Wednesday, 28 February 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع متعمد كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 – 2 (كونا) -– قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع متعمد ليس في شمال قطاع غزة فحسب بل في القطاع بشكل عام كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الاسبوعية التي تنظمها الخارجية القطرية أن ما نراه على شاشات التلفزيون يعكس الحالة الإنسانية المريرة والوضع الكارثي في شمال غزة مع وجود أكثر من 300 ألف إنسان بدون غذاء أو دواء أو ماء أو كهرباء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية الطبيعية مشيرا إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل واضح ضد هذه المسألة.
وأضاف الأنصاري أن أي مساعدات تقدم لقطاع غزة تعد جزءا بسيطا جدا مما يحتاجه سكان القطاع وأن هناك مليونان ونصف المليون نسمة يعيشون في غياب كامل للخدمات الصحية وخدمات الطوارئ منهم أكثر من مليون شخص يعيشون في خيام جنوب القطاع مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات بشكل مفتوح وبلا قيود وأن هذا الامر هو ما تؤكد عليه قطر دائما.
وأعرب عن تقديره لجهود جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين في إطار إيصال المساعدات لغزة مشيرا إلى أن الجسر الجوي الذي بدأته قطر لمدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات للداخل في غزة وصل لأكثر من 80 طائرة وأن التحديات حول دخول هذه المساعدات كبيرة ومستمرة.
وبين أن التقارير تتحدث عن انخفاض ملحوظ في العمل الإغاثي وإدخال المساعدات وكل ذلك يؤدي لتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر مؤكدا ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل جاد ضد هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي والتعامل معه بطريقة واضحة.
وأوضح أنه "حتى الآن لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وبدون شروط".
وأشار الأنصاري إلى سعي قطر بالتعاون مع شركائها إلى وقف القتال قبل شهر رمضان المبارك مشددا على أن الضغط مستمر للوصول إلى اتفاق.
وعبر عن طموحه في "أن نصل إليه قريبا ونعلن عنه قبل الشهر الكريم" موضحا أن الوضع على الأرض به العديد من المعوقات والكثير من المشاكل.
كما أعرب عن ألمه في أن يكون إدخال المساعدات الإنسانية من الأمور المطروحة على طاولة المفاوضات مؤكدا أن الجانب الإنساني لا يجب أن يكون جزءا من المفاوضات فما يحدث في القطاع مخالفة حقيقية للقانون الدولي وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تتعلق بتجنيب المدنيين ويلات الحروب.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29878 شهيدا و70215 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




MENAFN27022024000071011013ID1107909061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث