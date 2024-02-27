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مجلس الأمن الدولي يؤكد التزامه بعملية سياسية شاملة في ليبيا

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 2 (كونا) -- أكد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية نزيهة في أقرب وقت ممكن.
وجدد أعضاء المجلس في بيان دعمهم لتعزيز العملية السياسية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6 زائد 6).
ودعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى تقديم الدعم الكامل لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي من دون شروط مسبقة فضلا عن تقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام.
وشددوا على أهمية إحراز تقدم ملموس في ليبيا على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية.
وأشار البيان إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام والاستقرار والأمن أو يعيقون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا "قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".
ورحب بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر بمدينة (سرت) غربي ليبيا في 28 ابريل المقبل.
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية مجددين دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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