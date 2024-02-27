موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

القاهرة - الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية إسقاط أطنان من المساعدات الانسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

واشنطن - الناخبون يبدأون التصويت بالانتخابات التمهيدية في ولاية (ميشيغان) بالوسط الغربي الأمريكي حيث من المتوقع أن يمنح الكثيرون صوتا عقابيا ضد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه من حرب الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة.

إسلام اباد - شرطي واحد على الاقل يتعرض للقتل وثلاثة آخرون يصابون إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

برلين - الشرطة الألمانية تعلن اعتقال "الإرهابية اليسارية" دانييلا كلاته بعد تواريها عن الأنظار لمدة 30 عاما وتقدمها للنيابة العامة الألمانية بتهم ارتكاب "جرائم إرهابية". (النهاية) ر ج