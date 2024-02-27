الجزائر تؤكد أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 2 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا مؤكدة ان حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية وبالانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عبر اليوم باسم مجموعة (A3+) والتي تضم الجزائر وموزمبيق وسيراليون بالإضافة إلى ممثل الكاريبي أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا عن القلق العميق إزاء مرور أكثر من 13 عاما على الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري في وقت لا يزال فيه الملايين مشردين قسرا.
وأعرب ممثل الجزائر باسم المجموعة عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والتزاماته بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الثقة من خلال نهج تدريجي داعية جميع الجهات الفاعلة إلى مساعدته في تسهيل المناقشات والمفاوضات بين السوريين بما يتماشى مع القرار 2254.
كما أشار بن جامع إلى أن المجموعة تترقب بفارغ الصبر الاجتماع التاسع للجنة الدستورية مؤكدة في نفس الوقت أهمية إحراز هذه اللجنة تقدما على المسار السياسي.
وأشارت ممثل الجزائر إلى أنه وبعد مرور أكثر من عام على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا لا يزال الوضع الإنساني في سوريا مزريا ويتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع والعقوبات أحادية الجانب.
وبهذا الخصوص أبرز بن جامع باسم المجموعة الحاجة الملحة إلى معالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لضمان نجاح إيصال المعونة الإنسانية وحث المانحين على "الوفاء بتعهداتهم لمشاريع الإغاثة وسبل العيش والإنعاش المبكر والتنمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة" مشددة على أن "احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال أمر بالغ الأهمية للعمل الإنساني".
ودعا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا مشددا على أن التنسيق بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب أمر ضروري خاصة في ضوء تصاعد الهجمات الأخيرة من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة نحو مكافحة "الإرهاب" لاستعادة سلطة الدولة والأمن والاستقرار في سوريا.
وحذر المسؤول الجزائري باسم المجموعة من "خطر امتداد الصراع الإقليمي والوضع في غزة الذي يهدد استقرار سوريا" ودعا في هذا الإطار إلى "احترام سيادة سوريا وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".
وفي الختام أشار إلى أنه "في الوقت الذي يركز فيه العالم على الوضع في غزة يجب ألا ننسى سوريا خاصة وأن الوضع متفجر" ما يستوجب حسبه "الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها" مشددا على "ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل سويا من أجل سوريا لأن الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار". (النهاية)
م ر / ف ا س
MENAFN27022024000071011013ID1107909064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.