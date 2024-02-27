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الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

2/27/2024 10:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- شددت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على أنها لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا مؤكدة أنها تعمل "على مدار الساعة" لتقديم مساعدات جديدة لكييف.
جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد "إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لإلحاق الهزيمة بروسيا التي تخوض حربا ضد جارتها منذ ما يزيد على عامين".
وقال رايدر للصحفيين "فقط للتوضيح ليس لدينا أي خطط لإرسال أفراد الخدمة الأمريكية (الجنود) للقتال في أوكرانيا وقد كان الرئيس واضحا جدا بشأن ذلك ولا يزال هذا هو موقفنا".
وأضاف "فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا فهناك حرفيا أشخاص يعملون على مدار الساعة لضمان قدرتنا على إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى أوكرانيا وتلبية احتياجات الأوكرانيين الأمنية الأكثر إلحاحا".
وتابع "سنواصل الآن العمل بشكل وثيق مع الكونغرس ونستمر في حث المشرعين على تمرير" حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لا تزال عالقة في الكونغرس بسبب خلافات سياسية.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أمس الإثنين في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا عقد في باريس أنه لا يستبعد إرسال قوات غربية لأوكرانيا لكن أيا من الدول الداعمة لأوكرانيا لم ترسل قوات إلى هذه الدولة المجاورة لروسيا.
وعملت واشنطن منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 على تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والأسلحة لكنها لم تتخذ أبدا موقفا بإرسال قوات. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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