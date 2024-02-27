قطر: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع متعمد كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 – 2 (كونا) -– قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع متعمد ليس في شمال قطاع غزة فحسب بل في القطاع بشكل عام كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الاسبوعية التي تنظمها الخارجية القطرية أن ما نراه على شاشات التلفزيون يعكس الحالة الإنسانية المريرة والوضع الكارثي في شمال غزة مع وجود أكثر من 300 ألف إنسان بدون غذاء أو دواء أو ماء أو كهرباء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية الطبيعية مشيرا إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل واضح ضد هذه المسألة.
وأضاف الأنصاري أن أي مساعدات تقدم لقطاع غزة تعد جزءا بسيطا جدا مما يحتاجه سكان القطاع وأن هناك مليونان ونصف المليون نسمة يعيشون في غياب كامل للخدمات الصحية وخدمات الطوارئ منهم أكثر من مليون شخص يعيشون في خيام جنوب القطاع مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات بشكل مفتوح وبلا قيود وأن هذا الامر هو ما تؤكد عليه قطر دائما.
وأعرب عن تقديره لجهود جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين في إطار إيصال المساعدات لغزة مشيرا إلى أن الجسر الجوي الذي بدأته قطر لمدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات للداخل في غزة وصل لأكثر من 80 طائرة وأن التحديات حول دخول هذه المساعدات كبيرة ومستمرة.
وبين أن التقارير تتحدث عن انخفاض ملحوظ في العمل الإغاثي وإدخال المساعدات وكل ذلك يؤدي لتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر مؤكدا ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل جاد ضد هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي والتعامل معه بطريقة واضحة.
وأوضح أنه "حتى الآن لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وبدون شروط".
وأشار الأنصاري إلى سعي قطر بالتعاون مع شركائها إلى وقف القتال قبل شهر رمضان المبارك مشددا على أن الضغط مستمر للوصول إلى اتفاق.
وعبر عن طموحه في "أن نصل إليه قريبا ونعلن عنه قبل الشهر الكريم" موضحا أن الوضع على الأرض به العديد من المعوقات والكثير من المشاكل.
كما أعرب عن ألمه في أن يكون إدخال المساعدات الإنسانية من الأمور المطروحة على طاولة المفاوضات مؤكدا أن الجانب الإنساني لا يجب أن يكون جزءا من المفاوضات فما يحدث في القطاع مخالفة حقيقية للقانون الدولي وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تتعلق بتجنيب المدنيين ويلات الحروب.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29878 شهيدا و70215 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
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