أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .
أما السبت، فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 12 - 5, وفي مناطق البادية 17 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 6, وفي الأغوار الشمالية 23 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
28/02/2024 06:19:42
MENAFN27022024000117011021ID1107909055
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