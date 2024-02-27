الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع قادة الكونغرس لبحث تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء اجتماعا مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض لبحث تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية قبل يومين من الإغلاق الجزئي الحكومي الذي سيطال بعض الوكالات الفيدرالية في حال لم يوافق الكونغرس على التمويل بحلول منتصف ليل الخميس - الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونائبته كامالا هاريس التقيا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس كريم جيفريز لمناقشة "الحاجة الملحة لإبقاء الحكومة مفتوحة وتمرير ملحق الأمن القومي من الحزبين" (المساعدات للكيان الإسرائيلي المحتل وغزة وأوكرانيا)".
وأكد بايدن أن الكونغرس "يجب أن يتخذ إجراءات سريعة لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها" إذ ينتهي تمويل بعض الوكالات في الأول من مارس المقبل بينما ينتهي تمويل بعض الوكالات الأخرى في الثامن من الشهر ذاته ما لم يمرر الكونغرس تمويلا جديدا.
وأضاف أن "الإغلاق غير مقبول وسيسبب أضرارا لا داعي لها للعائلات الكادحة واقتصادنا وأمننا القومي" داعيا إلى تجنب "السياسات المتطرفة".
وعبر قادة الكونغرس عن تفاؤلهم إزاء التوصل إلى اتفاق على تمويل جديد للحكومة وسط مخاوف من أن الوقت قد ينفد قبل تمرير اتفاق جديد.
ولا يتوفر للعديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية تمويل يغطي السنة المالية بأكملها.
وسبق أن مرر الكونغرس مرتين تمويلين مؤقتين لكن الخلافات تحول دون تمرير الميزانية السنوية. (النهاية)
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