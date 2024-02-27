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اسطنبول تستضيف منتدى الأعمال الدولي بين تركيا والقارة الإفريقية

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 27 - 2 (كونا) -- انطلقت في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الأعمال الدولي لتعزيز التجارة بين تركيا وقارة أفريقيا وذلك بمشاركة نحو 1500 رجل أعمال من 54 دولة إفريقية و553 رجل أعمال تركي من مختلف القطاعات.
وقال نائب وزير التجارة التركي أوزغور آغار في كلمة افتتاحية بالمنتدى إن بلاده تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية لتمكين الشركات من إقامة تعاون جديد واستثمارات جديدة.
وذكر آغار أ حجم التجارة المتبادلة مع القارة السمراء زاد 5 مرات في السنوات العشرين الأخيرة ليصل إلى 32 مليار دولار في 2023 مشيرا لزيادة الصادرات التركية إلى إفريقيا بنحو 12 مرة في العام الماضي مقارنة بعام 2002 محققة عائدات بقيمة 3ر21 مليار دولار.
ولفت الى أن الصادرات التركية إلى القارة السمراء في 54 دولة تشكل نحو 3ر8 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.
وأكد أن هدف أنقرة هو زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى 50 مليار دولار ثم إلى 75 مليار دولار مشيرا إلى أن تركيا هي أقرب قاعدة إنتاجية لمعظم الدول الإفريقية. (النهاية)

ط ا / ر ج



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