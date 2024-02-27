مؤسسة خليفة بن زايد والملكية للأعمال الإنسانية تنظمان أكبر حفل زواج جماعي في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 27 - 2 (كونا) -- نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الاماراتية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء حفل الزواج الجماعي ال12.
وبهذه المناسبة التي أقيمت في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين في منطقة الصخير ثمن ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عمق ومتانة العلاقات بين بلاده والإمارات وما ترتب عليها من تعاون مثمر في مختلف المجالات وبصورة خاصة في مجالات الأعمال الإنسانية.
وأشاد بالتعاون المستمر بين المؤسستين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المجتمعية والتي يأتي حفل الزواج الجماعي في مقدمتها.
واضاف ان الحفل يعد الأكبر والأبرز في مملكة البحرين لتكريم الشباب البحريني في إطار الحرص الدائم على مساندتهم وإعانتهم على تكوين أسرة مستقرة هانئة وسعيدة تساهم في نهضة الوطن وازدهاره.
من جانبه تقدم المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان محمد الخوري بخالص شكره وتقديره لقيادة البلدين الشقيقين على دعمهما ورعايتهما المستمرة لحفل الزواج الجماعي بمملكة البحرين مشيدا بالتعاون المستمر بين المؤسستين وما أثمر عنه من تنفيذ للعديد من المبادرات الإنسانية ومنها مبادرة الزواج الجماعي التي تهدف إلى توثيق الروابط الأسرية والمجتمعية.
وعبر خوري عن سعادته البالغة بتنظيم مؤسسة خليفة بن زايد لهذا الحفل الأبرز في تاريخ الاحتفالات الجماعية بمملكة البحرين من خلال تزويج 1600 شاب وشابة ليصبح العدد الإجمالي من المستفيدين 9726 شابا وشابة متمنيا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات الاجتماعية الجميلة.
بدوره تقدم أمين عام المؤسسة الملكية للاعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة في كلمته بخالص تقديره وامتنانه لقيادة البلدين الشقيقين على الدعم المستمر لمختلف المشروعات الإنسانية التي تنظم بإشراف البلدين.
وأشاد بجهود مؤسسة خليفة بن زايد في تنظيم ودعم حفل الزواج الجماعي السنوي للشباب البحريني وتوسيع عدد المستفيدين منه. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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