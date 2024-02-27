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مؤسسة خليفة بن زايد والملكية للأعمال الإنسانية تنظمان أكبر حفل زواج جماعي في البحرين

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 27 - 2 (كونا) -- نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الاماراتية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء حفل الزواج الجماعي ال12.
وبهذه المناسبة التي أقيمت في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين في منطقة الصخير ثمن ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عمق ومتانة العلاقات بين بلاده والإمارات وما ترتب عليها من تعاون مثمر في مختلف المجالات وبصورة خاصة في مجالات الأعمال الإنسانية.
وأشاد بالتعاون المستمر بين المؤسستين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المجتمعية والتي يأتي حفل الزواج الجماعي في مقدمتها.
واضاف ان الحفل يعد الأكبر والأبرز في مملكة البحرين لتكريم الشباب البحريني في إطار الحرص الدائم على مساندتهم وإعانتهم على تكوين أسرة مستقرة هانئة وسعيدة تساهم في نهضة الوطن وازدهاره.
من جانبه تقدم المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان محمد الخوري بخالص شكره وتقديره لقيادة البلدين الشقيقين على دعمهما ورعايتهما المستمرة لحفل الزواج الجماعي بمملكة البحرين مشيدا بالتعاون المستمر بين المؤسستين وما أثمر عنه من تنفيذ للعديد من المبادرات الإنسانية ومنها مبادرة الزواج الجماعي التي تهدف إلى توثيق الروابط الأسرية والمجتمعية.
وعبر خوري عن سعادته البالغة بتنظيم مؤسسة خليفة بن زايد لهذا الحفل الأبرز في تاريخ الاحتفالات الجماعية بمملكة البحرين من خلال تزويج 1600 شاب وشابة ليصبح العدد الإجمالي من المستفيدين 9726 شابا وشابة متمنيا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات الاجتماعية الجميلة.
بدوره تقدم أمين عام المؤسسة الملكية للاعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة في كلمته بخالص تقديره وامتنانه لقيادة البلدين الشقيقين على الدعم المستمر لمختلف المشروعات الإنسانية التي تنظم بإشراف البلدين.
وأشاد بجهود مؤسسة خليفة بن زايد في تنظيم ودعم حفل الزواج الجماعي السنوي للشباب البحريني وتوسيع عدد المستفيدين منه. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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