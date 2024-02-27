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المزارعون الإسبان يواصلون احتجاجاتهم ويقطعون طريقا سريعا يؤدي إلى فرنسا

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل المزارعون الإسبان تحركاتهم أمس في منطقة كاتالونيا، حيث أغلقوا الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا، احتجاجا على صعوبات تواجه القطاع.
وتجمع عشرات المزارعين بجراراتهم على الطريق السريع AP7 حيث توقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين عند بونتوس بمقاطعة جيرونا، البعيدة نحو أربعين كيلومترا عن الحدود، بحسب السلطات الإقليمية.
ولتفادي حدوث اختناقات مرورية على مسافة كيلومترات، قررت قيادة الشرطة في منطقة البيرينيه الفرنسية المتاخمة لإسبانيا، توقيف حركة المرور صباحا على الطريق السريع A9، الذي يشكل امتدادا للطريق السريع AP7 على الجانب الفرنسي، «من الشمال نحو الجنوب عند حاجز بولو لتسديد رسوم المرور».
وأضافت في بيان أنه «تم توقيف الشاحنات المتجهة من الشمال إلى الجنوب على الطريق السريع A9 عند لوكات وحتى بولو، دون إمكانية الخروج من الطريق السريع A9، حيث اغلقت جميع المخارج في هذا الاتجاه».
كما أغلق المزارعون الإسبان طرقا أخرى، مثل الطريق السريع A2 الذي يربط برشلونة بمدريد.
هذه التعبئة التي دعا إليها بشكل خاص اتحاد المزارعين في كاتالونيا، جاءت تنديدا بالمنافسة «غير العادلة» من المنتجات المستوردة من دول «لا تحترم المعايير الأوروبية».

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