الرئيس الفرنسي يعلن عن اتفاقية استثمارية مع قطر بنحو 11 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن بلاده وقعت اتفاقا مع قطر بالتزامات استثمارية بحلول العام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 8ر10 مليار دولار).
جاء ذلك الاعلان في كلمه ألقاها الرئيس ماكرون على مأدبة عشاء في قصر (الاليزيه) على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وكشف ماكرون أنه تم التوقيع على خطة استثمارية "طموحة" بقيمة 10 مليارات يورو مع قطر تشمل مجالات الطاقة وأشباه الموصلات والصناعات الجوية والفضائية بالاضافة الى الذكاء الاصطناعي والقطاعات الرقمية والصحية والثقافية.
ومن جهته أشاد الشيخ تميم بالترحيب الذي القاه منذ وصوله إلى فرنسا مشيرا إلى النمو الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال الشيخ تميم "إن الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر متعدده الابعاد وعلى الصعيد الدبلوماسي فاننا نعمل بشكل وثيق لتحقيق حلول سلميه في مختلف النزاعات في العالم وحاليا تبذل فرنسا وقطر جهودهما بشكل يومي من أجل إحلال السلام والعداله في الصراع الجاري في الشرق الاوسط".
وشدد الشيخ تميم في كلمته على أن المخاطر الحالية "اعلى من اي وقت مضى والعالم يشهد بذلك في الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني من خلال استخدام سلاح التجويع والتهجير القسري والقصف العشوائي مشيرا الى ان المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من تبني موقف موحد لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. (النهاية)
م ع / م م ج
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