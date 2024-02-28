ترامب يفوز على هيلي في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيجان

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان، كما كان متوقعا، حسبما ذكرت محطتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان مساء الثلاثاء بناء على توقعاتهما الخاصة.

وتعرضت منافسة ترامب نيكي هيلي لهزيمة واضحة، كما كان متوقعا. وكان الاثنان يفصل بينهما 30 نقطة مئوية بعد فرز حوالي 10% من الأصوات.



وخاض ترامب وهيلي منافسة أخرى لنيل ترشيح حزبهما في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ويتعين على كل من يريد أن يصبح مرشحا رئاسيا في الولايات المتحدة أن يفوز أولا في الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزبه. ثم يتم اختيار المرشحين رسميا في مؤتمرات الحزب في الصيف. ويُعقد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في منتصف يوليو.

وكانت هيلي قد خسرت بالفعل أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر وساوث كارولينا. وتعتبر هيلي /52 عاما/ أكثر اعتدالا سياسيا وخطابيا إلى حد ما من منافسها.

ولم يعد ينظر إليها فعليا على أنها تتمتع بفرصة لهزيمة ترامب في السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري. ويحظى الرئيس السابق / 77 عاما / بدعم قوي بين قاعدة الحزب.

كما فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان، كما كان متوقعا، وفقا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية. وليس لدى الرئيس الديمقراطي منافسة جادة في حزبه في السباق على الترشيح.

وتعتبر ميشيجان من الولايات المتأرجحة.

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