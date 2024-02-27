موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
القاهرة - الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية إسقاط أطنان من المساعدات الانسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا.
واشنطن - الناخبون يبدأون التصويت بالانتخابات التمهيدية في ولاية (ميشيغان) بالوسط الغربي الأمريكي حيث من المتوقع أن يمنح الكثيرون صوتا عقابيا ضد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه من حرب الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة.
إسلام اباد - شرطي واحد على الاقل يتعرض للقتل وثلاثة آخرون يصابون إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن اعتقال "الإرهابية اليسارية" دانييلا كلاته بعد تواريها عن الأنظار لمدة 30 عاما وتقدمها للنيابة العامة الألمانية بتهم ارتكاب "جرائم إرهابية". (النهاية) ر ج
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