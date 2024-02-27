مستشفى الملك خالد للعيون الأول عربيا في نشر الأبحاث

(MENAFN
- Al Watan) تصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المستشفيات العربية في مجال نشر الأبحاث الطبية المحكمة المتخصصة في مجال طب العيون حيث حصل على المركز الأول، وفقا لنتائج دراسة أمريكية تحليلية متخصصة في مجال نشر الأبحاث العلمية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، تجاوز عدد الابحاث الطبية التي نشرها المستشفى 644 بحثاً متخصصاً في طب العيون وتشكل اكثر من 15% من مجموع الأبحاث العربية.
وأبرزت الدراسة تميز المستشفى بالإنتاجية البحثية التي تخدم مجال طب العيون .
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد من المستشفيات الرائدة في مجال البحوث في تحصص العيون ويملك مركز ابحاث متقدم تم إنشاءه في عام 1983م، ويهدف المركز لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالبصر وطب العيون ودعمها، والمساهمة في إبراز أحدث التطورات العلمية والمعارف الجديدة في مجال طب العيون، وتحسين رعاية مرضى العيون على الصعيد العالمي. ويتعاون المركز مع المؤسسات العلمية والطبية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.
MENAFN27022024000089011017ID1107909142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.