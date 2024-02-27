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مستشفى الملك خالد للعيون الأول عربيا في نشر الأبحاث

2/27/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المستشفيات العربية في مجال نشر الأبحاث الطبية المحكمة المتخصصة في مجال طب العيون حيث حصل على المركز الأول، وفقا لنتائج دراسة أمريكية تحليلية متخصصة في مجال نشر الأبحاث العلمية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، تجاوز عدد الابحاث الطبية التي نشرها المستشفى 644 بحثاً متخصصاً في طب العيون وتشكل اكثر من 15%؜ من مجموع الأبحاث العربية.
وأبرزت الدراسة تميز المستشفى بالإنتاجية البحثية التي تخدم مجال طب العيون .
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد من المستشفيات الرائدة في مجال البحوث في تحصص العيون ويملك مركز ابحاث متقدم تم إنشاءه في عام 1983م، ويهدف المركز لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالبصر وطب العيون ودعمها، والمساهمة في إبراز أحدث التطورات العلمية والمعارف الجديدة في مجال طب العيون، وتحسين رعاية مرضى العيون على الصعيد العالمي. ويتعاون المركز مع المؤسسات العلمية والطبية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.

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