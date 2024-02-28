صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في ناحل عوز في غلاف غزة.
وعادة ما تدوي صفارات الإنذار بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ اتجاه منطقة غلاف غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بإصابة شخص واحتراق سيارة في عسقلان جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة.
وقبل ذلك بقليل أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
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