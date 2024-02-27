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البيت الأبيض واشنطن لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الاميركي أدريان واتسون في بيان «الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا».
وأكدت أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن «الطريق إلى النصر» هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة «حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها».
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إرسال قوات لأغراض أخرى مثل التدريب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ان إدارة الرئيس بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا.
وقال ميلر للصحافيين «لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس بايدن كان واضحا للغاية».
وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن الأولوية هي أن يوافق الكونغرس على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وقال ميلر «نعتقد بشكل أساسي بأن الطريق إلى النصر بالنسبة لأوكرانيا الآن يقع في مجلس النواب الأميركي».

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