اسطنبول تستضيف منتدى الأعمال الدولي بين تركيا والقارة الإفريقية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 27 - 2 (كونا) -- انطلقت في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الأعمال الدولي لتعزيز التجارة بين تركيا وقارة أفريقيا وذلك بمشاركة نحو 1500 رجل أعمال من 54 دولة إفريقية و553 رجل أعمال تركي من مختلف القطاعات.
وقال نائب وزير التجارة التركي أوزغور آغار في كلمة افتتاحية بالمنتدى إن بلاده تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية لتمكين الشركات من إقامة تعاون جديد واستثمارات جديدة.
وذكر آغار أ حجم التجارة المتبادلة مع القارة السمراء زاد 5 مرات في السنوات العشرين الأخيرة ليصل إلى 32 مليار دولار في 2023 مشيرا لزيادة الصادرات التركية إلى إفريقيا بنحو 12 مرة في العام الماضي مقارنة بعام 2002 محققة عائدات بقيمة 3ر21 مليار دولار.
ولفت الى أن الصادرات التركية إلى القارة السمراء في 54 دولة تشكل نحو 3ر8 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.
وأكد أن هدف أنقرة هو زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى 50 مليار دولار ثم إلى 75 مليار دولار مشيرا إلى أن تركيا هي أقرب قاعدة إنتاجية لمعظم الدول الإفريقية. (النهاية)
ط ا / ر ج
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