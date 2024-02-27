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الرئيس الفرنسي يعلن عن اتفاقية استثمارية مع قطر بنحو 11 مليار دولار

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن بلاده وقعت اتفاقا مع قطر بالتزامات استثمارية بحلول العام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 8ر10 مليار دولار).
جاء ذلك الاعلان في كلمه ألقاها الرئيس ماكرون على مأدبة عشاء في قصر (الاليزيه) على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وكشف ماكرون أنه تم التوقيع على خطة استثمارية "طموحة" بقيمة 10 مليارات يورو مع قطر تشمل مجالات الطاقة وأشباه الموصلات والصناعات الجوية والفضائية بالاضافة الى الذكاء الاصطناعي والقطاعات الرقمية والصحية والثقافية.
ومن جهته أشاد الشيخ تميم بالترحيب الذي القاه منذ وصوله إلى فرنسا مشيرا إلى النمو الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال الشيخ تميم "إن الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر متعدده الابعاد وعلى الصعيد الدبلوماسي فاننا نعمل بشكل وثيق لتحقيق حلول سلميه في مختلف النزاعات في العالم وحاليا تبذل فرنسا وقطر جهودهما بشكل يومي من أجل إحلال السلام والعداله في الصراع الجاري في الشرق الاوسط".
وشدد الشيخ تميم في كلمته على أن المخاطر الحالية "اعلى من اي وقت مضى والعالم يشهد بذلك في الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني من خلال استخدام سلاح التجويع والتهجير القسري والقصف العشوائي مشيرا الى ان المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من تبني موقف موحد لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN27022024000071011013ID1107909063

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