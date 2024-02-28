صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في ناحل عوز في غلاف غزة.



وعادة ما تدوي صفارات الإنذار بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ اتجاه منطقة غلاف غزة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بإصابة شخص واحتراق سيارة في عسقلان جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة.



وقبل ذلك بقليل أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

