أكسيوس: مهلة أميركية لإسرائيل وإلا وقف نقل الأسلحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية.



ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين قولهم إن المهلة تنتهي في منتصف مارس/آذار المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف المسؤولون أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.



وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين بغزة.