الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- شددت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على أنها لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا مؤكدة أنها تعمل "على مدار الساعة" لتقديم مساعدات جديدة لكييف.
جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد "إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لإلحاق الهزيمة بروسيا التي تخوض حربا ضد جارتها منذ ما يزيد على عامين".
وقال رايدر للصحفيين "فقط للتوضيح ليس لدينا أي خطط لإرسال أفراد الخدمة الأمريكية (الجنود) للقتال في أوكرانيا وقد كان الرئيس واضحا جدا بشأن ذلك ولا يزال هذا هو موقفنا".
وأضاف "فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا فهناك حرفيا أشخاص يعملون على مدار الساعة لضمان قدرتنا على إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى أوكرانيا وتلبية احتياجات الأوكرانيين الأمنية الأكثر إلحاحا".
وتابع "سنواصل الآن العمل بشكل وثيق مع الكونغرس ونستمر في حث المشرعين على تمرير" حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لا تزال عالقة في الكونغرس بسبب خلافات سياسية.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أمس الإثنين في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا عقد في باريس أنه لا يستبعد إرسال قوات غربية لأوكرانيا لكن أيا من الدول الداعمة لأوكرانيا لم ترسل قوات إلى هذه الدولة المجاورة لروسيا.
وعملت واشنطن منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 على تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والأسلحة لكنها لم تتخذ أبدا موقفا بإرسال قوات. (النهاية)
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