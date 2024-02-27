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أول هزيمة انتخابية لرئيسة وزراء إيطاليا في سردينيا

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منيت أغلبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأول انتكاسة في صناديق الاقتراع منذ توليها السلطة، معترفة بهزيمتها أمام معارضة يسار الوسط خلال الانتخابات الإقليمية في سردينيا.
وهزمت النائبة عن «حركة 5 نجوم» أليساندرا تودي المتحالفة مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، رئيس بلدية كالياري باولو تروزو عضو حزب «فراتيلي ديتاليا» من اليمين المتطرف، الذي مثل تحالف ميلوني الحكومي، بحسب النتائج التي نشرت.
ورغم انتزاع تودي فوزها بفارق بسيط ـ 45.4% من الأصوات مقابل 45% لتروزو ـ فإن ذلك يمثل أول هزيمة انتخابية لميلوني منذ توليها منصبها في أكتوبر 2022.
وشكل هذا التصويت أيضا خطوة مهمة بالنسبة للمعارضة التي كانت منقسمة حتى الآن، ولكنها اتحدت وراء مرشحة واحدة.
وتعد سردينيا التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، واحدة من المناطق الإيطالية الخمس التي تتمتع «بوضع خاص» يضمن لها استقلالية قوية على المستويات التشريعية والمالية والإدارية.
وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين «لقد أثبتنا أنه يمكن هزيمة اليمين».
بدوره، قال رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيس «حركة 5 نجوم» إن «سكان سردينيا أغلقوا الباب أمام ميلوني وحلفائها وفتحوه أمام التناوب».
لكن الخبراء يحذرون من المبالغة في تقدير تصويت إقليمي تأثر بشدة بعوامل محلية، سواء تعلق الأمر بالنظام الصحي المتراجع أو التحقيق في الفساد ضد الرئيس اليميني المنتهية ولايته.
وعلى الصعيد الوطني، تصدر حزب ميلوني استطلاعات الرأي منذ انتخابها. وفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجراها موقع «يوترند» نال حزب فراتيلي ديتاليا 28% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على الحزب الديموقراطي مع نسبة 19.6% وحركة 5 نجوم مع 16.2%.
وكتبت ميلوني في تغريدة ان «الهزائم غالبا ما تكون مخيبة للآمال، لكنها أيضا فرصة للتأمل والتحسن. سنستخلص ايضا العبر من ذلك».
من جانبه، اعترف ترزو بهزيمته وصرح للصحافيين «في الواقع ميلوني ليست مسؤولة. لم تكن هذه الانتخابات وطنية».
وشغلت تودي التي أصبحت أول رئيسة لهذه الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، منصب وكيل وزارة الدولة للاقتصاد في حكومة كونتي ثم في حكومة ماريو دراغي كنائبة وزير.
ويأتي انتخابها لولاية من خمس سنوات قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي ستكون بمنزلة اختبار جديد لميلوني والأحزاب في ائتلافها، حزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وفورتسا إيطاليا (يمين).

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