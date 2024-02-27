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الجزائر تؤكد أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 2 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا مؤكدة ان حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية وبالانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عبر اليوم باسم مجموعة (A3+) والتي تضم الجزائر وموزمبيق وسيراليون بالإضافة إلى ممثل الكاريبي أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا عن القلق العميق إزاء مرور أكثر من 13 عاما على الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري في وقت لا يزال فيه الملايين مشردين قسرا.
وأعرب ممثل الجزائر باسم المجموعة عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والتزاماته بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الثقة من خلال نهج تدريجي داعية جميع الجهات الفاعلة إلى مساعدته في تسهيل المناقشات والمفاوضات بين السوريين بما يتماشى مع القرار 2254.
كما أشار بن جامع إلى أن المجموعة تترقب بفارغ الصبر الاجتماع التاسع للجنة الدستورية مؤكدة في نفس الوقت أهمية إحراز هذه اللجنة تقدما على المسار السياسي.
وأشارت ممثل الجزائر إلى أنه وبعد مرور أكثر من عام على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا لا يزال الوضع الإنساني في سوريا مزريا ويتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع والعقوبات أحادية الجانب.
وبهذا الخصوص أبرز بن جامع باسم المجموعة الحاجة الملحة إلى معالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لضمان نجاح إيصال المعونة الإنسانية وحث المانحين على "الوفاء بتعهداتهم لمشاريع الإغاثة وسبل العيش والإنعاش المبكر والتنمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة" مشددة على أن "احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال أمر بالغ الأهمية للعمل الإنساني".
ودعا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا مشددا على أن التنسيق بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب أمر ضروري خاصة في ضوء تصاعد الهجمات الأخيرة من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة نحو مكافحة "الإرهاب" لاستعادة سلطة الدولة والأمن والاستقرار في سوريا.
وحذر المسؤول الجزائري باسم المجموعة من "خطر امتداد الصراع الإقليمي والوضع في غزة الذي يهدد استقرار سوريا" ودعا في هذا الإطار إلى "احترام سيادة سوريا وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".
وفي الختام أشار إلى أنه "في الوقت الذي يركز فيه العالم على الوضع في غزة يجب ألا ننسى سوريا خاصة وأن الوضع متفجر" ما يستوجب حسبه "الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها" مشددا على "ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل سويا من أجل سوريا لأن الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار". (النهاية)

م ر / ف ا س




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