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الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع قادة الكونغرس لبحث تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء اجتماعا مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض لبحث تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية قبل يومين من الإغلاق الجزئي الحكومي الذي سيطال بعض الوكالات الفيدرالية في حال لم يوافق الكونغرس على التمويل بحلول منتصف ليل الخميس - الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونائبته كامالا هاريس التقيا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس كريم جيفريز لمناقشة "الحاجة الملحة لإبقاء الحكومة مفتوحة وتمرير ملحق الأمن القومي من الحزبين" (المساعدات للكيان الإسرائيلي المحتل وغزة وأوكرانيا)".
وأكد بايدن أن الكونغرس "يجب أن يتخذ إجراءات سريعة لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها" إذ ينتهي تمويل بعض الوكالات في الأول من مارس المقبل بينما ينتهي تمويل بعض الوكالات الأخرى في الثامن من الشهر ذاته ما لم يمرر الكونغرس تمويلا جديدا.
وأضاف أن "الإغلاق غير مقبول وسيسبب أضرارا لا داعي لها للعائلات الكادحة واقتصادنا وأمننا القومي" داعيا إلى تجنب "السياسات المتطرفة".
وعبر قادة الكونغرس عن تفاؤلهم إزاء التوصل إلى اتفاق على تمويل جديد للحكومة وسط مخاوف من أن الوقت قد ينفد قبل تمرير اتفاق جديد.
ولا يتوفر للعديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية تمويل يغطي السنة المالية بأكملها.
وسبق أن مرر الكونغرس مرتين تمويلين مؤقتين لكن الخلافات تحول دون تمرير الميزانية السنوية. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع




MENAFN27022024000071011013ID1107909065

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