واشنطن تدين تنفيذ حركة (طالبان) إعداما علنيا بحق ثلاثة أشخاص

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تنفيذ حركة (طالبان) في أفغانستان منذ عشرة أيام إعداما "علنيا" بحق ثلاثة أشخاص وصفتهم الحركة بأنهم عملاء للقوات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إننا ندين الإعدامات العلنية علما أن الأشخاص الثلاثة أعدموا على الملء منذ 10 أيام وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها (طالبان) إجراء من هذا القبيل منذ بداية العام الحالي".
وشدد ميلر على موقف واشنطن الذي يعتبر الإعدام العلني "علامة أخرى على الوحشية التي تظهرها الحكومة الأفغانية تجاه شعبها".
وفي سياق مطالبات الكونغرس بالكشف عن ملابسات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إتمامه في 30 أغسطس من عام 2021 شدد ميلر على أن الخارجية الأمريكية "أكدت مرارا وتكرارا وبشكل صريح على الدور المهم الذي نعتقد أن الكونغرس يلعبه في السياسة الخارجية وعلى مسؤوليتها الرقابية الحيوية".
وجاء ذلك في إجابة ميلر عن سؤال بشأن الكتاب الذي وجهه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول أمس الإثنين إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولوح فيه بمساءلته بتهمة "ازدراء الكونغرس" في حال "استمرار الوزارة في حجب الوثائق" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والتي سبق أن أصدر المجلس استدعاءات رسمية لتسليمها.
وأشار ميلر في هذا السياق الى "أننا تواصلنا مع اللجنة على نطاق واسع للرد على طلباتها ولا نزال ملتزمين بتلبية الحاجة المشروعة للجنة للحصول على معلومات بشأن الانسحاب" مضيفا "على مدى أكثر من ستة أشهر قمنا كل أسبوع بتسليم مئات الوثائق والمعلومات من ملفات (ما بعد الإجراء)" بالإشارة إلى مراجعات ما بعد الانسحاب من أفغانستان.
وأوضح "أننا بعثنا برسالتنا الأحدث في هذا السياق إلى اللجنة يوم الجمعة وسبق أن قدمنا لهم العديد من الإحاطات وعشرات آلاف الصفحات من الوثائق وشهادات علنية من كبار مسؤولي الوزارة ومحاضر مقابلات مكتوبة أجريت على مدى أيام وكلها تظهر في رأينا التزامنا بتلبية طلب اللجنة الى أقصى حد ممكن مع الاستمرار في احترام السرية المشروعة للسلطة التنفيذية".
واعتبير أن كتاب ماكول "يحتوي على بعض الادعاءات غير الصحيحة وسنواصل العمل بحسن نية وفي الوقت المناسب مع اللجنة للرد على طلباتها الرقابية ولكننا نطلب منهم أيضا التعامل معنا بحسن نية".
وكان ماكول قد زعم في كتابه أن المراجعة التي أجرتها وزارة الخارجية بعد الانسحاب الأمريكي "وجدت إخفاقات كبيرة" في أدائها إبان الانسحاب.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى أن "القانون لا يمنح وزارة الخارجية سلطة شاملة للاختباء وراء ذريعة حقوق السلطة التنفيذية بالاحتفاظ بالسرية في عرقلة وصول الكونغرس إلى الحقيقة" محذرا من أن اللجنة تخطط لاتهام بلينكن بازدراء الكونغرس إذا لم يسلم محاضرات مقابلات ما بعد الاجراء بحلول السادس من شهر مارس القادم.
ويحتدم الجدل منذ يناير من عام 2023 بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية فيما يتعلق بالوثائق التي طالبت اللجنة رسميا بالحصول عليها كجزء من تحقيق الجمهوريين في المجلس بما وصفه ماكول انسحابا "فوضويا" من أفغانستان. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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