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واشنطن تدين تنفيذ حركة (طالبان) إعداما علنيا بحق ثلاثة أشخاص

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تنفيذ حركة (طالبان) في أفغانستان منذ عشرة أيام إعداما "علنيا" بحق ثلاثة أشخاص وصفتهم الحركة بأنهم عملاء للقوات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إننا ندين الإعدامات العلنية علما أن الأشخاص الثلاثة أعدموا على الملء منذ 10 أيام وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها (طالبان) إجراء من هذا القبيل منذ بداية العام الحالي".
وشدد ميلر على موقف واشنطن الذي يعتبر الإعدام العلني "علامة أخرى على الوحشية التي تظهرها الحكومة الأفغانية تجاه شعبها".
وفي سياق مطالبات الكونغرس بالكشف عن ملابسات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إتمامه في 30 أغسطس من عام 2021 شدد ميلر على أن الخارجية الأمريكية "أكدت مرارا وتكرارا وبشكل صريح على الدور المهم الذي نعتقد أن الكونغرس يلعبه في السياسة الخارجية وعلى مسؤوليتها الرقابية الحيوية".
وجاء ذلك في إجابة ميلر عن سؤال بشأن الكتاب الذي وجهه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول أمس الإثنين إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولوح فيه بمساءلته بتهمة "ازدراء الكونغرس" في حال "استمرار الوزارة في حجب الوثائق" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والتي سبق أن أصدر المجلس استدعاءات رسمية لتسليمها.
وأشار ميلر في هذا السياق الى "أننا تواصلنا مع اللجنة على نطاق واسع للرد على طلباتها ولا نزال ملتزمين بتلبية الحاجة المشروعة للجنة للحصول على معلومات بشأن الانسحاب" مضيفا "على مدى أكثر من ستة أشهر قمنا كل أسبوع بتسليم مئات الوثائق والمعلومات من ملفات (ما بعد الإجراء)" بالإشارة إلى مراجعات ما بعد الانسحاب من أفغانستان.
وأوضح "أننا بعثنا برسالتنا الأحدث في هذا السياق إلى اللجنة يوم الجمعة وسبق أن قدمنا لهم العديد من الإحاطات وعشرات آلاف الصفحات من الوثائق وشهادات علنية من كبار مسؤولي الوزارة ومحاضر مقابلات مكتوبة أجريت على مدى أيام وكلها تظهر في رأينا التزامنا بتلبية طلب اللجنة الى أقصى حد ممكن مع الاستمرار في احترام السرية المشروعة للسلطة التنفيذية".
واعتبير أن كتاب ماكول "يحتوي على بعض الادعاءات غير الصحيحة وسنواصل العمل بحسن نية وفي الوقت المناسب مع اللجنة للرد على طلباتها الرقابية ولكننا نطلب منهم أيضا التعامل معنا بحسن نية".
وكان ماكول قد زعم في كتابه أن المراجعة التي أجرتها وزارة الخارجية بعد الانسحاب الأمريكي "وجدت إخفاقات كبيرة" في أدائها إبان الانسحاب.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى أن "القانون لا يمنح وزارة الخارجية سلطة شاملة للاختباء وراء ذريعة حقوق السلطة التنفيذية بالاحتفاظ بالسرية في عرقلة وصول الكونغرس إلى الحقيقة" محذرا من أن اللجنة تخطط لاتهام بلينكن بازدراء الكونغرس إذا لم يسلم محاضرات مقابلات ما بعد الاجراء بحلول السادس من شهر مارس القادم.
ويحتدم الجدل منذ يناير من عام 2023 بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية فيما يتعلق بالوثائق التي طالبت اللجنة رسميا بالحصول عليها كجزء من تحقيق الجمهوريين في المجلس بما وصفه ماكول انسحابا "فوضويا" من أفغانستان. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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