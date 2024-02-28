جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بغزة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بغزة
التاريخ
2/28/2024 12:07:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد يوم استشهد فيه العشرات، بينما أعلنت المقاومة أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
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