي نوع من فصائل الفراشات الأصلية التي تنمو في أمريكا الجنوبية والشمالية. فمنذ اكتشاف هذه الآفة لأول مرة في القارة الأفريقية في عام 2016، انتشرت على صعيد واسع، في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، واجتاحت كل الحقول الزراعية تقريباً، متسببة في خسائر تقدّر بمليارات الدولارات.رابط خارجي

الاكتشاف، التشكيك، وأخيراً الإقرار به

تيد تورلينغز هو من مواليد هولندا، ونشأ متحمساً دائماً للطبيعة. في أوقات فراغه، كان يحب مراقبة الطيور، بينما كان يركز في المختبر على دراسة النباتات والحشرات. وخلال دراسته في علم الأحياء، تعرّف من خلال أساتذته على مفهوم التحكم البيولوجي. ويقوم هذا النهج على اللجوء إلى العوامل الحيوية لمكافحة الكائنات الضارة، مثل استخدام الكائنات الطبيعية المعارضة للآفات، مستخدماً في ذلك العلاقات التنافسية بين هذه الكائنات للتعامل مع تواجد الآفات، والحشرات الضارة بالنباتات والبشر.

جهاز استشعار الجزيئات الهوائية من الروائح المطوّر في مختبر علم الكيمياء البيئية، جامعة نوشاتيل Olivier Dessibourg

في سن الخامسة والعشرين، انتقل تيد تورلينغز إلى فلوريدا للعمل في وزارة الزراعة الأمريكية. وخلال أبحاثهاستعدادا لنيل شهادة الدكتوراه، توصّل إلى أبرز اكتشافاته في مسيرته العلمية، وذلك أثناء بحوثه عن كيفية عثور الدبابير الطفيلية على نباتات الذرة الصفراء التي تعاني من هجوم اليرقات.

ما يجذب الدبور ليس رائحة اليرقة أو فضلاتها، كما كان الاعتقاد سائداً، وإنما رائحة يفرزها النبات عندما يرصد مادة موجودة في لعاب اليرقة. كان هذا الاكتشاف مثيراً، كما يستذكر تورلينغز، لأنه بيّن أن النبات قادر على التعرف على الكائن الذي يتغذى منه.

كان الباحث الشاب أول من حدّد الهوية الكيميائية الدقيقة للمركبات المتطايرة التي تصدرها نباتات الذرة الصفراء. ولاحقاً، شارك في تحديد المركّب الرئيسي في لعاب اليرقة، والذي أطلق عليه اسم“فوليسيتين”. وتم نشررابط خارجي الاكتشاف في مجلة العلوم عام 1990، ولكن صوابيته العلمية واجهت في البداية موجة من الشكوك من قِبَل بعض العالمات الزميلات والعلماء الزملاء الذين واللواتي كانوا يبحثون آنذاك في مسألة تفاعلات النباتات مع الحشرات.

ريتشارد كاربان، عالم حشرات في جامعة كاليفورنيا، يتذكر جيداً ردود فعل الباحثات الآخريات والباحثين الآخرين في هذا المجال، على هذا الاكتشاف. وهو لم يكن متفاجئاً من موجة الشكوك التي أثيرت آنذاك تجاه النتائج الجديدة التي توصّل إليها تيد تورلينغز.“بوجه عام، غالباً ما ت.يكون العالمات والعلماء متحفظّين.ات إزاء الأفكار الجديدة التي تتعارض مع معتقداتهم ومعتقداتهن الراسخة منذ فترة طويلة”، على حد تعبيره في بريد إلكتروني أرسله إلى موقع سويس إنفو (SWI swissinfo).

وخلال السنوات التالية، توصّلت مجموعات بحث أخرىرابط خارجي من خلال تجاربها في المختبر إلى نتائج مماثلة لتلك التي توصّل إليها تيد تورلينغز. بالنسبة لهذا الأخير كان الشعور بالرضا والارتياح لا يوصف. ولاحقاً اكتشف.ت الباحثون.ات أيضاً أن المركّبات المتطايرة يتم استشعارها أيضاً من قبل النباتات المجاورة، التي تستعد بدورها لهجوم من قِبَل اليرقة.

ويشير ريتشارد كاربان قائلاً:“بحث تورلينغز كان له تأثيره في صقل معارفنا حول كيفية دفاع النباتات عن نفسها ضد الحشرات الآكلة لها، وإمكانية استخدام هذه الدفاعات لزيادة إنتاج المحاصيل”.

وقد قُدّر لتيد تورلينغز الانتظار حوالي 30 عاماً قبل أن يحظى بالإقرار الكامل بما اكتشفه، وهو إقرار حصل عليه على الأقل في سويسرا حيث كان يعمل منذ ذلك الحين. في شهر أكتوبر من 2023، منحته مؤسسة مارسيل بينواست جائزتهارابط خارجي الأسمى، والتي تُمنح سنوياً للباحثات المقيمات والباحثين المقيمين الذين واللواتي كانت لهم.لهن إسهامات كبيرة لصالح حياة البشر.

حاز تيد تورلينغز على ما يسمى بـ”جائزة نوبل السويسرية” في مجال العلوم لأن بحثه في مجال مكافحة الآفات الحيوية،“سلط الضوء على ظواهر حيوية معقدة” وكان له“تأثير على مستوى عالمي في ميدان العلوم البيئية”، كما ذكرت المؤسسة.

هذه الجائزة هي بمثابة حافز لتيد تورلينغز للمضي قُدماً في عمله أكثر فأكثر.“إن عملي لم ينتهِ بعد”، كما يقول.

تحرير: صابرينا فايس

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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