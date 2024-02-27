مجلس الأمن الدولي يؤكد التزامه بعملية سياسية شاملة في ليبيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 2 (كونا) -- أكد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية نزيهة في أقرب وقت ممكن.
وجدد أعضاء المجلس في بيان دعمهم لتعزيز العملية السياسية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6 زائد 6).
ودعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى تقديم الدعم الكامل لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي من دون شروط مسبقة فضلا عن تقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام.
وشددوا على أهمية إحراز تقدم ملموس في ليبيا على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية.
وأشار البيان إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام والاستقرار والأمن أو يعيقون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا "قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".
ورحب بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر بمدينة (سرت) غربي ليبيا في 28 ابريل المقبل.
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية مجددين دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن. (النهاية)
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